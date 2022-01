Artes Perú confirmó que las entradas para el concierto de Harry Styles el 29 de noviembre en el Jockey Club del Perú están oficialmente agotadas, poniendo por fin a horas de emoción -de las más altas alegrías a las más profundas decepciones- entre las decenas de miles de fanáticos del músico británico que intentaron conseguir una de las 16 mil entrada para el espectáculo.

Harry Styles, ex miembro de la banda juvenil One Direction, se presentará en el Jockey Club del Perú como parte de su gira internacional Love on Tour, que también lo lleva por otros países de Latinoamérica.

El anuncio se hizo poco después de las 2 p.m. (hora local), concluyó una epopeya que comenzó a las 9 a.m. del 20 de enero, cuando se abrió la venta de las entradas en Teleticket utilizando el ya conocido sistema de la cola virtual en la página web de Teleticket.

¡Perú volvió a hacer historia! 🇵🇪 ¡Harry Styles en Lima con su #LoveOnTour del próximo 29 de noviembre junto a Koffee es SOLD OUT! 🎟🎶🎙❤️



¡Gracias por vivir y compartir con nosotros la pasión por la música en vivo! 👏🙌 pic.twitter.com/QUbTiuGxdJ — Artes Perú (@Artes_Peru) January 20, 2022

Como en anteriores conciertos de alto perfil como el de Coldplay, la demanda fue mucho mayor que la oferta, y muchos de los fans del músico británico se quedaron sin poder conseguir su entrada, lo que llevó a pedidos de que se amplíe el aforo o incluso que se mude el concierto al Estadio Nacional. Y aunque por el momento Artes Perú no se ha pronunciado sobre esa posibilidad, más de tres mil personas han firmado una petición en Change.org pidiendo que se cumpla.

La velada no estuvo sin problemas, y decenas de usuarios se volcaron a redes sociales para quejarse de pagos anulados, páginas que no cargaban y más problemas que les impidieron conseguir un ticket.

El ex integrante de la boyband británica One Direction, Harry Styles, llegará al Perú como parte de su gira “Love on Tour”, la cual tuvo que ser pospuesta por la pandemia del COVID-19 en 2020. El artista tiene una historia particular con nuestro país y es que la primera vez que pisó suelo peruano fue cuando pertenecía a One Direction. Ellos anunciaron su gira mundial “Where we are”, que llegaría por primera vez a Latinoamérica.