Letra de "Secreto", de Anuel AA & Karol G: video e historia de la exitosa canción

Karol G y Anuel AA, son uno de los dúos más aclamados del género urbano de los últimos meses. Esto gracias a su canción “Secreto”, la segunda colaboración que tienen los intérpretes (la primera es “Culpables”), que está disponible en todas las plataformas digitales desde mediados de enero.

“Secreto” es una canción que ha sacado el lado más romántico del 'trap' y, por su puesto, de la pareja. Carolina y Emmanuel -nombres reales de los cantantes urbanos- exponen en la canción el lado más personal de ambos y se han desnudado emocionalmente para hablar de su amor.

Con la canción, vino también el videoclip, en el que se muestran momentos muy íntimos de su vida en pareja: desde cuando se lavan los dientes, abriendo regalos o incluso los besos furtivos que se dan cuando están alejados de los ojos de la prensa del espectáculo internacional.

“Secreto” habla de un amor oculto a ojos del público que no quieren compartir. Y es precisamente, lo que la pareja urbana ha querido reflejar en la letra e, incluso, en la producción audiovisual que ya cuenta con más de 253 millones de reproducciones.

LETRA DE SECRETO - ANUEL AA & KAROL G

Bebecita (bebé)

Bebecita (uah)

Bebecita



Lo de nosotro' e' un secreto, que nadie se entere (uah)

Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te viene'

Ante el mundo somos amigo' y lo hacemo' escondido'

Y yo solo en mi cama, Dios es el testigo



Lo de nosotros es un secreto

Pero siempre nos vemos (nos vemos)

Y to' el mundo habla de nosotros

Pero siempre nos comemos (comemos)



Y tú me hiciste enloquecer, yeh-eh

Y contigo me siento bien, yeh-eh



Nadie nunca lo va saber

Que tú eres mi mujer

Y nadie juntos nos quiere ver

Pero nos vamos a esconder



Te hago el amor bien rico

Y te aprieto la mano

Bebé, ya son como las cuatro y pico

Pero pa'l sexo es temprano



Baby, conmigo tú te sientes vivo

Pero siempre nos matamos

Los secretos siempre se saben

Baby, tarde o temprano (temprano)



Nuestro amor es un secreto

Pero siempre nos vemos (bebé)

Y to' el mundo habla de nosotros

Pero siempre nos comemos (bebé)



Y tú me hiciste enloquecer, yeh-eh

Y contigo me siento bien, yeh-eh



Y nadie nunca lo va a saber (bebé)

Que yo soy tu mujer (mujer)

Y contigo no me quieren ver

Pero nos vamos a esconder



Imposible el celibato, sin ti me mato

Y de tu cuerpo soy un tecato

Bebé, tú eres mía, yo no comparto

Y siempre te rompo to'a en mi cuarto, bebé



Imposible el celibato, sin ti me mato

Y tú eres mío, yo no comparto

Hasta la muerte hicimo' un pacto (uah)

Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé



Bebecita, bebecita



Lo de nosotros es un secreto, que nadie se entere

Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te viene'

Ante el mundo somos amigo' y lo hacemos escondido'

Y yo solo en mi cama, Dios es el testigo



Lo de nosotros es un secreto

Pero siempre nos vemos (nos vemos)

Y to' el mundo habla de nosotros

Pero siempre nos comemos (comemos)



Y tú me hiciste enloquecer, yeh-eh

Y contigo me siento bien, yeh-eh



Nadie nunca lo va a saber

Que tú eres mi mujer

Y contigo no me quieren ver

Pero nos vamos a esconder



Ey, ah, ah

(Real Hasta La Muerte, baby) dale, dale

Baby (Real Hasta La Muerte, baby), dale, dale

Uah, Karol G, (bebecita, uah), Karol G

Bebecita (uah, uah)

Mera, dime EZ

Los Intocables, ¿oi'te, bebé? (oh-oh)

Real Hasta La Muerte, bebecita

Bebecito, uy

Anuel

Mera, dime Frabian

Mera, dime Prida (bebecita)

Mera, dime EQ (bebé, bebecita)

Bebecita (uah-uah, eh)

Bebecita (uah-uah, eh)



Anuel AA y Karol G. (Foto: Instagram/Karol G) Anuel AA y Karol G. (Foto: Instagram/Karol G)

VIDEOCLIP DE SECRETO DE ANUEL AA Y KAROL G

En el videoclip, compartido en YouTube, se puede ver a Karol G y Anuel AA disfrutando de una vida juntos, y de paseos inolvidables. Asimismo, se muestra escenas cotidianas de una pareja en la intimidad de su hogar.



Por si fuera poco, se ve como los cantantes urbanos pasaron Navidad juntos, la bella sorpresa que le hizo Anuel AA a la reggaetonera, cómo vivieron el cumpleaños del puertorriqueño en la nieve o, incluso, cómo celebraron el Año Nuevo con la familia de la joven.

LETRA SECRETO DE ANUEL AA & KAROL G TRADUCIO AL INGLÉS

Bebecita

Bebe-becca, uah

Bebecita



What about us ‘e’ a secret

That nobody finds out (Uah).

Baby, I always go with you

When you come to you

Before the world we are friends.

And I do it ‘secretly (Oh-oh-oh)

And I alone in my bed

God is the witness (Uah-uah)

Ours is a secret.

But we always see each other (We see)

And ‘the world talks about us.

But we always eat (-memos)

And you made me mad-e-er, yeh-eh (Oh-oh-oh-oh-oh)

And with you I feel bie-e-en, yeh eh, ah (oh-oh-oh-oh-oh)

And nobody will ever know.

That you are my wife (my wife)

And nobody wants to see us together.

But let’s ‘hide’



I make you love very well

And I squeeze your hand (the hand)

Baby, it’s four o’clock.

But the sex pa’l is early (Early)

Baby, with me you feel alive

But he always killed us.

The secrets are always known.

Baby, sooner or later (early)







Our love is a secret.

But we always see each other (Baby)

And ‘the world talks about us.

But we always eat (baby)

And you made me go crazy, huh, huh

And with you I feel bie-e-en, yeaeh-eh

And nobody will ever know.

That I am your woman

And with you they do not want to see me (Baby)

But we’re going to hide (-e-er)



Impossible celibacy, without you I kill myself.

And from your body I am a tecato.

Baby, you are mine, I do not share (Uah)

And I always break you in my room, baby.

Impossible celibacy, without you I kill myself.

And you are mine, I do not share it.

Until the death he made a pact (Uah).

And we always make it rich in my room, baby.

Baby baby



What about us is a secret (Uah)

That nobody finds out (Entere).

Baby, I always go with you

When you come to you ‘(Come’)

Before the world we are friends.

And we do it in secret (-dido).

And I alone in my bed

God is the witness (Witness)

Ours is a secret. versuri.us

But we always see each other (see you, eh-eh)

And ‘the world talks about us.

But we always eat (Comemo ‘)

And you made me go crazy-e-er, yeh-eh (Eh-eh)

And with you I feel bie-e-en, yeh-eh

And nobody will ever know.

That you are my wife

And with you they do not want to see me (Baby)

But let’s’ hide, huh-ah (Oh-oh-oh-oh)



Hey, ah, ah (Real to death, baby)

Give, give, hey

Baby (Real to death, baby)

Dale Dale, Ey (Uah-uah)

Uah, Karol G, uah (Karol G)

Becca (oh-oh-oh)

Mera, tell me EZ (Uah-uah, EZ did the beat)

The ‘untouchable’, do you hear, baby?

Eh, ah (Oh-oh-oh-oh-oh)

Real to death, baby (Eh-eh)

Bebecito (Brrr)

Uy, Anuel (Eh-eh)

Mera, tell me Frabian (No, no)

Mera, tell me Prida (Ah, uah)

Mere dime equalizer

Bebecita

Bebe-becca (Uah-uah)

Baby bebe (eh-eh)

Bebecita, bebecita (Uah-uah, eh)



EL ROMANCE DE ANUEL AA & KAROL G

El puertorriqueño y la colombiana se conocieron en 2018, cuando comenzaron a trabajar juntos en la canción “Culpables”, el primer éxito de la pareja. Tras el lanzamiento, el rumor de que estaban juntos se hacía más fuerte y era, prácticamente, un secreto a voces. Hasta el concierto que realizaron en nueva York, cuando la pareja de artistas decidió ponerle fin a los rumores dándose un apasionado beso frente a los miles de espectadores que coreaban la canción. La propia Karol G colgó el vídeo del momento en su cuenta de Instagram.

En el vídeo que compartió Karol G en su cuenta de Instagram, Anuel AA puso un comentario con el que confirmaría una vez más que sí mantiene una relación con la colombiana: "Te amo mucho, mi amor".

El video y la confirmación de su romance causaron sensación en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja han recibido su noviazgo de una forma muy positiva.