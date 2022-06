Luis Fonsi no solo es noticia cuando lanza un nuevo video o una nueva canción. La fama –que alcanzó niveles planetarios tras el lanzamiento de “Despacito” (2017)- es parte de su día a día y situaciones que él preferiría que quedaran en la sala de su casa terminan siendo discutidas en los programas de espectáculos, a veces con más interés que el contenido de sus nuevos discos. Pero él afronta esa realidad con entereza. “Desde el principio entendí que la fama con lleva una gran responsabilidad”, nos dice el artista en conversación telefónica, a solo unos días de iniciar su gira “Noche perfecta”, que lo llevará por todo el continente, Montevideo, Santiago, Buenos Aires y Lima incluidas. Aunque el tema de su separación con la actriz Adamari López haya vuelto a ser noticia en los últimos días, Fonsi vive más concentrado en el futuro que en el pasado. Lanzó hace unas semanas “Ley de gravedad”, en cuyo video “Duce” aparece junto a su hoy esposa, Águeda López. Sobre este trabajo, los nuevos retos de su carrera y sus futuros proyectos en la actuación, conversamos con él.

¿Cómo llevaste el tiempo libre durante la cuarentena? ¿Aprovechaste en componer nuevas canciones?

Naturalmente fue un cambio de ritmo para todos, pero aproveché para hacer cosas muy personales que en los últimos años no había tenido la flexibilidad y la tranquilidad de hacer. Pude compartir con la familia, pero también seguí trabajando, pues me encerré a componer y trabajar con compositores con los que siempre he querido trabajar, haciendo muchas sesiones de composición vía zoom, que no es lo ideal, pero era la única manera de hacerlo. La verdad es que adelanté muchas cosas. Hice varios conciertos en línea y siempre manteniéndome en contacto con el público. Dentro de todo fue un respiro. Nosotros somos un tanto adictos al público, ellos son nuestro tanque de gasolina, los que nos inspiran a seguir trabajando, así que esa parte la extrañé muchísimo, pero ese respiro a nivel creativo fue bastante bueno.

A fines de marzo lanzaste un nuevo video, “Dolce”, en el que participa también tu esposa Águeda. ¿Cómo fue esta experiencia? Muchos de tus seguidores dicen que no te veían bailar hace mucho…

(Risas) Sí, era una canción que me pedía moverme un poco y sí, hacía tiempito desde el disco anterior que no bailaba. Me pareció que esa canción tenía esa energía y había que transmitirla de esa manera también, haciendo un video que disfruté muchísimo. Fue una oportunidad para trabajar otra vez con Carlos Pérez, que es un gran amigo, y me dio mucha ilusión trabajar con mi esposa por primera vez. Me pareció el video perfecto, es una de sus canciones favoritas del disco y, bueno, me lo gocé, porque creo que el video es muy diferente a todo lo que hice antes y es importante poder siempre sorprender al público.

Este tema, además, es parte de tu nuevo álbum, “Ley de gravedad”, el décimo de tu carrera. ¿Cómo ha sido para ti realizar este disco?

“Ley de gravedad” es un álbum del que fuimos lanzando canciones en los últimos años, para darlo a conocer poco a poco. Nos atravesó un poco la pandemia y por eso se atrasó un poco más el proceso del disco, pero fue bonito porque el trabajo fue evolucionando con el tiempo. Es un disco muy mixto, como soy yo, porque me gusta mezclar y combinar ritmos, aventurarme, fusionar, colaborar con artistas que admiro, con géneros que me influyen, poder mezclar el pop con la bachata, el pop con el género urbano, poder hacer baladas muy tradicionales o muy modernas. Así soy yo, un poco inquieto musicalmente y siempre hay un denominador común: mucho sentimiento con letras muy románticas y que son canciones muy melódicas, pero dentro de la musicalidad como tal hay bastante variedad, así que me gocé muchísimo al hacer este disco.

He querido ser un poquito eco de tus seguidores en esta breve entrevista. Leí algunos comentarios en YouTube o en redes para ver sus reacciones al disco y lo consideran una evolución en tu carrera. ¿Cómo lo ves tú?

Yo creo que hay que evolucionar siempre, el no hacerlo es un error. El no crecer, el no arriesgarse es un error y desde que comencé, hace 23 años, esa ha sido mi filosofía: tomar riesgos sin miedo a equivocarme y riesgos dentro de mis parámetros. Si no me siento cómodo haciendo algo, no lo voy a hacer, pero tampoco por miedo voy a dejar de hacer cosas como colaborar con artistas muy diferentes a mí, o de hacer cosas con el corazón en la mano sin pensar en la parte comercial, o pensar en la venta, en lo tradicional, sino dejándome llevar por la música. Así, trato de que cada disco tenga su momento y que suene relativamente diferente al anterior. Y cuando digo diferente, pues lo repito, siempre dentro de mis parámetros, no hay cambios drásticos, solo soy uno y tengo mi estilo y eso no lo voy a cambiar, pero creo que la evolución es importante y eso significa buscar nuevos compositores, nuevos ritmos, colaborar con otros artistas. En este disco trabajé con muchos artistas jóvenes como Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Mike Towers, Cali & El Dandee y eso te da también una perspectiva diferente.

Luis Fonsi estrenó el décimo álbum de estudio de su carrera “Ley de gravedad”. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Frente al trabajo que haces con tu música, ¿Qué sensación te deja que tu vida privada sea tan comentada por los medios? ¿Crees que impacta negativamente?

Ser figura pública es ser figura pública, ¿No? Te debes al título (Risas). Te debes al público y estás aquí por el público, así que desde que comencé mi carrera comprendí lo que conlleva eso, es una gran responsabilidad y trato de usarla siempre a mi favor, trato de usarlo como plataforma para ayudar, trato de ser siempre una figura positiva y un buen ejemplo para la juventud y para todos los que me siguen. Esto es lo que hay, estoy acostumbrado, lo llevo bien, disfruto mucho lo que hago, trabajo muy fuerte y seguiré haciéndolo.

Y te blindas un poquito emocionalmente, me imagino, porque si uno vive al pendiente de lo que hablan todos, se vuelve loco…

Sí, sí. Mira, yo siempre me llevo lo positivo, las cosas bonitas que hablan. Eso nos nutre, así que seguimos agradecidos porque exista ese amor del público.

Ahora que hablas de lo positivo, quería preguntarte también sobre Music Moments, la iniciativa que estás apoyando para crear conciencia sobre el Alzheimer. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?

Uno usa las plataformas que tiene, el hecho de que tiene un público que está pendiente y que está atento y acá, en mi caso, puedo usar mi voz para crear conciencia sobre un tema importante, sobre temas que me afectan o temas que yo pienso que hay que tocar. Por eso, por muchísimos años he trabajado apoyando al Hospital St. Jude que cura y salva vidas de niños que están atravesando enfermedades importantes, especialmente el cáncer. Por eso tengo también mi fundación y ahora, hace poco, como has mencionado, me he unido a la asociación de Alzheimer para hacer este evento y esta colaboración de Music Moments, en donde, a través de una presentación en vivo, creamos conciencia sobre esta enfermedad que es el Alzheimer, que a mí me ha tocado de muy cerca (N. de R: su abuelita padece esta enfermedad) y sé que a muchos también, pero quizá no se habla lo suficiente. Entonces hay que crear conciencia, abrir esa puerta y hablarlo para ayudar a los pacientes, a los familiares y seguir buscando e invirtiendo en investigaciones para algún día poder controlarlo y encontrar la cura.

Luis Fonsi regresa a Lima gracias a su nueva gira "La Noche Perfecta" para presentarse en el Arena Perú este 15 de junio. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Has podido cantar frente al Papa, también en el homenaje del 11 de setiembre, has tocado en América, en Europa, has ganado muchos premios, ¿Qué sigue en tu carrera como cantante? ¿Has planeado volver a la actuación?

A largo plazo soy soñador, a largo plazo me gustan los retos y tengo muchos sueños, algunos que los menciono, algunos que me quedo con ellos porque soy de los que digo que, si los cuento mucho, no se dan, ¿No? Pero, te digo, la actuación siempre me ha gustado, también el teatro musical, o la producción. Y cuando me refiero a producción no necesariamente estoy hablando de mis discos, sino de trabajar con otros artistas, con jóvenes talentos. Eso siempre me ha apasionado, así que es algo que tengo en la mira a largo plazo. A corto plazo estoy enfocado en mi gira “Noche Perfecta” que empieza oficialmente justo en 7 días en mi tierra, en Puerto Rico. Por supuesto, también estaremos en Perú a mediados de junio y seguirá hasta finales de año, así que ahora mismo es difícil ver más allá de esto porque esta gira me va a consumir, positivamente hablando, el resto del año. Estoy muy emocionado, estoy como un niño chiquito al ver todas las ciudades que se están sumando y saber que voy a pisar un escenario y estaré cerca de todo ese público cantando todas estas canciones. Aparte, hay proyectos televisivos que también haré este año que ya son oficiales, así que prontito también lo estaré anunciando. Y seguiré escribiendo y lanzando música. Hoy en día hay que hacer mucha música, se consume mucho y las plataformas nos dan la oportunidad de seguir rotando nuevas canciones. Esto no para.

¿Qué pueden esperar tus seguidores de tu concierto en Lima?

Va ser una noche perfecta –haciéndole honor al nombre de la gira-. O, por lo menos yo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos y en mi mente y en mi alma y en mi corazón para que sea una noche perfecta para el público. Será un recorrido de toda mi carrera desde el primer disco hasta el más reciente. Tenemos un show muy dinámico, montado con romanticismo, con mucho sentimiento, con mucho baile, mucha energía, arreglos espectaculares, coreografías espectaculares, un montaje bien bonito. Será una noche donde dejaré todo mi corazón y toda mi alma en el público y habrá muchas sorpresas. Espero que todos los que vayan la pasen muy bien.