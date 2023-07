La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello será homenajeada como “Agente de Cambio” en los Premios Juventud 2023, que se llevarán a cabo el 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan, informó este jueves la producción.

Cabello recibirá el reconocimiento “por su compromiso a mejorar la vida de la juventud en el mundo”, explicó la organización del evento en un comunicado de prensa.

“Me siento honrada e increíblemente orgullosa de recibir este estimado reconocimiento. Estoy muy emocionada de verlos a todos el 20 de julio para un espectáculo inolvidable”, expresó Cabello en la nota.

Durante los últimos seis años, la entrega de premios no solo ha celebrado la música, la moda y la cultura pop en general, sino que se ha comprometido a destacar a los agentes de cambio, tanto artistas como jóvenes latinos que usan su plataforma para el bien común, agregó la producción.

Por ello, Cabello, de 26 años, ha usado su poderosa voz para marcar la diferencia y ha retribuido a la comunidad a través de su trabajo con organizaciones benéficas como Global Citizen, This is About Humanity, Protect our Kids, The Voter Fund, Women of Worth, Save the Children, The Miami Freedom Project, entre otras.

Anteriormente han recibido el reconocimiento de “Agente de Cambio” Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany Garcia, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Pitbull, Juanpa Zurita, y Wisin y Yandel.

Sus contribuciones hasta el momento han ayudado a promover un planeta más ecológico a través de la sostenibilidad, a generar conciencia sobre la salud mental y brindar recursos a los trabajadores de primera línea y a los necesitados.

Cabello también aboga por la equidad de género, la protección de la comunidad LGBTQ+ y el financiamiento de la educación temprana para niños desatendidos.

La artista ha ganado dos premios Latin Grammy, cinco American Music Awards y un Billboard Music Award. En 2021, Cabello se convirtió en la primera mujer hispana en recibir una certificación Diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de América por su éxito mundial “Havana”.

Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira, Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI encabezan con nueve nominaciones los Premios Juventud 2023. La gala será conducida por la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar y la actriz y presentadora Alejandra Espinoza.

Con información de EFE

La banda británica Coldplay dio su primer concierto en Lima como parte de su gira mundial 'Music of the Spheres' para cantar sus más grandes éxitos para miles de fans que llenaron el Estadio Nacional, la cantante cubana estadounidense Camila Cabello calentó los motores en el recinto antes de la presentación de Chris Martin. (Fuente: América TV) Asistentes al concierto de Coldplay dejaron calles y avenidas llenas de basura Calles y avenidas llenas de basura dejó la primera fecha de la banda británica Coldplay en su gira por Latinoamérica, restos de empaques de comida y otros residuos quedaron regados por la pistas y veredas. Por otro lado, otro grupo de fanáticos colocaron sus carpas a las afueras del Estadio Nacional para asistir al segundo día de la banda de Chris Martin. (Fuente: América TV)