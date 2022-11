Aunque en un inicio se hacía llamar Resorte, por la forma de su cabellera, luego entendió que su apellido bastaba y sobraba para ser utilizado como su firma. “Cuando estuve en Chile, donde la expresión ‘cachai’ se usaba bastante, me di cuenta de que funcionaba mejor”, cuenta en diálogo con El Comercio.

Pero más allá de su innato humor, Cachay ha sorprendido a propios y extraños con su primer papel dramático como protagonista del videoclip de “Ruge la ciudad”, reciente ‘single’ de la banda de rock peruana Bala Perdida. Una revelación actoral en la que el cómico interpreta junto con Verony Centeno una historia que aborda temas como la violencia contra las mujeres y los problemas en torno a la salud mental.

Sobre su experiencia trabajando en el videoclip, Cachay asegura sentirse satisfecho de poder mostrar algo de la habilidad actoral que ha ido aprendiendo empíricamente a lo largo de los años. “En la vida uno tiene que hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo en Ecuador he vivido como ilegal, y tenía que hacerme pasar por ecuatoriano para poder trabajar y que no me lleven preso”, relata. “Por eso siempre digo, con toda humildad, que la mejor escuela que tengo es la calle”.

Cachay afirma además que le gustaría seguir probando suerte en otros papeles. Cuenta, por ejemplo, que uno de sus sueños es hacer una película sobre la historia de los cómicos ambulantes. “Lo que he hecho aquí no es ni el 60% de mi trabajo. Sé que puedo hacerlo mucho mejor”, advierte.

APUESTA ROCKERA

”Ruge la ciudad”, de Bala Perdida, es un tema que expone la cruda realidad de los feminicidios en el Perú. El videoclip fue dirigido por Darien McFly (Melies Crea) y Jorge Cadenas, y producido por Carlos Marroquín. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Giovanni Lama, fundador de la banda Epilepsia.

Bala Perdida está formada por Ángel Romano (primera guitarra), Jorge Zagal (bajo), Enrique Visaloth (voz), Lucas Chirinos (batería) y Juan Diego Rodríguez (guitarra rítmica). Su propuesta musical es una que apuesta por el rock de guitarras fuertes, batería poderosa y letras emocionales.

Su debut se dio con el sencillo “Fuera de control”, ya disponible en todas las plataformas digitales. Con “Ruge la ciudad”, la agrupación da un salto en cuanto a producción, y ya alista el lanzamiento de dos ‘singles’ más: “Volar” y “Caminos separados”. Mientras tanto, ha venido presentándose en diferentes espacios de Lima y provincias, y tiene planificada más presentaciones en las próximas semanas.

Sepa más… Bala Perdida en concierto Lugar: Rosa Negra Bar. Dirección: Jr. Rufino Torrico 1137, Centro de Lima. Fecha: viernes 2 de diciembre, 9 p.m. Ingreso: libre.