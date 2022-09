El importante festival español Hispanidad 2022 se realizará del 4 al 11 de octubre en distintos escenarios en España. En esta edición, la organización ha convocado a los peruanos Dirk, Cruzcaiman, Samanez y Scarlet D´Carpio, quienes formarán parte del espectáculo “¡Perú suena! Nuevo sonido peruano”.

Este evento incluye dos conciertos: el primero se realizará el lunes 10 de octubre en el Teatro Apolo de Barcelona y el segundo se llevará a cabo el martes 11 de octubre en la Sala Verde de los Teatro del Canal de Madrid. Esta es una gran oportunidad para los jóvenes talentos peruanos expandan sus oportunidades a Europa.

El espectáculo “¡Perú suena! Nuevo sonido peruano” realizará un atractivo viaje por los renovados sonidos de nuestro país y estará bajo la dirección musical de Julio Veramendi. Los artistas nacionales estarán acompañados por una banda de talentos peruanos integrado por Helen Zamudio, Diego García, Mateo Vásquez y Moisés Lobatón.

Cabe resaltar que el Festival Hispanidad 2022 que celebra la lengua y la cultura hispana es organizado por la Comunidad de Madrid. Esta edición rige bajo el lema “Todos los acentos caben en Madrid” y tiene una programación con más de 100 actividades. Uno de ellos es el concierto del exitoso artista colombiano Camilo, quien estará como líder del cartel que se presentará en la Puerta de Alcalá el 9 de octubre.

Conoce más sobre los jóvenes peruanos

Cruzcaiman, el dúo conformado por Adrián Mora y Paul Sáenz, nació en salones de clases universitarias y lanzó su primer single “Quiero” en abril del 2021. El grupo fusiona la música tradicional afroperuana con el R&B para crear mixturas de sensaciones y auto descubrir su musicalidad. En tanto, su segundo sencillo fue lanzado en febrero de este año.

Por su parte, Dirk ha iniciado su carrera en la industria musical fusionando el pop con ritmos criollos peruanos y música contemporánea. Su primer álbum en español “Pisando tierra” se estrenó es año; anteriormente había lanzado su disco en inglés “Before, Meanwhile & After” (2020). El joven de 22 años ha experimentado también con el festejo, landó, vals y la marinera norteña.

En el show también estará presente Samanez, cantautor cusqueño que lanzó su primer sencillo “Ese verano” en 2019. Desde entonces, se ha distinguido por su sonido como baladista y publicó su álbum “Canciones de un instante”, donde incluye doce temas que tocan el amor cotidiano y crea una conexión entre el público y la música. Gracias a su trabajo, ha logrado firmar con la disquera española Altafonte para su siguiente disco.

Por último, Scarlet D’Carpio extrae la música andina y los ritmos afroperuanos para mezclarlos con el estilo clásico. La joven compositora estrenó su primer EP “Voices of the Andes” en 2019, donde reinterpreta clásicos del folclore peruano. En 2021 llegó su segundo EP “Peru with an African Heart” con cinco canciones criollas intervenidas con acordes de jazz y guitarra eléctrica.