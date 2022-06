Incluso antes de entrar al Arena 1 de la Costa Verde, fuimos testigos del impacto. Una gran cantidad de autos atiborró el circuito de playas de San Miguel; el objetivo, evidente: llegar al concierto de Karol G, la ‘Bichota’, en el primero de los dos shows que ofrecerá en Lima este 2022. Todo empezó meses antes, cuando Veltrac Music reveló la llegada de la artista, que en su primera fecha, para el sábado 4 de junio, logró el ‘sold out’ y que tras ello anunció una segunda fecha para el domingo 5. El Comercio asistió al primero de estos conciertos.

A pesar de los esfuerzos para que el ingreso al recinto sea ordenado, hubo caos. No solo por la gran afluencia de público, sino por el desorden generado por los revendedores de espacios de la cola. Pero una vez dentro ya se vivía el ambiente de fiesta ante la expectativa, para lo cual se contó con el DJ Diego Alonso, telonero que interpretó temas como “Si no te tengo” de Tony Dize y Farruko y el clásico “Agárrala, Pégala, Azótala” de Trevor Clan. Tampoco faltaron los temas virales en TikTok, como “Moriré” de La Factoría, “Tití me preguntó” de Bad Bunny y “Fiel” de Jhay Cortez.

Al poco rato, las luces se apagan y los gritos comienzan. Un conteo regresivo indica que que cada vez falta menos para el show. El telón cae.

Karol G en su aparición en el escenario. / Veltrac

Con ustedes, la 'Bichota'

“Me cansé de relacione’, no quiero más presione’. Por más que me critiquen, me tienen sin cojones” es el fragmento de “SEJODIOTO” con el que Carolina Giraldo (verdadero nombre de la artista) sube al escenario que se ilumina de verde para su llegada. No está sola, las bailarinas del staff hacen lo suyo. “Mi cama” es la siguiente canción en el setlist del “Bichota Tour Reloaded”. Su colaboración junto a J Balvin poner a cantar a todos los presentes. Con una banderola en la mano, Karol G presenta una perfecta coreografía junto a sus danzantes que se acopla al ritmo juguetón del sencillo.

Entonces la cantante se detiene. Se toma un respiro para apreciar a los miles de fans que la acompañan —aproximadamente 16.000, según una fuente de la organización— y una sonrisa se dibuja en su cara. Aquellos que acamparon durante días para estar más cerca del escenario ven sus esfuerzos recompensados, pues “la verdadera Bichota” les manda un beso volado. “¿Cómo que había gente esperando desde hace días aquí para el concierto? ¿Cómo estamos pues? Ey, paso el tiempo tratando de leer letreritos, banderas, porque veo que hay personas de otras partes aquí. Pero me los voy a coger un momentico a todos, me los voy a llevar un ratico para Medallo”, fue el primer discurso de la noche por parte de la colombiana. Inmediatamente, se escuchan los acordes de “Poblado”, la colaboración entre J Balvin, Nicky Jam, Crissin, Totoy El Frio, Natan & Shander.

Karol G tuvo su primer show del "Bichota Tour Reloaded" el sábado 4 de junio en Lima. La segunda oportunidad para verla es este domingo 5. / Veltrac

Varias fanáticas asistieron al evento al estilo de Karol G usando pelucas, sombreros y bandanas. “Siempre veo en las redes sociales que están escribiendo “¿cómo debo ir vestida para el concierto de Karol G?” Y llego acá y las veo con los pelos azules, con las piedritas en la cara. ¡El verdadero outfit mami!”, dijo la reina, que apenas horas antes había aterrizado en la capital. Luego llegó su interpretación para “Ay, DiOs Mío!”, donde se animó a deslumbrar con unos pasos de baile junto al elenco. “A lo que vinimos: ¡a cantar, a gritar y a perrear, Perú!”, dijo. Con “GATO MALO”, el escenario se tiñó de rojo.

La banda de la colombiana está integrada por mujeres talentosas y Carolina les brindó merecido reconocimiento. Cuando ella se retiró para ponerse el segundo atuendo de la noche, la guitarrista y bajista tuvieron oportunidad para brillar con un dueto.

“Pineapple” empezó a sonar y Karol G reaparece con un atuendo rojo que hace contraste con su cabello azul. Una coreografía sensual sobre el escenario terminó por desatar a los asistentes. Tras cantar “El Barco”, la colombiana recordó su última vez en Lima en 2019 y resaltó que hay varios éxitos con los que esta tierra aun no vibra en vivo. “Créeme” y “A ella” fueron los sencillos que siguieron.

Karol G tuvo su primer show del "Bichota Tour Reloaded" el sábado 4 de junio en Lima. La segunda oportunidad para verla es este domingo 5.

"Cuando las cosas ya no son más, ya no son más, hay que aprender a soltar por una y muy importante razón y es porque con seguridad lo que viene está mucho mejor". Karol G durante su concierto en Lima el 4 de junio del 2022.

“¡Perú, arriba!” dijo Carolina mientras empezaba a sonar “Location”, canción que la llevó a vestir un sombrero de vaquero y bailar en una sincronizada coreografía. Entonces llegó otro de los temas más esperados, “EL MAKINON”, que puso a cantar a todo el público. En tanto, y demostrando que no tiene ningún problema con su ex Anuel AA, Karol G deleitó a sus seguidores con “Culpables” y “Secreto”, canciones que la entonces pareja sacó como colaboraciones durante su relación de tres años.

Nos acercamos al final y la estrella no podía dejar pasar sus agradecimientos. “Aprovecho la oportunidad para decir que me siento muy feliz y muy agradecida de que todos estén aquí. Obviamente, todos los días trabajo para que estas cosas se den, pero cuando se hacen realidad es algo difícil de creer”, confesó Carolina antes de seguir con la balada “Ocean”. La siguiente canción que sonó en el Arena 1 fue “Provenza”, su último lanzamiento. “Lo que no sirve, que no estorbe / Te metiste autogol por torpe / Te quedó grande este torque” continuó cantando Karol G para “MAMIII”, su tema con Becky G.

“Familia, esta ustedes la pusieron número 1 en el mundo entero. Así que se cae la casa”. Realmente, nadie estaba preparado para lo que pasaría con “Tusa”. Las personas cantando a todo pulmón la canción que se convirtió en una especie de ´himno´ para las mujeres. Pero Carolina quería ser justa y puso a cantar solo a los varones. “Ustedes son los hombres que más ´chimaba´ lo han cantado”, elogió.

Tras una nueva interpretación de “Provenza”, Karol G se despidió del público. Aún queda la fecha programada para este domingo 5 de junio. Una segunda oportunidad para todas las ‘bichotas’.