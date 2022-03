Después del exitoso lanzamiento de “Att: Amor” junto a Mike Bahia, y el anuncio de su esperada gira “Amantes Tour” en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, la espera acabó y finalmente, Greeicy acaba de estrenar su nuevo álbum: “La Carta”.

Con esta producción, que contiene como focus track el sencillo “Tóxico”, la cantante además celebra doble estreno. Por un lado, la salida de su disco, y por el otro, su rol protagónico en la esperada serie juvenil “Ritmo Salvaje” de Netflix.

“La Carta” Tracklist

1. Apretaito

2. Los Besos

3. Tóxico

4. Te Creí feat. Cultura Profética

5. No Me Hacen Falta

6. Lejos Conmigo feat. Alejandro Sanz

7. Una Aventura

8. La Matemática

9. Los Consejos

10. Cuando Te Vi

11. La Canción

12. Att: Amor feat. Mike Bahía

“La Carta” es un álbum personal de la artista, en el cual ella entrega su alma a toda la fiel audiencia que esperaba con ansias recibir su nueva música. Con cada uno de los sencillos, Greeicy espera llegar a más personas que continúen derrochando armonía y felicidad en sus vidas.

La cantautora colombiana pasó por momentos de todo tipo: extrema felicidad, conexión con la música a otro nivel, desesperos emocionales, decepción, angustia, mil preguntas sin respuestas y muchas verdades encontradas, y en medio de cada espera, le sucedieron cosas mágicas que la reconectaron con el disco.

Para Greeicy, “La Carta” llegó a enseñarle mucho. Definió esta parte del proceso como “un máster en paciencia”. “Es un disco que viene terminándose desde hace casi 3 años, antes de la pandemia y por muchas razones, con sentido y muchas sin sentido, se pospuso hasta el día de hoy”, dijo.

“Así que es un disco con el que he pasado por todos los estados de ánimo. Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma ‘carta’ llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso qué amo”, agregó.

A nivel musical, es un disco que vio crecer a Greeicy en muchos sentidos, además de entregar su alma en cada sonido, en cada letra y en los pequeños detalles, ella se involucró como nunca en las composiciones de las que se desprenden canciones llenas de magia.

Andrés Torres y Mauricio Rengifo lideraron y co-produjeron muchas canciones del disco. Asimismo, productores como La Créme, Dejota, Gotex, Dj Maff, Juan Pablo Vega y los Golden Minds, también hicieron parte importante de la creación y elaboración de este álbum. Adicionalmente, trabajó con el productor de Alejandro Sanz en la colaboración “Lejos Conmigo” y con todo el equipo de Cultura Profética que se encargó de darle magia a “Te Creí”.

El sencillo con el que se presenta este nuevo álbum, es el tema que se titula “Tóxico”, el cual nació desde una vivencia muy cercana. “Sentía ganas de escribirle una canción a esta situación que se repite en muchas relaciones, a las que no son capaces de darles un final, aún sabiendo el daño que les hace. Creo que la letra de la canción es clara y aunque quisiera que no fuera así, sé que muchas personas se sentirán identificados”, concluyó.

En cuanto a la parte audiovisual, los seguidores de Greeicy podrán encontrar los videos que ya conocen y además junto a Mike desarrollaron de manera sencilla y muy sentida, piezas limpias, naturales y llenas de amor en cada canción. Para ella, la música conectada con imágenes, logra que el resultado sea exitoso en un 100 por ciento. Poco a poco se irán compartiendo los videos que hacen parte del álbum completo.

