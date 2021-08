Sus raíces andinas son las que han impulsado el proyecto musical en el que se encuentra trabajando Milena Warthon. Con tan solo 21 años, ha logrado avanzar en esta industria más de lo que alguna vez imaginó. Su pasión por la música está presente desde que tiene memoria, aunque destaca que ama el arte en general.

En diálogo con El Comercio, Milena contó que desde pequeña ha sido muy creativa y su sueño siempre ha sido convertirse en una artista, y su abuela la apoyó en ese proceso. “Mi abuelita cantaba, no profesionalmente, pero era una aficionada muy buena y sabía algunas técnicas que siempre trataba de enseñarme y siempre cantaba”.

Si no hubiera crecido con la música que ponían sus padres en casa, ella se hubiera dedicado a alguna otra rama del arte. Pero, gracias a una presentación en el colegio cuando tenía 8 años, sabía que su camino era la música.

“Canté una canción de mi película favorita ´High School Musical´ “What I´ve been looking for” que en español era “Que era lo que buscaba” y me di cuenta que lo que yo hice le gustó al público, y eso me dio confianza. Gané ese concurso”, resaltó la joven.

Con el éxito que la acompaña desde pequeña, Milena Warthon ha decidido iniciar con un proyecto musical propio. “Me he dedicado a la música profesionalmente desde el 2018. Empecé haciendo covers, ha sido una experimentación en público. En mi primera etapa de artista he experimentado mucho con géneros andinos y contemporáneos como pop, reggae, rock. He ido variando”.

Su sello está en el pop andino

Sus raíces andinas es lo que más valora Milena. De madre ancashina y padre apurimeño, la joven cuenta que ellos son sus mayores seguidores y fueron quienes le inculcaron su amor por la música al poner canciones antiguas en casa todo el día cuando ella era pequeña.

Crear esta fusión entre el pop y la música andina se volvió en el sello de Milena Warthon. Con esto, ella busca representar y revalorar tanto la música como la cultura andina. “Tengo fuertes raíces andinas y por eso llevo con mucho orgullo mi proyecto. Ha evolucionado mucho”, señaló.

“Es parte de mi identidad, mi proyecto se ha vuelto quien soy yo, o yo me he vuelto mi proyecto, es una cosa bien especial, que no se puede separar”, acotó.

Después de hacer varios covers de canciones, Milena se animó a lanzar su primer sencillo propio “Agua de Mar” en febrero de este año. “Es mi tesorito, es mi primera canción propia, la primera hecha totalmente por mí a la que yo le metí mis balitas. Le hice su video, su promoción. Lo que ha pasado con esta canción es un sueño hecho realidad. La confirmación del público de decir ´Milena tú puedes, sigue componiendo, no tengas miedo, eres buena´”.

Desde pequeña, Milena ha soñado con ser una pop star, y ahora lo está logrando a su propio estilo. “Estoy tratando de hacerlo a mi manera, con mis raíces, con mi música, pero ese sigue siendo mi meta, ser una pop star andina”, enfatizó.

Tik Tok y viralización de sus canciones

Para Milena, crearse un perfil en la red social Tik Tok ha sido el inicio de toda una locura. En julio del año pasado inició con los videos en esta plataforma y para finales del 2020 tenía alrededor de 100 mil seguidores.

En lo que va del 2021, Milena ya cuenta con más de 1.3 millones de personas que la siguen en Tik Tok donde suele compartir sus canciones y algunos videos más personales contando las diversas experiencias por las que ha pasado en este camino musical.

“Este año superó mis expectativas, ha sido una locura, todas las cosas lindas que me han pasado y es un año que no voy a olvidar (…) Un millón de seguidores nunca lo pensé, decía que llegaría en 10 años, toda una locura, muy agradecida”.

La ventaja de Tik Tok que ha sabido aprovechar la joven es que mucha gente que no conoce su música, pueda llegar a su perfil y ver sus videos. “Más que yo adecuarme a la plataforma, he adecuado la plataforma a mí y a mi personalidad. Es una plataforma que me permite expresarme a mi manera, contar mis cosas”.

Para festejar el Bicentenario del Perú, Milena creo el mashup peruano con cinco canciones: “Cholo soy” de Luis Abanto Morales, “Saca las manos” de Eva Ayllón, “Cariñito” de Ángel Aníbal, “El cóndor pasa” de Daniel Alomía Robles y “Contigo Perú” de Augusto Polo Campos. Esta mezcla se convirtió en viral en Tik Tok y actualmente hay más de 105 mil videos de este challenge.

Detrás del mashup peruano se esconde un secreto: Milena casi no saca la canción. “Fue una idea muy repentina, literalmente ya era julio y no había hecho nada. Mi productor se fajó en hacerlo en menos de una semana. Es un mashup para que la gente pueda compartirlo, unirnos en la música. Estas canciones a todos nos identifican”.

A veces lo que no está planeado, sale mejor de lo esperado. Milena deseaba hacer un video para publicarlo el 28 de julio en Tik Tok, pero por temas ajenos no se pudo el día que habían establecido; así que decidieron hacer una pequeña convocatoria para el domingo 25 de julio en la Plaza San Martín para grabar el #BicentenarioChallenge con el mashup y varios seguidores asistieron.

“Por primera vez pude sentir ese cariño presencial de las personas. Yo he tenido prácticamente una vida artística virtual, casi la mitad de mi carrera ha sido en redes sociales por la pandemia. Era la primera vez que pasaba algo así, fue una locura. Muy bonita la experiencia”.

(Foto: Instagram @milenawarthon)

El sueño cumplido

Desde su audición en el programa de canto “La Voz Perú”, Milena ha vivido una aventura única. “Es algo que nunca me había pasado y estoy eternamente feliz. Es un sueño en el sentido que nunca más podré pasar una experiencia así y siempre la voy a recordar”, resaltó.

Sobre su relación con la cantante criolla Eva Ayllón -quien es su entrenadora en “La Voz”- dijo estar muy agradecida por sus consejos. “Realmente ha sido un placer poder conocerla y tener sus consejos porque es muy sabia. Estoy también feliz de haber conocido a mis compañeros, a gente tan bonita y talentosa”.

El estilo de vestir con el que Milena Warthon se ha parado en el escenario es particular, ya que combina lo casual con los trajes andinos. “Nunca he sido de ponerme ropa así porque tenía miedo, pensaba que no me iban a aceptar. Pero estando encerrada en mi casa por la pandemia, he podido probar lo que me sienta bien y combinarlo con lo que quiero expresar. La ropa expresa mucho y si yo voy a hacerlo tiene que ser de pies a cabeza”.

“Voy a seguir haciendo música”

Milena Warthon tiene claro que, después de “La Voz Perú”, continuará con su proyecto musical de difundir el pop andino a su estilo. “Estoy preparando mucha música, estoy componiendo, trabajando, estoy en la misma línea, con el mismo objetivo del proyecto. La idea es que cada día sumemos un granito de arena para que más gente pueda escuchar mi mensaje, mi voz”.

Además de esforzarse en este rubro de la música, Milena desea seguir mostrándose tal cual es. “Soy una artista que está creciendo porque más gente se está sumando a este sueño y lo ven posible al igual que yo”.

Finalmente, agradeció a toda su familia musical que continua a su lado; algunos solo a través de una pantalla. “Gracias por confiar en mí y darme aliento porque es un camino largo, pero no nos vamos a rendir, vamos por todo porque llevo a voz de todos conmigo”, concluyó.

