El pionero del stand-up presenta un innovador espectáculo en Miraflores, combinando comedia, entrevistas e interacción con el público, todos los miércoles a partir del 10 de julio. Carlos Palma, reconocido por su trayectoria en la comedia, regresa a los escenarios tras cuatro años de ausencia con un formato nunca antes visto en el país.

Palma, conocido por su papel como director del Club de la Comedia y conductor del programa “Polizontes”, presenta un formato único en el país. “LEIT NAIT” combina el stand up con una parodia de los programas nocturnos estadounidenses, incluyendo monólogos, entrevistas, invitados especiales y participación del público.

Carlos Palma asegura que “LEIT NAIT” no solo busca entretener, sino también informar sobre temas que no aparecen en los medios tradicionales. “Es un show con un concepto disruptivo e interactivo, influenciado por mi trabajo en radio y televisión,” comenta Palma. “Espero que cada miércoles el público no solo se ría y participe, sino también se informe y pueda conocer más de aquello que no sale en los medios tradicionales”, puntualizó..

El espectáculo se llevará a cabo todos los miércoles a las 8:00 PM en Cocodrilo Verde, ubicado en Francisco de Paula Camino 226, Miraflores. Las entradas están a la venta en Joinnus a S/50.00 la entrada general y S/30.00 para estudiantes.