Jimin de BTS posa para FACE: Publican el primer foto teaser para su debut en solitario

Cada vez falta menos para el lanzamiento de Jimin de BTS como solista. El idol surcoreano hará su debut en solitario con un album que lleva por nombre “FACE”. Su fecha de lanzamiento ya fue revelada anteriormente, ahora su discográfica BIGHIT nos ha regalado un pequeño adelanto que ha emocionado aún más a ARMY. ¿Qué se vio en su nuevo teaser?

“FACE” trata de Jimin enfrentándose a sí mismo mientras se alista para dar el siguiente paso como solista”, según anunció BIGHIT sobre la temática del proyecto. La fase de promociones incluirá varias actividades, aseguró la empresa.

Jimin será el cuarto integrante de la boyband BTS en hacer su debut como solista. Recordemos que el primer fue J-Hope con Jack in the Box, seguido por Jin con su colaboración The Astronaut junto a Coldpaly. Por último, a finales del 2022, fue el turno de RM, quién lanzó su primer disco llamado INDIGO.

Primera foto teaser de FACE de Jimin

La medianoche del 8 de marzo (KST), BIGHIT publicó en sus redes sociales oficiales una foto mood para su primer álbum en solitario “FACE”.

El adelanto muestra a Jimin posando de espaldas, a punto de salir por una puerta de una habitación que deja al misterio. En el cuarto, se ve varias sillas cubiertas con una tela blanca que también parece cubrir todo el piso. La foto con matices grises, blanco y negro no revela mucho pero deja mucho qué pensar en cuál será el concepto de este nuevo álbum.

¿Cuándo se estrenará FACE de Jimin?

El nuevo álbum de Jimin de BTS llamado Face se estrenará el próximo 24 de marzo a las 1:00 p.m. (KST). En Lationamérica podra verse durante la noche del 23 y madrugada del 2 de marzo. En horario de Perú, ARMY podrá escuchar las canciones de “FACE” a partir de las 11 p. m. del jueves 23.