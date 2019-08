Murió Celso Piña, el 'rebelde del acordeón': conoce la historia del músico mexicano

Celso Piña | Rebelde del Acordeón | El reconocido músico Celso Piña murió este miércoles a los 66 años de edad tras sufrir un infarto en Vicente en Monterrey, Nuevo León (México). El popular "Rebelde del acordeón", era conocido internacionalmente por fusionar los elementos de la cumbia con otros géneros.

A través de una larga discografía, Celso Piña se colocó como uno de los artistas más importantes de la "cumbia rebajada". Fue pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales con todo tipo de géneros, desde los norteños, hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop y pop, entre otros. El músico también fue conocido como el "Cacique de la Campana".

Su muerte ha dejado en shock a sus miles de seguidores en el mundo, así como a sus familiares y amigos cercanos. El fallecimiento del músico mexicano fue confirmado por La Tuna Group, la disquera con la que trabajaba, a través de un comunicado en su página oficial de Facebook.

"Con un profundo dolor comunicamos la inesperada partida del maestro Celso Piña, quien falleció hoy en Monterrey a las 12:38 pm a causa de un infarto", se informó en un comunicado.

"Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seguidores. Nos quedamos con un intenso vacío, pero nos deja un gran legado musical. Agradecemos respetar la privacidad de la familia. Descanse en paz Celso Piña, El Rebelde del Acordeón", se puede leer en el mensaje.

El fallecimiento de Celso Piña fue confirmado por La Tuna Group, la disquera con la que trabajaba, a través de un comunicado en su página oficial de Facebook. El fallecimiento de Celso Piña fue confirmado por La Tuna Group, la disquera con la que trabajaba, a través de un comunicado en su página oficial de Facebook.

"REBELDE DEL ACORDEÓN": TRAYECTORIA MUSICAL

Famoso por su inseparable acordeón, el “Rebelde del Acordeón” fue pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares desde el norteño hasta el sonidero, el ska, el reggae, el rap y el hip-hop, entre otros.

Celso Piña fue cantante, compositor, acordeonista profesional y arreglista. El popular artista fue autodidacta del acordeón; no asistió a ninguna escuela de música. Es por ello que muchos resaltan su talento, por la magistral forma en que tocaba el instrumento.

Solo con ensayar con el acordeón forjó su estilo y se ha mantenido en el gusto de sus seguidores tanto en México, como en otras partes del mundo.

Celso Piña llevó la música de Latinoamérica alrededor del mundo, a través de exitosas giras internacionales en países como Alemania, Dinamarca, Italia, Marruecos, Argentina, Canadá y Estados Unidos.

Entre algunos de los éxitos más conocidos del “Rebelde del Acordeón” se encuentran "Cumbia sobre el río" con Control Machete y Blanquito Man —parte de la banda sonora de Babel (2006)—, "Aunque no sea conmigo" con Café Tacvba y "Cumbia poder".

Celso Piña colaboró con diversas figuras como Café Tacvba, Natalia Lafourcade, Lila Downs, Gloria Trevi, Grupo Pesado o Control Machete, entre otros.

El músico nació en Monterrey, Nuevo León, el 6 de abril de 1953 y murió este 21 de agosto de 2019, en su ciudad natal.

SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES

La mañana de este miércoles, en la cuenta de Twitter de Celso Piña, sus seguidores pudieron leer su último mensaje en redes sociales: "No hay quien se resista a la cumbia" junto a un video de una presentación en vivo del músico junto a Pato Machete con el tema "Cumbia Sobre el Río Suena".

El músico mexicano tenía agendado un concierto el próximo 5 de septiembre en la Feria de Cadereyta en si ciudad natal.

El "Rebelde del acordeón" falleció este miércoles tras sufrir un infarto en Monterrey, Nuevo León. Esta fue su última publicación en Twitter. (Foto: Crédito AFP). El "Rebelde del acordeón" falleció este miércoles tras sufrir un infarto en Monterrey, Nuevo León. Esta fue su última publicación en Twitter. (Foto: Crédito AFP).

EMOTIVOS MENSAJES DE DESPEDIDA

La sobrina del cantante, Bety Piña, confirmó el fallecimiento de Celso Piña en una estación de radio local. La muerte del popular artista dejó en shock a sus seguidores.

Por su parte, Cecilia Piña Ortiz, hija del intérprete mexicano, también se pronunció a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida a su padre.

"Papá, te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuánta falta me vas a hacer", se lee en el texto compartido en Facebook.