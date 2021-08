Conforme a los criterios de Saber más

El público puede disfrutar desde el pasado 14 de junio de la cuarta temporada de “La Voz Perú” que se emite por el canal Latina. El programa ya está cerca de llegar a su final y conoceremos cuál de los competidores logrará llevarse la victoria del concurso de canto.

Hasta el 2015, “La Voz Perú” tuvo 3 temporadas exitosas, donde tres jóvenes cantantes ganaron el derecho a grabar una canción con Universal Music. Conoce qué pasó con ellos tras su triunfo.

Daniel Lazo

La primera edición de “La Voz Perú” fue estrenada en 2013 con gran aceptación del público. El gran ganador del concurso fue Daniel Lazo, quien desde su audición a ciegas resaltó el talento que tenía para la interpretación, el mismo que fue reconocido por los cuatro entrenadores de esa temporada: José Luis Rodríguez “El Puma”, Jerry Rivera, Eva Ayllón y Kalimba.

En uno de los conciertos en vivo, el joven de 22 años cantó “La flor de la canela” de Chabuca Granda y tuvo gran apoyo de la audiencia por su homenaje a la cantante peruana. En la gran final, el integrante del equipo de José Luis Rodríguez “El Puma” interpretó temas de David Bisbal, José José y repitió el tema de Chabuca Granda.

Tras conquistar al público, Daniel lazo consiguió el contrato con Universal por una canción y un video musical profesional. El joven ayacuchano grabó su primer sencillo “Si no es contigo” escrito por Gian Marco Zignago. Esta canción marcó el inició de su carrera musical.

Años después, en marzo de 2018, Daniel lanzó su primer disco “El amor y otras mentiras” que incluye 11 canciones como “Olvidarte”, “16”, “Ojos azules” y “Vuela paloma”.

Debido a la pandemia del coronavirus, Daniel Lazo se adaptó y ahora brinda clases de canto virtuales a personas de cualquier edad. Además, el pasado 2 de julio brindó su primer concierto presencial en Lima, el cual anunció con mucho entusiasmo a través de sus redes sociales.

Esta semana, el joven reveló que ha empezado a trabajar en su segundo disco que se titula “Calle libertad” y espera que sea del agrado de su público. “Solamente espero que tengan en cuenta que sigo trabajando para ustedes fuera o dentro del país”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ruby Palomino

La cantante Ruby Palomino triunfó en la segunda temporada de “La Voz Perú” del 2014. La integrante del equipo de Jerry Rivera se impuso en las votaciones gracias sus originales versiones de temas como “Cholo soy”, “Cuando llora mi guitarra” y un cover del tema “Corazón contento” del grupo de rock Uchpa.

Ruby también ganó un contrato con Universal por una canción y un videoclip profesional; sin embargo, ella decidió renunciar al premio por una mala asesoría de su entonces manager. “Me dejaron con una mano atrás y otra adelante”, declaró en ese entonces.

A pesar de la mala experiencia, la cantante de Huancayo decidió seguir en el rubro musical. Con mucho esfuerzo, Ruby sacó su primer disco ‘chola soy... ¡Y qué!´ en 2016, donde la mayoría son temas peruanos llevados a la fusión rock.

En 2019, la joven participó de la ceremonia de recepción de la antorcha de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en su ciudad natal de Huancayo. Ella tuvo el honor de entonar el Himno Nacional frente a los asistentes al evento.

En julio de ese mismo año, estrenó uno de sus éxitos propios “La vida es una” en colaboración con La Torita, artista de hip hop. Este sencillo es una mezcla de los sonidos chicha y los ritmos latinos contemporáneos.

Durante la pandemia, Ruby Palomino no ha parado y en enero de este año lanzó su nuevo sencillo “Canto por la paz”. “Ante los acontecimientos de violencia y desencuentro que aquejan al mundo, y a nuestro país también, una vez más la música me abraza y me da la oportunidad de expresarme como artista, con mucho cariño les presento “Canto por La Paz””, dijo a través de su Instagram.

En junio último presentó sus canciones en el Gran Teatro Nacional para el programa “Teatro en grande” de Tv Perú. Ruby palomino es muy activa en sus redes sociales y en ocasiones realiza transmisiones en vivo para complacer a sus seguidores.

Yamilet de la Jara

La puertorriqueña Yamilet de la Jara, con tan solo 19 años, ingresó a la tercera temporada de “La Voz Perú” y obtuvo la victoria en 2015. Ella pertenecía al equipo de Alex Lora y se enfrentó a Susan Ochoa y Jair Mendoza en la gran final del programa de canto.

Tras ganar “La Voz”, Yamilet continuó con su carrera musical, tanto en el Perú como en el extranjero, y grabó sencillos como “Perro amor”, “Poco hombre” y “Pobre infeliz”.

Yamilet de la Jara continúa componiendo y esta semana ha comunicado que pronto revelará las nuevas canciones que ha grabado. “Ya falta poco, agárrense”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los ganadores históricos de “La Voz Perú” nunca se alejaron de su pasión por la música y hasta el momento siguen deleitando con nuevo material a sus seguidores. El aprendizaje dentro programa de canto los impulsó a continuar en este rubro musical y esperamos más sorpresas de su parte.

