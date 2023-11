Julieta Venegas se crio en Tijuana y hoy vive en Buenos Aires. Aprendió a tocar el piano desde muy pequeña a la par que veía televisión y escuchaba música “del otro lado de la frontera” -entre México y Estados Unidos- por lo que se convirtió en bilingüe con facilidad.

A pesar de que cantó y tocó en el Perú en agosto de 2023, la artista mexicana no descarta volver pronto ya que “la gente en Lima siempre me trata de forma increíble”.

―Tu último sencillo estrenado en Youtube, “Dame una oportunidad”, explora en esa condición tan humana de pedir disculpas y no ser tajante con las decisiones a pesar de que nos hayamos olvidado un poco.

Y eso que la letra era otra. Siempre escribo letra y música juntas, pero esta vez fue diferente porque la canción hablaba sobre la pandemia y la fui cambiando poco a poco. La canción ahora habla sobre una pareja que no sabe si está comprometida, si está o no y cómo puede llegar a un tipo de acuerdo mejor. Por eso, en el tema, se habla de pedir una oportunidad, pero también creo que se habla sobre aceptar que uno se puede equivocar. Siento que cada día nos es más difícil reconocer un error porque eso nos hace vulnerables, y es una etapa donde nadie quiere serlo.

―¿Esta canción la dejaste fuera del disco “Tu historia”?

Sólo la pausamos para sacarla ahora. El disco acaba de salir y espero que le vaya lo mejor que se pueda. Eso también es parte de una época, ¿verdad?: Sacar la canción primero en Youtube o en alguna plataforma y luego el material completo.

―Es sorprendente que la evolución vaya de algo como la pandemia, un momento tan grande y colectivo, a un tema más personal e íntimo. Aunque de alguna forma cada uno vivió su propia pandemia…

Totalmente. Yo creo que todos pasamos la pandemia de manera distinta dependiendo también de lo que nos tocó. Cada uno, en su propia individualidad, tuvo diferentes situaciones y momentos. Todos tuvimos nuestras propias pandemias. Sin embargo, en lo referente a la canción o al disco, todo cambió porque como temática -la pandemia- tampoco se sostenía. Debía ser algo más atemporal.

―Vivimos en una era donde los consensos son la excepción a la regla ¿Crees que hoy se valora más el tener razón para no perder poder?

Entra a tallar mucho el orgullo, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a debatir sobre las relaciones podemos encontrar muchas aristas. Por ejemplo, lo fácil que es conocer gente en esta época ¿Dónde queda ahora cierto esfuerzo o cierta lealtad? Sé muy bien que es un fenómeno generacional que tiene que ver también con las redes sociales. Yo no soy millennial, soy preredes. Es algo que se siente no sólo en el amor, sino en todas las relaciones: si alguien te da un like, no significa que ahora sea tu amigo. Las relaciones se empiezan a confundir mucho y a veces nos olvidamos cómo es una en la vida real.

"Podríamos debatir una vida entera de cómo estamos cambiando la forma en la que nos tratamos. Me encanta. Prefiero reflexionar sobre esto a simplemente dejarme llevar"

―Parece que hemos convertido nuestras relaciones personales en relaciones comerciales: yo te doy un like y tú me das algo a cambio…

Y eso nos lleva de vuelta a los consensos que como pareja o como familia o como amigos se nos hacen más difícil de sostener. Podríamos debatir una vida entera de cómo estamos cambiando la forma en la que nos tratamos. Me encanta. Prefiero reflexionar sobre esto a simplemente dejarme llevar.

―¿Cómo te sentiste en el concierto que diste en Lima hace unos meses? Fue algo más íntimo y personal, ¿verdad?

Hace un buen rato que no iba a Lima. A raíz precisamente de la pandemia, el tiempo se me hizo un chicle y se me mezcló todo. Pero el show fue muy padre, la pasamos increíble. No iba por lo menos desde el disco anterior que salió en 2015 y me tuvo en giras hasta 2018. La gente en Lima siempre me trata de forma increíble. Todo el mundo es muy receptivo a lo que vengo haciendo. Hay una gran onda.

―A pesar de que tus conciertos tengan mucha concurrencia y de que casi siempre están a tope, hay una sensación de que son espectáculos íntimos, muy personales ¿Por qué se produce este efecto?

A mí me gusta mucho el escenario y no por una cuestión pomposa, sino debido a que la gente comparte su energía. De esa manera nos conectamos a nivel musical, además. Las personas vienen con sus propios bagajes y ese encuentro, esa complicidad permite que nos entendamos a través de las canciones y de esas historias. Así también nos vamos poniendo al día, porque yo entiendo que hay canciones o discos que son más conocidos que otros y está bien, no es algo que me genere conflicto. Por ejemplo, para la última gira volví a hacer los arreglos de todas mis canciones como para acercarlas más al público.

―Tú te criaste en Tijuana, una ciudad fronteriza donde se mezclan -y a veces chocan- dos culturas, la estadounidense angloparlante y la mexicana más tradicional ¿Cómo incidió eso en tu formación a nivel integral?

Cuando creces en una frontera, creces en los dos lados. Te acostumbras a vivir en ese contraste continuo todo el tiempo. Por un lado ves mucho orden, por otro algo de caos y más latinoamericano, finalmente. No es sólo un cambio de ciudad sino también un cambio de estado mental y predisposición. Es lindo porque culturalmente me alimenté de ambos lados: yo soy mexicana, mis papás son mexicanos, mis abuelos son mexicanos, yo fui a un colegio mexicano. Luego cuando decidí dónde vivir me fui a la Ciudad de México y ahora a Buenos Aires. Para mí Latinoamérica es un territorio que me atrae muchísimo.

―¿Qué estás leyendo en este momento?

Siempre estoy leyendo. Ahorita estoy con una psicóloga y filósofa francesa que se llama Anne Dufourmantelle, que es una chava francesa que escribe y analiza casos de amor porque estoy muy atraída a esta temática. También estoy leyendo a Marguerite Yourcenar y Simone Weil. Debo confesar que me gusta mucho leer entrevistas a autores y autoras: acabo de terminar una a Marguerite Duras, también francesa. Creo que ella tiene una manera que parece seca, pero incide en los tipos de relaciones de las personas. Creo que estoy en mi momento de obsesión por este asunto (risas).