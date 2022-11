Fueron 8 años de espera para sus fanáticos. El cantante británico Harry Styles ya se encuentra en nuestro país para ofrecer su concierto este martes 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, el cual forma parte de su gira internacional “Love on Tour”.

El ídolo musical se reencontrará con sus seguidores peruanos después de más de ocho años, ya que su última presentación en la capital peruana fue en abril de 2014 junto a la banda One Direction. Todos los detalles de este próximo show como solista, aquí.

Preparativos para el evento

El concierto de Harry Styles se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima este martes 29 de noviembre. La productora Artes Perú informó que las puertas del recinto se abrirán a partir de las 3 p.m. Las personas que asistan deberán verificar la zona de ingreso, dependiendo de la entrada que han adquirido.

Los ingresos para la zona Platinum Izquierda y zona General será por la puerta 27 y 18, respectivamente. Mientras que el ingreso a la zona Platinum Derecha, VIP y General se realizará por las puertas 34, 9 y 18, respectivamente. Conócelos en este mapa:

Asimismo, se conoció el cronograma establecido para este evento. La cantante de reggae jamaiquina Koffee será la telonera del evento y subirá al escenario a partir de las 8 p.m. En tanto, la presentación de la noche a cargo de Harry Styles iniciará a las 9 p.m.

Así como ha sucedido con otros conciertos, los asistentes no podrán ingresar con alimentos y bebidas. Además, el ingreso con mochilas de más de 30 cm x 30 cm estarán prohibidos, lo mismo con las cámaras fotográficas y de video.

Expectativa por su llegada

Los fanáticos de Harry Styles estuvieron muy atentos a la llegada de su ídolo al Perú. Eso finalmente sucedió la madrugada de este lunes 28 de noviembre. El artista británico llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alrededor de las 3:15 a.m. junto a su equipo, horas antes del concierto en el Estadio Nacional de Lima que forma parte de su gira mundial “Love on Tour”.

A través de redes sociales, se compartió un clip donde se ve al ex integrante de One Direction, junto a algunos miembros de su equipo, subiendo a una camioneta para trasladarse a su hotel, tras bajar de un bus.

📢| OFICIALMENTE HARRY ESTÁ EN TIERRAS PERUANAS. 🥺😭 pic.twitter.com/EqAWJGVchz — Harry Styles Perú | Fan Page 🇵🇪 (@HStylesPeru) November 28, 2022

“Que se abrigue bien, con tremendo frío a esa hora en el aeropuerto”, “Esto ya no es un simulacro, Harry Styles está en Lima, Perú”, “Harry Styles está después de más de 8 años nuevamente en Perú”, “Aún no puedo creerlo” y “Harry tiene un día entero para pasear en Perú, manifestando para encontrármelo” son algunos de los comentarios que las fans del artista han compartido en redes sociales.

¿Habrá servicio de transporte tras el evento?

Como en ocasiones anteriores, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los asistentes al concierto de Harry Styles podrán regresar a sus hogares haciendo uso del Metropolitano y de los corredores complementarios.

El servicio especial denominado “Love on Bus” estará a disposición del público a partir de las 11:30 p.m. “¿Listo para cantar “As it was” y “Watermelon sugar” junto a Harry Styles? Disfruta del concierto y regresa seguro a casa con el servicio especial “Love on Bus” de los corredores Azul, Rojo, Amarillo, Morado y Metropolitano”, aseguró la institución a través de redes sociales.

El Corredor Azul, Morado y Rojo tendrán una tarifa de 4 soles, mientras que el Corredor Amarillo costará 5 soles. En tanto, el uso del Metropolitano tendrá un costo de S/ 3.20. Todos los paraderos de cada servicio, en esta publicación.

Caos en su concierto de Colombia

El cantante británico ofreció un concierto el último domingo 27 de noviembre en el departamento de Cundinamarca, Colombia, e hizo vibrar a los asistentes. Sin embargo, la mala ventilación en el Coliseo Live de Cota provocó desmayos entre el público.

El show inició con la presentación de la telonera Koffee y, posteriormente, subió al escenario el intérprete de “Watermelon Sugar”. “Aprendí de la salsa, sobre Joe Arroyo y del aguardiente”, confesó en medio de aplausos del público.

Sin embargo, la alegría de ver en vivo a la estrella británica se vio opacada por el desorden dentro del recinto. Los asistentes a la zona Platino se sintieron agobiados por el intenso calor, lo cual originó algunos desmayos. Debido a ello, Styles paró el concierto y llamó a la calma.

“Si pueden abrir un pequeño espacio allí, por favor, ¿están bien allí? Estoy muy emocionado de estar aquí y va a ser un show increíble, pero lo más importante es que todos estemos a salvo. Hay muchas personas aquí y hace calor, lo que haremos es que todos los que estén en el piso van a dar un paso hacia atrás”, fueron las palabras del artista, según la emisora Los 40 Colombia.

Johana Fuentes, editora en La W Radio que asistió al show del cantante británico, utilizó su cuenta en Twitter para dar detalles de lo que fue el show. (Foto: Twitter @JohaFuentes)

Tras las denuncias por parte de los fanáticos, Multiple Service & Supplies, Multiple S.A.S. y Medikplus IPS, entidades encargadas en la prestación de servicio de salud en el concierto, comunicaron que se atendió a 279 pacientes “principalmente por ataques de ansiedad hiperventilación y/o cefalea (...). Solo se debió realizar un traslado por taquicardia”.

Cabe resaltar que el concierto de Harry Styles en el Coliseo Live de Cota de Cundinamarca contó con 48 brigadistas, seis jefes de enfermería, tres médicos, incluido un pediatra, y tres ambulancias.