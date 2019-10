Dos leyendas de la música. Una estadounidense, otra mexicana. Esta es la historia de cuando Frank Sinatra quiso hacer un disco con José José, contada por el ahora fallecido ‘Principe de la Canción’ en su autobiografía “Esta es mi vida” (2008)

Según lo relatado por el cantante, la situación empezó en 1973, cuando José José ya contaba con éxitos como "El triste" y "La nave del olvido". Coincidencias llevaron a que sus sencillos fueran utilizados como música ambiental en Reprise Records, estudio fundado por Frank Sinatra con sede en Los Ángeles.

La voz de José José encantó al intérprete de “Fly Me to the Moon”, quien pidió que lo localizaran para grabar un disco en su estudio. El ‘Príncipe de la Canción’ saltó a la oportunidad, pero su contrato con RCA Víctor le dio la última voz a esta empresa, quien negó la chance al cantante.

Deprimido, José José se volcó al alcohol y escuchó obsesivamente discos de 'La Voz' durante semanas.

José José en la intimidad familiar. (Foto: Archivo)

José José cuenta que cuatro años después Sinatra viajó a Tijuana para escucharlo cantar en un club. Aunque en esa ocasión no se encontraron, el líder del Rat Pack le dejó un consejo con el dueño del local: "(Sinatra) dice que si sigues cantando, te vas a lastimar, que tienes que vocalizar".

Las dos leyendas de la música recién se encontraron a inicios de los 80, cuando fue invitado a una fiesta en la casa de Frank Sinatra en Los Ángeles. En esa ocasión deslumbró a los invitados cantando "Misty" de Errol Garner. El intérprete de "My Way" le dedicó las siguientes palabras:

"No te olvides de que triunfar es muy bello, pero tiene un precio alto. Yo, por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al súper, eso duele, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su mamá de compras".

José José

Sinatra falleció en 1998. José José murió el 28 de setiembre de 2019. Y aunque sus voces nunca se juntaron como querían, sus canciones perviven como su legado y nunca se silencian.