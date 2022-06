En un recodo de su salón de belleza, en La Victoria, muy cerca de sus secadoras, peines, tintes y acondicionadores; reposan sus trofeos, una corona y un diploma que le otorgó el Congreso de la República, en 2021, por “su contribución a la cultura y apoyo a la nueva generación de artistas”. Juana Judith Bustos Ahuite, más conocida como la ‘Tigresa del Oriente’, nos muestra orgullosa sus reconocimientos, y aclara que desde hace un buen tiempo cuenta su vida por sonrisas, ya no por lágrimas.

Bordeaba las seis décadas cuando se convirtió en un fenómeno de Internet gracias al videoclip de su canción “Nuevo Amanecer” que alguien subió a YouTube en 2007. Los más importantes medios de comunicación del mundo, como el semanario Urbe, de Venezuela, BBC Mundo y CNN, voltearon a verla, luego que el número de visitas de sus propuestas audiovisuales alcanzaran cifras indiscriminadas, superando incluso a las de celebridades internacionales como Madonna y Shakira.

A finales de ese mismo año firmó contrato discográfico por un año con Warner Music de México, que reeditó sus canciones y las público en el álbum “Duelo de Gigantes”, junto con temas de Coyoacán Joe y Children Garden.

“Desde niña soñé con cantar y cuando me atreví a hacerlo, impulsada por mis hijas, nunca pensé que iba a tener tanto éxito. De un momento a otro, medios importantes me buscaban para entrevistarme, recibía llamadas todos los días. Desde México, me llamó el productor de contenidos de la Warner Music, Alejandro Abaroa, para decirme que quería tener mi canción en el álbum que estaba produciendo, porque le parecía que el mensaje era increíble. Y cuando viajé a México, me recibieron como a una reina. La producción del programa “Muévete”, me recogió del aeropuerto en limosina, luego me llevaron a un hotel 5 estrellas, muy lujoso. No podía creer lo que estaba viviendo”, señala la popular ‘Reina del Youtube’.

/Domina tu orgullo / No seas egoísta / Sé más amigable / Si tú sabes dar amor / Un nuevo amanecer tendrás/

-¿Cómo nace “Nuevo amanecer”, un tema de discutida calidad que logró revolucionar el mercado musical?

Lo hice solita porque no quería cantar covers. Comencé a hacer la letra dirigiéndome a las personas que tienen bastantes defectos, a las que dicen: ‘Si alguien me quiere, que me quiera como soy’. Y yo misma quedé sorprendida con el resultado, gustó bastante y, mientras que afuera valoraban mi trabajo, en Perú los envidiosos y frustrados, no podían ver a una señora mayor cumpliendo sus sueños de juventud. Decían que estaba vieja, que hacía el ridículo, que debía ir a cuidar a mis nietos.

-¿Les prestabas oídos a esos comentarios?

Me daban rabia, pero me sirvieron para empoderarme y poder demostrar que la edad no es obstáculo para alcanzar los sueños. Sé que no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero las críticas eran fuertes. Algunos conductores de televisión también se expresaron muy mal de mí.

_¿Te refieres a Beto Ortiz?

Así es, y no temo decir que él se portó muy mal conmigo, dijo que estaba loca, hizo comentarios duros sobre mí. En su momento, lloré, pero ya pasó, mis triunfos se los pasé por la cara.

_¿En algún momento, por las críticas, pensaste en dejarlo todo?

Nunca les hice caso. Me hubiese arrepentido y hoy sería una más del montón que quiso salir adelante y no pudo. Si Dios me está regalando salud física y mental, para adelante. Yo solo me dediqué a hacer realidad mis sueños, ni siquiera subí a YouTube el video que me llevó a la fama.

-¿Quién lo subió?

No sé quién fue, solo sé que de un momento a otro empecé a recibir invitaciones de emisoras de radio y canales de televisión. No tenía idea de lo que era Internet, ni YouTube, con las justas sabía de la máquina de escribir. En ese tiempo trabajaba en Canal 2, estaba haciendo una prótesis para el programa de Carlos Álvarez, cuando alguien me llama para decirme que era la persona que había subido mi videoclip y me pidió 6 mil dólares para no bajarlo. El video tenía en ese momento 14 millones de visitas. Le dije que no tenía dinero, que yo no le había pedido que lo suba y que podía bajarlo si quería.

-¿YouTube te pagó por ese video?

No recibí ni un sol, y no sé si la persona que lo subió cobró algo. Ya bastante he llorado por eso, no se puede hacer nada.

-¿Y ganaste dinero por otros videos, como “La Reina del Mundial,” El reguetón del suri” (1 millón de visitas) o “La noche y tú”?

Lo máximo que he monetizado a través de esa plataforma ha sido quince mil dólares. Hace 7 años que dejé de cobrar porque me desvinculé de la empresa que se encargaba de mi cuenta. Ahora menos puedo hacerlo porque hace algún tiempo hackearon mi canal de YouTube, mi correo electrónico y mi página artística de Facebook. Si no consigo que me regresen mis cuentas, tendré que crearme otras.

-¿Es verdad que la excongresista Leyla Chihuán te pidió que retirar el video “Estamos Chihuán” de todas sus plataformas virtuales?

Me mandó una carta notarial pidiendo que no use su apellido, le contesté que no era la única persona en el Perú que se apellidaba así, y que decidimos hacer la canción por el comentario que hizo (dijo que su sueldo de S/ 15,600 no le alcanza). Al final, nos enteramos que registró la marca e hizo polos Chihuán.

-¿Todavía tienes algún sueño por cumplir?

Cumplí el que quise cumplir, creo que lo he hecho todo. Me estoy dando el lujo de vivir del arte, he viajado por todo el mundo, he llegado a países que jamás en mi vida pensé conocer. Actualmente, puedo decir que soy una mujer feliz y completa. He llorado mucho en la vida, ahora solo sonrío. La Tigresa del Oriente me dio todo.

-¿Qué tiene Judith Bustos de la Tigresa?

La fuerza y el poder, porque cuando quiero hacer algo, lo hago.

-¿Te has sometido a alguna cirugía estética?

No he tenido la necesidad de hacerlo, solo he recurrido al botox y a buenas cremas para mi carita.

La Tigresa del Oriente asegura que mientras Dios le dé vida y salud no piensa retirarse de los escenarios. (Foto: Joel Alonzo)

-¿Pusiste alguna condición para hacer el desnudo artístico de la edición de aniversario de la revista SOHO?

No puse condiciones. Me llamaron varias veces, fue mi manager quien me animó, me explicó en esa revista solo salen divas, y que yo era la Reina del YouTube.

-¿Sigues componiendo temas?

Después de la pandemia estrené “La tumba hombre” y “Apaga la luz”. Lo más cercano que tengo ahora es una gira a México, estaré en el evento denominado Dúo Pride Party 2022 en el Centro de Convenciones Tlatelolco, luego viajo a Estados Unidos y, posteriormente, a Europa.

-¿Has pensado en cómo quisieras que sea tu despedida de los escenarios?

No he pensado en eso, cuando llegue el momento lo haré. Todavía me siento fuerte y con energías para seguir llevando mi arte al mundo. Mientras Dios me dé vida y salud no pienso retirarme de los escenarios.