La liga profesional de freestyle FMS Perú realizará su sexta jornada histórica este sábado 9 de julio en el Auditorio Colegio Don Bosco de Piura. Esta será la primera vez que el evento se realice en la ciudad del eterno calor, ubicada al norte del país. Nekroos, Jaze y Skrill serán algunos de los participantes.

Los 12 mejores MC´s del país se enfrentan durante once fechas donde suman puntos en una tabla de clasificación en busca del ansiado anillo de oro. Será una jornada de lujo donde los seguidores del freestyle podrán disfrutar de importantes cruces como NEKROOS vs Diego, Jaze vs Ghost y Stick vs Jota.

La jornada del FMS Perú cuenta con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Además, los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto. Por último, es obligatorio presentar el carné de vacunación en la entrada, así como el uso de doble mascarilla dentro del recinto.