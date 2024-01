Con un nombre inspirado en el rey del rock and roll y un gusto por la salsa clásica, el cantante Elvis Crespo se mantiene como uno de los pocos representantes del merengue aún vigentes. A pesar de que este género musical no se encuentra entre las opciones más buscadas por el público, los temas del artista puertorriqueño continúan siendo la opción preferida para animar fiestas y grandes festivales.

“Nos encontramos en una etapa más tranquila, pero al igual que la bachata tuvo un segundo aire con Aventura, siento que se está gestando un proyecto, un cantante o una banda, que volverá a popularizar el merengue. Solo falta que se visibilice este gran exponente que yo siento que cada día está más cerca de conseguir esa meta”, menciona Crespo en una entrevista con El Comercio.

Luego de 25 años del lanzamiento del Suavemente, el cantante Bad Bunny lanzó su video musical "Neverita" en el que, según el mismo video, se rinde un homenaje al icónico material que Elvis Crespo lanzara en 1998 / ORLANDO SIERRA

Con 35 años en la industria musical y doce álbumes donde destacan canciones como “Tu sonrisa”, “Nuestra canción”, “Píntame”, “Luna llena”, el estilo del cantante, que mezcla la salsa con el merengue, se caracteriza por darle una gran importancia a la actuación en los escenarios, donde destacan sus coreografías de baile.

“Yo aprendí a bailar imitando a Menudo. Ahora los niños quieren ser como Bad Bunny, pero en aquellos tiempos, yo me hacía el peinado de Menudo y me memorizaba las coreografías; fue la primera manifestación artística que descubrí por mí mismo antes que el canto”, cuenta Crespo.

En momentos en que su carrera internacional estaba en todo su apogeo, la nominación a un segundo Grammy convirtió a Elvis en uno de los artistas puertorriqueños de mayor trascendencia en el merengue.

Influencia imprevista

Inspirado en artistas como Willie Berrios, vecino de Crespo que cantaba junto al rey del merengue, Wilfrido Vargas, Crespo se decidió definitivamente por ser un representante del merengue. Con el paso del tiempo, él se convertiría en la inspiración de otros músicos que, sin estar relacionados con su género musical, rinden homenaje a su trabajo artístico, como es el caso de Bad Bunny.

“Lo que hizo Benito, o su equipo creativo, fue lo mismo que pasa con la ‘Venus en el espejo’ de Picasso, que hizo una versión propia de la obra original de Diego Velázquez. Eso funciona; un buen artista copia, un genio roba. Me parece genial que reinventaran un trabajo mío, especialmente si lo hacen artistas jóvenes”, comenta Crespo sobre el tema “La Neverita”, en el que Bad Bunny imita el estilo del videoclip de su tema “Suavemente”.

¿Cómo se hizo “Suavemente”?

En el videoclip de la canción del cantante de música urbana, se imitan aspectos como la vestimenta, ciertos movimientos y animaciones muy parecidas a las del video original de la canción de Crespo. Sin embargo, presenta algunas diferencias que resaltan características distintivas de Bad Bunny, tales como el estilo de su cabello y la inclusión de coreografías más contemporáneas.

Este popular tema del repertorio del cantante se popularizó luego de que Elvis personalmente repartiera sus primeros discos en nightclubs y bares, que luego se popularizarían en Estados Unidos por la migración puertorriqueña. “Me encontraba tomando un baño y me puse a tararear. Salí de la ducha y escucho a mi hijo repitiendo el sonido que canté, le pregunté dónde había escuchado ese ritmo y me dice que no sabía, pero que le había gustado. Ahí me di cuenta de que funcionaría. Envié el tema ya con letra a Sony y fue un éxito”, cuenta Crespo.

A pesar del éxito del tema, el artista de ascendencia puertorriqueña pasó mucho tiempo en una relación de amor y odio con el tema. “Quería desvincularme de ‘Suavemente’ para que el público pudiera apreciar mis otras canciones hasta que la madurez artística me hizo darme cuenta de que era una bendición tener un tema como este en el repertorio. Aseguró el futuro de mi vida, esa canción”, comenta el artista, quien ahora suele terminar sus shows con este tema.

Luego de su presentación el 17 y 18 de febrero en el “All Music Fest 2″, el puertorriqueño lanzará, la siguiente semana, un tema con un artista urbano de su mismo país. En unos meses, presentará su primer disco navideño y, para el próximo año, un nuevo disco con un concepto diferente que, sin embargo, mantendrá la esencia del merengue.