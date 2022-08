Durante los últimos dos años, el colombiano Fonseca se ha dedicado por completo a la producción de su noveno álbum de estudio, “Viajante”, del cual se siente orgulloso. Este nuevo proyecto, a través del cual expresa las emociones que ha vivido por la pandemia, también lo ha llevado a programar su nueva gira latinoamericana. Por eso regresa al Perú a finales de agosto para ofrecer conciertos en Lima y Arequipa, de la mano de su gran amigo Juanes.

En entrevista con El Comercio, Juan Fernando Fonseca reveló que la música le apasionó desde muy pequeño, por lo que no fue difícil el momento de elegir qué quería hacer con su vida. Es el primer músico de su familia, y siempre recibió el apoyo necesario para seguir sus sueños.

“Creo que venimos con un chip metido en el corazón, y lo que hace falta es alguien que nos apoye y nos ayude a descubrirlo. En mi caso, tuve ese apoyo desde muy niño en mi casa. Siempre me apoyaron en el tema de la música y nunca fue una batalla que me dejaran dedicarme a esto. Eso me permitió desarrollar mi camino de una manera normal y desde muy niño soñando con todo esto”, agregó.

Para Fonseca, cada persona viene al mundo con una misión trazada. La suya era mostrar sus sentimientos a través de las letras de canciones. La música ha sido, desde entonces, la mejor manera de expresarse. Y entre sus planes está que continúe de esa manera.

“La música significa demasiado en mi vida, ha sido mi manera también de servirle al universo. Yo creo que cada uno, sin importar la profesión, viene al mundo a servir de alguna manera u otra. La mía como músico y compositor es aterrizar esos sentimientos, esas historias, y volverlas canciones. Que quien no pueda escribir canciones, agarre las mías y las haga suyas. Eso es lo que es la música”, puntualiza.

El músico colombiano encontró su pasión en la música desde pequeño y tuvo el apoyo de su familia. (Crédito: Omar Cruz)

En celebración de sus 20 años de carrera dentro de la industria, Fonseca reconoce que la mejor lección que le ha dejado esta experiencia es que siempre debe seguir sus sueños. “Creo que, así como diría Juanes, ´la vida es un ratico´. Hay que estar detrás de eso que te mueve el piso, que te mueve la vibra. Mi lección es esa. Me siento muy agradecido con la vida de poder cumplir mis sueños, pero, sobre todo, una gratitud conmigo que desde muy niño creí en esos sueños”, dijo.

El disco nacido en pandemia

Durante el 2020, en medio de la incertidumbre que generó la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, Fonseca encontró el momento para escribir el noveno álbum de su carrera “Viajante”. El proceso de creación, según el artista, fue muy variado y tuvo el apoyo de los productores colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

“Fui escribiendo y haciendo canciones que siento que definitivamente me identifican e identifican este momento de mi carrera. Me siento absolutamente representado y orgulloso de lo que logramos con “Viajante” y con cada una de las diez canciones que hacen parte del álbum”, resaltó.

Ese tiempo de aislamiento le sirvió para reconectar con la familia, aunque no saber cuándo regresaría a los escenarios también le preocupaba. “Eran épocas donde, como decía un amigo, pasabas de cero a cien y de cien a cero en minutos. La angustia y la incertidumbre podían con nosotros, y el miedo también por lo que estábamos viviendo como todo el mundo. Vivimos eso de una manera muy particular y la verdad esa época nunca la voy a olvidar”.

Este disco trae colaboraciones con artistas como el grupo mexicano Matisse, Greeicy, Cali y El Dandee, Silvestre Dangond y Cimafunk. A Fonseca le encantan las colaboraciones, pero afirma que debe existir una admiración mutua entre los cantantes. “Cada uno de los artistas que están en ese álbum, está por una razón específica. Cada uno de ellos hace parte de un capítulo muy importante que se llama “Viajante” y hemos traído canciones a la vida de una manera mágica, porque así es la composición. A veces aparecen melodías en el camino que se convierten en canciones, y así fue pasando con cada una de estas colaboraciones”, aseguró.

“Viajante” en Perú

El cantante colombiano ha decidido celebrar sus 20 años de carrera con una gira de 16 conciertos en 12 países de Latinoamérica. Este 7 de agosto, iniciará el tour “Viajante” con una presentación en Ecuador. Ante ello, promete armar la fiesta con un repertorio cargado de las canciones más importantes de su carrera.

Su regreso a Perú está acompañado de su compatriota y uno de sus mejores amigos de la industria: Juanes. Entre ellos, explica Fonseca, existe una amistad muy honesta y profunda. “Somos muy buenos amigos, hemos compartido muchas veces escenario, pero sobre todo hemos compartido momentos de la vida. Por eso, lo hace aún más especial estar en un escenario y celebrar la vida. Tenemos muchas sorpresas para todos los que estén acompañándonos, tanto en Lima como en Arequipa”, confiesa.

Tras 20 años de carrera, Fonseca estrenó su noveno álbum de estudio "Viajante". (Crédito: Omar Cruz) / OMAR CRUZ

Fonseca se presentará este 27 de agosto en el Jardín de la Cerveza de Arequipa junto a Juanes, Gian Marco, Mike Bahía, Rombai y We The Lion. Dos días después, el 29 de agosto, el colombiano brindará un concierto en el Arena Perú. Aquí también estará junto a Juanes, Gian Marco y We The Lion.

“Muy emocionado de regresar al Perú siempre, además de hacerlo de la mano de alguien que es un hermano y amigo de la vida, Juanes (…) Tengo toda la gratitud del mundo por todo ese público peruano que me ha acompañado desde el principio de mi carrera. Tengo muchas ganas de regresar ya y vernos en Lima y Arequipa con nuestro tour “Viajante”, finalizó.