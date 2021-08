Conforme a los criterios de Saber más

We The Lion se libera de la mordaza impuesta por la pandemia y vuelve a rugir. Tras una pausa de un año y medio, la banda de indie folk peruana reaparece en escena y estrena “Wake Up”, tema que formará parte de “Kismet”, su segundo disco de estudio. “Hemos despertado de un sueño criogénico largo”, asegura Alonso Briceño, vocalista de la agrupación peruana.

“Tengo que ser honesto y decirte que la pandemia nos paralizó un poco: como cabras asustadas que se tiran al suelo, inmóviles, estáticas. Salimos con música que es de nuestro segundo álbum, y estamos también trabajando el tercero. Acabamos de lanzar un tema inclusivo. Nos afanó un montón hacerlo”, destaca Briceño Noriega.

“Nos ilusiona reencontrarnos con el público, teníamos muchas ganas de volver”, añade Paul Schabauer, guitarrista de la banda.

¿Por qué ‘Wake Up’ es inclusivo?

ALONSO: Porque por primera vez asumí el reto de la dirección del videoclip y Paloma, mi esposa, se encargó de la cámara. Nos hemos quedado sorprendidos con el resultado final. Lo hicimos en la casa de los papás de Paul, en el sótano, lo limpiamos, lo pintamos de negro y empezamos a hacer la prueba de luz. Ha sido muy divertido.

PAUL: Como el espacio lo teníamos disponible todo el día y no estábamos muy apurados, lo que hicimos fue hablar con el resto de la banda y pedirles que vayan dos por día. Así teníamos bastante tiempo para hacer todas las tomas necesarias. La grabación duró un par de semanas, quedó bravazo.

ALONSO: De hecho los primeros videos no funcionaron, no logramos el efecto que estaba en mi cabeza, la luz estaba súper fuerte, pero de todo proceso se aprende. Los últimos videos fueron los mejores y son los que hemos usado.

-¿Era la primera vez que se juntaban en pandemia?

ALONSO: Tuvimos unos conciertos virtuales para los que nos juntamos a ensayar, pero este fue un momento en el que nos juntamos un poco para hablar sobre la banda, fue un pretexto. En vez de delegar la producción a otra agencia decidimos hacerla nosotros mismos.

Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Schabauer, integrantes de We The Lion. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

¿Quién compuso “Wake Up”?

Fue uno de los primeros temas que hicimos para el segundo álbum, estábamos con David Chang, nuestro productor, y yo generalmente llevo ideas. David fue quien lanzó la primera pauta, luego todos trabajamos encima de eso.

¿Está inspirado en momentos duros vividos en pandemia?

ALONSO: Inicialmente, cuando hicimos la canción no había pandemia, la compusimos hace un par de años (2019). La letra habla del bullying, la escribí pensando en momentos en que te atacan y te cuesta superarlo, a mí me pasó. Hay una reflexión muy personal, espero que la gente pueda conectar con eso.

¿Qué experiencia viviste con el bulliyng?

ALONSO: Estaba en el colegio, tenía como once años, pasaba a secundaria, y en la movilidad un par de chibolos, que eran mayores y tenían toda la cancha del mundo, me decían cosas que me hacían sentir terrible. De hecho no les dije a mis papás ni a mis patas lo que me pasaba. Decidí enfrentarlos y nunca más volvieron a molestarme. Ahí me di cuenta que depende de uno salir de los momentos difíciles. Con esta canción quise hacerle honor a ese momento de mi vida, del que me enorgullezco. Me hizo más fuerte.

PAUL: Después de esa experiencia, Alonso empezó a ir conmigo al cole, je,je,je.

Ustedes se conocen desde los seis años, estudiaron juntos.

PAUL: Así es, somos amigos de toda la vida. Luis (Buckley, también integrante de We The Lion) también estudió con nosotros.

Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Schabauer se conocieron cuando tenían seis años de edad y formaron su primera banda juntos en el colegio. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

¿Cuándo se estrena el disco?

ALONSO: Este año, el quince de diciembre, exactamente cinco años después de “Violet” (su primera producción). Ojalá que en ese momento puedan haber conciertos, ojalá que la tercera ola sea solo una olita y las cosas sigan mejorando para poder hacer un show completo para este disco conceptual.

PAUL: Tiene quince temas que nos permite desglosar la historia que queremos contar, se van a sorprender.

¿Es verdad que en “Kismet” tendrán su primera colaboración?

ALONSO: Así es, se trata de Melissa Robles de la banda Matisse. Justo coincidimos con ella y le pasamos la pista de “Sleep song”, un tema que escribí para mi hija. Nos la devolvió con la voz más hermosa del planeta, parece un ángel cantando. El tema sale en noviembre. Se viene nuestro primer feat. Y para el tercer álbum ya estamos hablando con artistas de un calibre superior, estamos afanadísimos.

¿Cuándo vuelven a los escenarios presenciales?

ALONSO: Hace dos semanas tuvimos dos presentaciones. Las entradas se agotaron en doce horas, aproximadamente. Y este jueves y viernes tendremos dos presentaciones más. Esta vez, las entradas se terminaron en seis horas. Está chévere, la gente se sienta cerca de nosotros, nos tomamos fotos, es un show íntimo.

¿A qué atribuyen el éxito que tiene la banda, que empezó desde que “Found Love” apareció como fondo musical de un comercial de Movistar?

ALONSO: A que nuestras canciones son positivas, honestas, y en nuestras presentaciones transmitimos eso. Somos bien honestos al tocarla, canto con mucho sentimiento y eso llega a penetrar en las personas.

PAUL: Yo creo que la música que hacemos conecta realmente con la gente, “Found Love” tuvo mucha pegada y la gente no sabía quiénes éramos.

¿Cuándo deciden juntarse para crear un banda?

ALONSO: Nosotros tenemos bandas desde chibolos, siempre con los mismos integrantes, pero con diferentes nombres. Hubo un momento, como a los 24, donde Luis se muda a vivir conmigo, se vuelve mi roommate, y yo empiezo a salir con una chica, que es ahora mi esposa, y le digo: ‘Ayúdame a grabar una canción que he compuesto porque le voy a caer’. Luego llamamos a Paul, nos juntamos, empezamos a grabar, y en ese momento decidimos volver. Como cada uno de nosotros ya trabajaba pudimos conseguir un productor que nos ayude a hacer este disco, así conocimos al loco de David Chang, que es un absoluto genio, nos cambió la dirección de la vida totalmente .

PAUL: Nosotros somos patas desde los seis años y lo que hemos generado con We The Lion es una experiencia hermosa: hemos viajado juntos por todo el mundo, imagínate qué maravilla hacer música con tus dos mejores amigos.

¿El nombre quién lo eligió?

ALONSO: Inicialmente, nos íbamos a llamar Doris porque mi abuela se llamaba así, y ella me dio un piano donde empezó todo esto. Lo tengo en mi casa, es hermoso. Pero a nadie le gustaba el nombre. Entonces, como nos conocemos desde el colegio y este tiene un león, decidí hacerle honor al lugar donde nos cruzamos en la vida. Propuse We The Lion, a todos nos gustó la fuerza que tiene el nombre y quedó.

¿Cuál ha sido el escenario más adverso en el que se han presentado?

ALONSO: Diría que la presentación del disco de Chabelos, ese concierto era metal y punk, todo distorsiones y en español, igual se sacó adelante; pero el público no estaba listo para happy folk.

PAUL: Cuando nos fuimos de gira a España, a Málaga, fuimos la primera banda en salir a tocar, habían como 20 personas en un espacio para diez mil. Se sintió un poco raro.

¿Alguna vez evaluaron separarse?

ALONSO: Nunca, nuestra idea es sacar diez discos, seguir juntos, ser una banda vieja.

PAUL: Como somos patas, la amistad está antes que todo, yo quiero estar viejo y gordo y seguir haciendo música.

¿Qué se viene en lo que resta del año?

ALONSO: Cada mes vamos a presentar un tema y el disco llega en diciembre.

¿Y proyectos en torno a la internacionalización?

ALONSO: Esa es la meta más ambiciosa, la más grande de We The Lion. Si bien tenemos el mercado peruano ya bastante mapeado, creo que tenemos un potencial importante para sonar en el mundo. Queremos realizar ese puente, conectar con otros países, hacer un poco más de promoción para que nos escuchen. La meta es volvernos una banda mundial, queremos que cuando alguien pregunte en cualquier parte del mundo sobre una banda peruana, respondan We The Lion. Hay muchos que han logrado cosas, pero es para una colonia peruana o para hispanohablantes. Nosotros buscamos llegar a un nivel súper alto, ojalá se dé. Es nuestro sueño.

We The Lion tiene metas ambiciosas en torno a la internacionalización. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

