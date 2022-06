Un artista que sabe hacer su propio camino en la industria. El puertorriqueño Luis Fonsi llegará a Lima este miércoles 15 de junio y deslumbrar al público peruano con lo mejor de su extenso repertorio musical.

Nacido el 15 de abril de 1978 en San Juan (Puerto Rico), Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero demostró desde pequeño su pasión por la música. Con tan solo 3 años, imitaba a estrellas de la industria como Menudo e ingresó al Coro de Niños de su ciudad natal. A los once años, se mudó a Florida (Estados Unidos) junto a su familia; donde confesó haber sufrido bullying por ser inmigrante. Por ello, encontró en la música su salvación para destacar en la escuela al formar una banda llamada Big Guys.

Tras ganar una beca para la Escuela de Música de la Universidad Estatal de Florida para realizar sus estudios y prepararse en canto y composición. Asimismo, integró el coro de su universidad, con la cual realizó giras en diversos escenarios de Estados Unidos; incluso llegó a Londres (Inglaterra).

Sus inicios

La oportunidad de convertirse en cantante llegó gracias a Universal, quienes vieron el potencial del puertorriqueño y le ofrecieron interpretar en español, idea que Fonsi no rechazó. Es así que, para el 15 de setiembre de 1998, lanza su álbum debut “Comenzaré”, que le valió para ser nominado a Artista revelación del año en los Billboard. “Dime cómo”, “Perdóname”, “Si tú quisieras” y “Me iré” son algunas de las canciones que formaban parte de su primer disco.

Su nuevo proyecto llegó en el 2000. “Eterno” fue estrenado el 20 de junio y recibió buena aceptación por parte de los seguidores de Luis Fonsi. Incluso, gracias a las reproducciones, el sencillo “Imagíname sin ti” se ubicó en el primer puesto del Hot Latin Tracks de Billboard. En menos de un mes, recibió el disco de oro por las 100 mil copias vendidas.

Luis Fonsi descubrió su pasión por la música en la escuela y posteriormente accedió a la universidad para estudiar y especializarse en la industria. (Foto: EFE)

En tanto, el tercer álbum “Amor secreto” fue lanzado en marzo del 2002. “Yo veo todo esto como crecimiento. Uno va madurando y evolucionando. Es demasiado importante darle algo nuevo al público, y creo que lo logramos”, afirmó.

“Abrazar la vida” llegó como el cuarto álbum de estudio de Fonsi, donde impuso el ritmo latino. Kike Santander, Rudy Pérez y Ángel “Cuco” Peña fueron algunos de los productores que acompañaron al puertorriqueño en este proyecto. Mientras que, “Paso a paso” fue el siguiente álbum donde el artista mostró su lado más vulnerable afectado por el cáncer de mama que padecía su entonces esposa, la actriz Adamari López.

Tras ausentarse por tres años de la música, Fonsi regresó con “Palabras del silencio” (2008), álbum que incluye su hit “No me doy por vencido” que se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad durante varias semanas. Para 2011, estrena “Tierra Firme”, su séptimo disco que sigue su estilo pop, agregándole el R&B y el toque de la balada.

Boom de “Despacito”

Lanzado el 12 de enero de 2017, “Despacito” se convirtió en el hit del año. La canción de Luis Fonsi en colaboración con el ´Big Boss´ Daddy Yankee logró posicionarse rápidamente en los primeros lugares de las listas de reproducción. La melodía pegajosa que junta el reguetón con el pop latino provocó una fusión que encantó al público.

Con más de siete billones de reproducciones en YouTube actualmente, “Despacito” logró posicionarse como número 1 en más de 80 países tras su lanzamiento. “Creo que mi registro melódico, el flow de Daddy, ese ritmo que hace que todos bailen y la necesidad de un poco de alegría son las razones por las cuales es tan escuchada. Igual, yo no esperaba tal repercusión”, confesó a Billboard.

Una versión inesperada de este sencillo fue el remix en inglés junto a Justin Bieber que también se posicionó como número uno en la lista Hot 100 de Billboard. “Él escuchó la canción en un viaje que hizo a Colombia y la escuchó en la discoteca, le gustó y nos contactó. Y nos dijo que quería hacer el remix. Le enviamos la sesión y él grabó su parte. Él quiso grabar el coro en español, algo que me parece genial, ¿no? Que un artista de ese nivel quiera tomarse el tiempo de cantar en español. Fue una gran sorpresa recibir esa llamada”, aseguró Fonsi a TKM.

El éxito fue tal que incluso arrasó en los Latin Grammy. Durante la ceremonia de los premios a la música latina, “Despacito” se coronó con cuatro gramófonos: Mejor canción, Grabación del año, Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor video musical de versión corta. “¡Qué noche, qué noche! Gracias a la Academia. Que bendición, qué privilegio que nuestro trabajo sea hacer canciones y comunicarnos a través de la música”, afirmó Fonsi en aquella gala.

En entrevista con El Comercio, Fonsi reconoció que “Despacito” fue un fenómeno que no le pasará dos veces. “Es como un cuadro que enmarcas y cuelgas en la pared y dices ‘wow, qué bonito que me pasó a mí, gracias’, pero la vida continúa. Después de Despacito he tenido canciones que han sido exitosas”, agregó.

Vínculo con el Perú

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 convocaron a Luis Fonsi para la inauguración del esperado evento en la capital de nuestro país. “¡Ídolo Luis Fonsi! Amante del deporte se muere de ganas de volver a Perú y compartir con atletas y con todo el pueblo peruano. Sigue posteando en sus redes la emoción de ser parte de esta fiesta”, escribió la organización.

“Estoy loco por disfrutar con ustedes y apoyar a los mejores atletas de las Américas, que compiten por la gloria”, dijo por su parte el artista.

El gran evento se llevó a cabo el viernes 26 de julio de 2019 en el Estadio Nacional de Lima. Y, efectivamente, Luis Fonsi no estuvo solo: sino que fue acompañado por artistas locales. El puertorriqueño inició su presentación con el tema “Imposible”, seguido por “Calypso”.

El momento cumbre llegó cuando interpretó “Échame la culpa” en dúo con la peruana Leslie Shaw. La participación de la intérprete de “La faldita” se logró mantener en secreto hasta la noche de gala y cantó las partes que tiene Demi Lovato en la grabación original del sencillo. Además, Fonsi también deleitó con “No me doy por vencido”, “Despacito”, “Party Animal” y “Date la vuelta”.

“Muchas gracias Luis Fonsi por invitarme a cantar contigo en la apertura de los Panamericanos! Todo el Estadio Nacional VIBRÓ y estoy segura que todos los peruanos también!! Orgullosísima de representar a mi país esta noche pero a más no poder!!”, escribió Shaw en agradecimiento al boricua.

Un buen comienzo del 2022

El año de Fonsi inició con el estreno de su décimo álbum “Ley de Gravedad”, lanzado el 11 de marzo y que sorprendió a todos sus seguidores. Lo urbano, pop, tropical y la balada se unen en este nuevo proyecto musical del puertorriqueño que tomó alrededor de dos años en estar listo.

“‘Ley De Gravedad’ es un disco que reúne muchos momentos, diferentes ritmos y fusiones. Siempre me ha gustado esa búsqueda. Tratar de hacer cosas nuevas y mezclar diferentes estilos siempre poniéndole mi sello personal. Esa inquietud me lleva a hacer un disco donde temas muy románticos y temas muy rítmicos conviven en un mismo mundo”, expresó Fonsi en comunicado de prensa.

De esta manera, Fonsi muestra su búsqueda de lo nuevo sin dejar de lado su sello personal. “Ley de gravedad” logró un éxito arrollador con más de 1 billón de escuchas antes del lanzamiento. Producido por los galardonados Andrés Torres y Mauricio Rengifo, este álbum incluye 16 temas: ocho inéditos y ocho grandes éxitos.

“Lo más que me gusta de trabajar con Andrés y Mauricio es que siempre estamos en la misma página”, continúo Fonsi. “Escuchamos música similar, pensamos similar, tenemos el mismo sentido del humor, entonces simplemente nos entendemos. Disfruto mucho ese proceso de creación con ellos porque todo fluye muy natural. Además de ser unos genios en la producción, son grandes compositores”.

El álbum cuenta con colaboraciones de artistas internacionales como Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee y Manuel Turizo.

Luis Fonsi lanzó su álbum "Ley De Gravedad", donde tiene una canción homónima en colaboración con Cali y el Dandee. (Foto: @luisfonsi)

El 27 de ese mismo mes, fue convocado para actuar en la gala principal de los Premios Oscar 2022 que se llevó a cabo el Dolby Theater de Los Ángeles. Fue la primera vez en su carrera musical donde Fonsi estuvo presente para el importante evento de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

“Me siento sumamente honrado de ser invitado a formar parte de la 94th edición de los Premios Óscar y poder seguir representando a nuestra cultura latina en un escenario tan importante”, dijo Fonsi en sus redes sociales.

Su participación estuvo relacionada a la primera presentación en vivo del exitoso tema “We Don’t Talk About Bruno” (“No se habla de Bruno”), el cual se convirtió en viral gracias a la película “Encanto”. Esta canción -escrita por Lin Manuel-Miranda- pasó a ser la más escuchada de una cinta animada de Disney en más de 26 años, llegando a superar a “Let It Go” de “Frozen”.

El ganador del Latin Grammy cantó junto a la artista estadounidense Becky G, así como varios miembros del elenco de la cinta como Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero.

Futuro de la música

A raíz del estreno de su décimo álbum, “Ley de Gravedad”, Fonsi reconoció a EFE que “el género pop está muy influenciado por la fuerza que trae la música urbana (…) Históricamente, es un género que siempre está muy influenciado por lo que está pasando a su alrededor desde hace cuarenta o cincuenta años”.

La cantante estadounidense Becky G (izquierda) y el cantante puertorriqueño Luis Fonsi (derecha) se presentaron en la 94 entrega de los Premios Oscar. (Foto: AFP) / ROBYN BECK

Sin embargo, el puertorriqueño recalcó que es cantante y “cuando mezclas dos colores diferentes, sale algo interesante que ha creado su propio género”. Además, destacó que realiza estas fusiones con “mucho respeto y mucha admiración” porque es consciente de la diversidad que se vive en la industria musical en estos días.

Eso quedó evidenciado también durante una entrevista con Los40. Cuando fue consultado de si haría una canción de K-pop, el género que está rompiendo varios récords gracias a diversas bandas como BTS, Fonsi respondió que sí aceptaría la propuesta. “Claro que sí, si la canción está buena, y el grupo me gusta, vamos”, recalcó.

Presente para “La Noche Perfecta”

En marzo de este año, se anunció el regreso de Luis Fonsi a la capital peruana para presentarse este 15 de junio en el Arena Perú como parte de su nueva gira “La Noche Perfecta”. El puertorriqueño regresará al Perú después de tres años, ocasión en la que hizo una aparición especial en la inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Estoy muy emocionado de anunciar mi regreso a los escenarios luego de esta pausa obligatoria que nos tomamos tras la pandemia. Es un privilegio. Estamos preparando lo que va a ser sin duda una Noche Perfecta para todos los que se den cita”, comentó en comunicado de prensa.

La expectativa por el show que se realizará al costado del Jockey Plaza, en Santiago de Surco, es grande porque, además, Fonsi estará acompañado de las artistas nacionales Anna Carina y Leslie Shaw. Las entradas para ver al intérprete de “Despacito” están a la venta a través de la plataforma web de Teleticket y los precios oscilan entre S/ 126 a S/ 266 con la “promo flash” que se encuentra vigente. Sus fanáticos están listos para disfrutar de show que ofrecerá el puertorriqueño en Lima.