Desde que se conocieron la idea de tocar juntos siempre estuvo presente. Y aunque al inicio sus caminos musicales parecían estar separados, en 1996 formaron una de las mejores bandas peruanas de las últimas décadas. Manolo Hidalgo dejó el heavy metal, Salim Vera los covers de rock en español y Toño Jáuregui las canciones de los Beatles. Con la incorporación del baterista Jerry Fishman, Libido se completó. Como se sabe, de esa formación inicial solo los dos primeros se mantienen en el grupo y bajo su dirección han grabado los discos Sesión en vivo (2014), Amar o matar (2016) y el recopilatorio Corazones blancos (2019). Los acompañan en esta nueva etapa Juan Pablo del Águila en el bajo, Lucho Benzaquen en la segunda guitarra y Hugo Ortiz en la batería.

Para Libido, el 2020 prometía regalarles grandes satisfacciones. Esperaban superar los 100 shows del año anterior y grabar un nuevo disco, pero todo quedó trunco con la pandemia. Fue “una parada en seco”, afirma Manolo. Quizás fue esa incertidumbre lo que demoró su primer concierto virtual, anunciado para este 17 de octubre. Aprovechamos este regreso online para charlar con los fundadores de la banda sobre los 20 años de “Hembra”, la posibilidad de un reencuentro con sus exintegrantes y su evolución musical a lo largo de casi un cuarto de siglo.

-¿Por qué tardaron tanto en hacer un primer concierto virtual?

Salim Vera (SV): No podíamos lanzarnos a la piscina sin estar seguros de tener la mejor estrategia para hacer un show virtual. Queríamos saber, ver también cómo lo hacían los demás porque esto es totalmente nuevo. Hemos aprendido viendo a otros cómo hacerlo. Además, ya no podíamos seguir estirando el chicle, así que nos decidimos de una vez a tocar.

-¿Cuáles son las novedades que trae el show en este formato?

SV: Lo principal es que vamos a tener contacto con el público. Estamos ofreciendo entrevistas con el público, ellos van a poder preguntarnos sobre cualquier tema. Va a ser un concierto personalizado en todos los sentidos, van a poder pedir las canciones que quieran del playlist.

Manolo Hidalgo (MH): Vamos a tener la oportunidad de ver los rostros de las personas, no solo nos van a ver a nosotros. Esa es la energía, el feedback que necesitamos para tocar. Estamos muy entusiasmados.

-¿Qué les resulta más extraño de esta nueva forma de tocar?

SV: Que todo va a ser por pantalla, pero me voy a comportar como siempre, voy a fluir. Lo más difícil es aceptar que esta es la herramienta que vamos a tener que usar durante todo el 2021, porque no creo que antes podamos subir a un escenario como lo hacíamos hasta marzo de este año. Aceptar eso es lo difícil, pero no queda otra. Hay que asumir que tenemos que aprender a tocar así, por streaming.

MH: Nos chocó mucho porque nosotros veníamos de tener un pico muy alto en cantidad de conciertos por todo el Perú, estábamos tocando como nunca. Así que fue una parada en seco. Nosotros no solo tocamos sino que nos retroalimentarnos de la energía que nos da el público.

Libido actual. Sus integrantes son: Manolo Hidalgo (primera guitarra), Salim Vera (voz), Lucho Benzaquen (segunda guitarra), Juan Pablo del Águila (bajo) y Hugo Ortiz (batería).

-En este concierto no estarán algunos de los clásicos de Libido…

SV: Eso es así desde el 2014. No podemos tocar las canciones de Toño Jáuregui, pero él no es el único compositor. Libido cuenta con más de 80 canciones compuestas entre Jeffrey, Manolo y yo.

MH: La banda tiene otras canciones muy importantes. La canción que logró más internacionalización es “En esta habitación” y hasta el día de hoy la seguimos tocando. “Libido” es el tema con el que cerramos todos los conciertos. Otra que ganó en MTV es “Frágil”, de mi autoría. También está “Hembra”, “La casa de los gritos”, “Ojos de Ángel” son temas poderosos y los seguimos tocando. Algunos piensan que no tenemos más temas, pero estos que te comento son de los primeros discos y los nuevos, que conoce más la gente joven, son los que complementan los shows.

-¿Existe esperanza de que los miembros originales de la banda puedan reunirse? Se vienen los 25 años de Libido.

SV: De esto ya hemos hablado mucho. Podría haber una reunión, pero estaríamos hablando del 2022 por lo menos. No le estamos dando atención a ese tema porque con la pandemia hay otras prioridades. Seguramente se va a conversar de este reencuentro, pero no ahora. De que hay esperanzas de que la banda original se reúna sí las hay, pero no lo estamos pensando ni planeando.

MH: Bueno, eso fue parte de nuestros inicios, y sí nos gustaría hacer una gira recordando los primeros discos. Es más en realidad para satisfacer al público que lo pide y para tener un recuerdo de esa época.

-Fue con esos primeros discos que la banda logró su mayor popularidad y éxitos…

MH: Como tú dices, fue más popularidad. En esa época en la radio solo se escuchaban a dos nacionales, Pedro Suárez y Los No sé quién y Los No sé Cuántos. Nos costó mucho llegar a la radio y cuando por fin lo logramos fue en un programa de rock nacional en radio Miraflores. Le gustó a la gente y se propagó a las demás radios. Gracias a esto, además, más bandas lograron sonar en la radio y siguió una ola de rock nacional. Aparecimos en el momento exacto, todo coincidió para lograr gran popularidad. Pero ahora todo es por internet. Algunos piensan que ya no tocamos, pero el 2019 es el año donde hemos tenido más conciertos que en esa ápoca de gran éxito.

2003: con la formación original Libido triunfó en los Premios MTV gracias al disco Pop Porn. Un año antes el álbum Hembra también fue premiado.

-¿Existen dos públicos diferenciados para Libido?

MH: unos nos recuerdan por el pasado y tienen en la mente esa exposición que hubo en su momento y el otro es un público más joven. Tenemos más de un millón de seguidores en nuestro Facebook. Somos la banda de rock peruano que más seguidores tiene en redes. Ellos son los que más conocen nuestras canciones nuevas, sobre todo del disco Amar o matar, como “Mariposas” y “Pero aún sigo viéndote”. Tenemos varios públicos, en realidad, no solo dos, depende de las etapas de la banda.

-El disco “Hembra” cumple 20 años, ¿qué significa particularmente para ustedes?

SV: Fue un escalón grandísimo que dimos después del disco homónimo. Hembra estuvo bajo la producción de Tweety González y fue un despertar profesional de la banda, fue como notar que nos íbamos a dedicar a la música. Es un hermoso disco, muy valorado por nuestros seguidores, lástima que no podamos tocar varias canciones, como “Tres”, “No voy a verte más” o “Cicuta”.

MH: Pasamos de hacer un disco como Libido, rockero pero crudo, a producir uno mucho más amplio en las canciones y en los sonidos que experimentamos. Ya no solo era guitarra, bajo y batería, ahora entramos a usar algunos teclados con efectos que hacían crear distintos ambientes para las canciones. Pero sobre todo nos agarraba a los compositores de la banda en crecimiento. Jeffrey por ejemplo trataba mucho los temas que siente la persona, la introspección. En mi caso el tema era más la energía. Esa vez además tuvimos un presupuesto mayor para hacer el disco y nos fuimos al estudio Panda de Argentina y a mezclarlo en Los Ángeles.

-Con este disco es que ganan los Premios MTV.

MH: Realmente ganamos dos, en el 2002 y 2003, ambos por la fuerza de Hembra y Pop Porn que fue nuestro tercer disco. De este último fue “Frágil” el tema que llegó a los primeros puestos de MTV, ganamos nuestra segunda Lengua. También es la canción con la que se nos eligió para hacer un preshow antes de la premiación, en Miami.

-Si tuvieran que elegir una canción de Libido, ¿cuál sería?

SV: De Hembra, “En esta habitación”, que es de Jeffrey; “No será lo mismo sin ti”, de Toño Jáuregui; “Libido” de Manolo, es una de mis grandes favoritas.

MH: Tocar “Libido” ya es un rito. “Mariposas” es una canción que se la compuse a mi hija. Me gusta mucho “Hembra” de Jeffrey, es otro tema que siempre piden.

Manolo y Salim se conocen desde la adolescencia, cuando sus gustos musicales eran diferentes. Hoy, lideran Libido, banda que fundaron a mediados de la década del 90.

-¿Cómo perciben la evolución musical del grupo en este casi cuarto de siglo?

SV: Ha cambiado un montón. Empezamos siendo una leve copia de nuestras referencias, no teníamos una identidad formada hasta después del segundo disco. Recién a partir de Pop Porn comenzamos a generar una identidad propia. Hemos ido desde el rock al pop. El disco “Amar o matar” es una mezcla de rock y pop y también de indie pop. Hemos estado navegando mucho por allí. Considero, y siempre lo digo, que nosotros no somos músicos que nos estanquemos con las modas del pasado, somos músicos exploradores que siempre navegamos con la actualidad y nos refrescamos continuamente. No recurrimos a nuestros discos del pasado para hacer música. Los discos son como fotografías, las miras, las disfrutas, hasta que te cansas y las guardas en el cajón y después te tomas otra. Así son los discos, fotografías nuevas continuamente. Vamos un poquito a contracorriente.

MH: Dentro de la vida musical las experiencias nos enriquecen y eso hace que explores más tu instrumento, tu forma de componer y las ideas que puedas tener. A Salim y a mí nos gusta explorar mucho la música actual. Cada disco que hacemos, con todas las formaciones que ha tenido la banda, es muy distinto al siguiente. Los músicos actuales hemos logrado, para mí, la mejor performance en toda la historia de la banda. Hay gente que ve nuestra música de diferentes formas, le impacta más los primeros discos, pero actualmente quienes nos sigue tienen entre 18 y 20 años, ellos son quienes nos han conocido en estos últimos años especialmente con el disco Amar o Matar. Creo que estamos en un pico de calidad de sonido y ejecución, que no tiene nada que envidiarle a otras bandas. Para mí Libido no es solo un sonido, es más una esencia. Creo que la exploración no la hemos perdido nunca y esto es precisamente lo que hace que la banda siga vigente hasta hoy.

Como en muchos otros casos, la pandemia postergó el nuevo trabajo musical de Manolo y Salim con Libido. En el 2021, la agrupación cumplirá 25 años.

-La pandemia sorprendió a todos. ¿Qué proyectos tuvieron que dejar a medias con Libido?

SV: Justo estábamos trabajando un nuevo disco en el que iba a participar Jeffrey Fishman, pero lamentablemente nos cayó la pandemia. Hemos tenido que postergarlo hasta que haya ganas y también hasta que se pueda trabajar correctamente entre los tres.

MH: Tengo algunos temas que la cuarentena ha cortado, porque ya pensábamos entrar en preproducción. Tenemos canciones, pero necesitamos productores que nos ayuden a captar un mejor sonido. Hasta hace poco no se podía viajar a ningún lado, pero ahora vamos a definir cómo hacer eso para poder grabar.

-¿En qué han ocupado estos seis meses alejados de los escenarios?

SV: Yo la he pasado entre mal y bien, entre inestabilidad y estabilidad. Estos seis meses nos hemos replegado. Abruptamente se nos cerró el caño artístico respecto a los conciertos en vivo y cada uno ha estado en lo suyo. Tengo una banda paralela a Libido desde hace año y medio. Se llama Coral y en estos meses he estado trabajando en el primer single y en el primer video. Exploramos otros géneros musicales que no son solo el pop, también está el rock, el post punk, el new wave, el rave, la música electrónica, esos son los caminos dentro de Coral.

MH: Desde que empezó Libido siempre he ido a tocar y grabar después de mi trabajo. Soy ingeniero industrial y tengo una maestría en negocios, esta carrera es algo que también me apasiona y es lo que he estado haciendo. No tengo otro proyecto musical, todo lo que hago es para Libido y algunas canciones las guardo para mí solo.

Más información:

Concierto “Cara a Cara”. El 17 de octubre, a las 8:30 p.m. Entradas: en Joinnus.