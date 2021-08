Conforme a los criterios de Saber más

“Todo tiempo pasado fue mejor”, dice con sorna este refrán tan popular y nostálgico que no se ajusta a las realidades optimistas. Para Los Outsaiders lo mejor siempre es lo que está por venir. Con “Tiempos de Bronce”, su tercer y esperado álbum de estudio, grabado en Queens, NY, la banda va por más. Mientras abrazan con nostalgia y gratitud el pasado, se abren paso a nuevas y prometedoras experiencias. “Se vienen tiempos de oro”, destaca Charlie Vera Tudela, vocalista de la banda.

La agrupación nacional viajó a Estados Unidos en 2019 para grabar su nueva propuesta discográfica, junto a Rudy Pagliuca (ganador del Grammy junto a La Vida Bohéme) en la producción. Y se apoyó en los ganadores del premio Grammy, Carlos Imperatori en la ingeniería y Héctor Castillo en la mezcla. Debido a la pandemia y a los planes que tenía la banda para su lanzamiento, el estreno del disco fue postergado.

“Tiempos de Bronce” llegará a todas las plataformas musicales este 20 de agosto y será presentado el 26 en un espectáculo presencial en Sargento Pimienta de Barranco con artistas invitados.

Con más de diez años de trayectoria, la banda está integrada por Charlie VTW (cantante), Juan Carlos “El Perro” Calderon (bajo), Daniel Catello (guitarra) y Renzo Pinedo (batería).





“De hecho como nos fue súper bien con el segundo disco, “El asesino del rey peste”, debía venir un siguiente paso: seguir viajando y preparar una nueva producción. En ese momento empezamos a buscar productores musicales y dentro de las opciones que barajamos estaba Rudy Pagliuca. Nos gustó muchísimo su sonido y lo contactamos. Al principio pensamos grabar en Cieneguilla, en una especie de retiro, pero salió la opción de ir a Nueva York y a todos nos encantó la idea. Así que nos mandamos para allá, grabamos en un estudio increíble, en plena ciudad, con gente muy profesional”, destaca Charlie VTW.

¿El nombre del disco es una metáfora que hace alusión al momento actual de la banda?

Hace referencia a la nostalgia, a momentos pasados, de la gestación del disco, que por mas buenos que hayan sido no se comparan a los tiempos de oro, a los que vendrán. Nosotros creemos que el mejor tiempo siempre es el que está por venir.

La agrupación peruana estrenará su nuevo álbum el próximo 20 de agosto en todas las plataformas digitales. (Foto: El Comercio / César Campos)

¿Es verdad que en “Tiempos de bronce” por primera vez en la historia de Los Outsaiders uno de los temas no lo interpretas tú?

Nosotros siempre tratamos de hacer algo distinto a lo que ya hemos hecho, en cuanto a sonido, elección de las canciones, producción, el show en vivo.... Siempre tratamos de renovar porque los tiempos cambian. También hemos experimentado con algunos teclados, instrumentos, y, sí, una de las canciones la canta ‘El Perro’ (Juan Carlos Calderón), que es el bajista de la banda.

¿Para este disco se han valido de influencias de alguna banda?

No hay ninguna influencia, nosotros vamos explorando nuestra propia música, recopilando nuestras vivencias y nuevas experiencias. Además siempre tratamos de escuchar música actual, sin importar el estilo, así sea reguetón. La mentalidad de la banda es súper positiva, nos gusta aprender un poco de todo.

¿Qué esencia musical se mantiene en Los Outsaiders con respecto a sus inicios y qué ha variado?

Por un lado, siento que hemos cambiado muchísimo, tenemos nuevas ideas y cosas que ofrecer. Lo que nos gustaba antes, ahora no nos gusta o qué sé yo, lo importante es avanzar, llenar nuestra vida. Por otro lado, en esencia seguimos siendo las mismas personas, nuestras canciones se escuchan igual, no importa si son con dos guitarras, un bajo y una batería, y conmigo gritando; o si es una canción con guitarra acústica y cantando suavecito.

Los Outsaiders está conformada por Charlie VTW, Juan Carlos 'El Perro' Calderón, Diego Silva y Renzo Pinedo. (Foto: El Comercio / César Campos)

¿Qué les gustaba antes que ahora no les gusta?

Quizás me refería a cosas personales, de mi carácter, que he cambiado, mejorado. En cuanto a música no sé si hay algo que antes me gustaba y ahora ya no me guste, quizás haya cosas que ya no escucho tanto como antes, como The Beatles o Pink Floyd, que escuchaba de niño o más joven.

¿Qué prefieres escuchar ahora?

A Billie Eilish, a Bándalos Chinos, una banda de argentina muy buena. Siempre es bueno revaluar y analizarse. En ese camino vamos creciendo.

De qué habla “Éramos dos en drogas”, uno de los sencillos del disco. Por el nombre hay quienes piensan que hace apología a las drogas.

La canción no trata de las drogas convencionales, de esas que a todos les da miedo, sino más bien de lo que te genera una droga: felicidad, excitación, muchos sentimientos emocionantes. La canción habla de esa sensación que me generan las cosas sencillas de la vida y las personas más cercanas: mi familia, mis amigos. Por ejemplo, tengo amigos con los que me une la droga del fútbol; con otros, las drogas de ver series y películas. Esa complicidad que genera la amistad es de lo que básicamente habla esta canción.

¿En esta nueva etapa de los Outsaiders, mantienen el pensamiento de que ser músico en el Perú es caminar a ojos vendados y dar disparos al aire?

Sí, pues todavía el camino es muy incierto en nuestro país, y no solamente para la música. Desde que tengo uso de razón en el Perú las cosas son complejas políticamente, socialmente, económicamente. En cuanto a la música hay muchas cosas que deben mejorar, en los colegios, por ejemplo, no se enseña a apreciar el arte. Vamos a ciegas porque no sabemos realmente cuál es el camino que tenemos que elegir, hay que trabajar duro, con fuerza, y si a eso le sumas talento y un buen producto, eventualmente, tiene que funcionar.

Después de la salida que compartieron con Arctic Monkeys en Lima, en 2019, ¿mantuvieron comunicación?

Esa noche conversamos bastante, la pasamos muy bien, increíble; pero cada uno va por su camino. Ojalá podamos repetirlo.

¿Consideras que el rock sigue en el mapa, sigue vigente?

Es una pregunta un poco difícil de contestar. Habría que definir qué es el rock. Si hablamos del rock duro o del clásico, siento que no está para nada en lo más importante actual. Si le preguntas a alguien mayor te dirá que el rock ya murió, pero creo que esa mentalidad ya está obsoleta, hay que acomodarse a los nuevos tiempos, darle algo extra a la gente. Es lo que hacemos y nos está yendo muy bien.

