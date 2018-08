Luis Miguel es uno de los artistas más grandes en la historia musical de América Latina, pero también es el protagonista de una vida de telenovela. De voz poderosa, sonrisa inmensa y siempre de traje, el 'Sol' que México adoptó desde niño recientemente lo contó todo en la pantalla chica, cuando Netflix y Telemundo lanzaron su biografía en una serie de 13 episodios que dinamitó todo cuando se creía saber sobre su infancia y juventud. Una segunda temporada está en marcha.

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas más exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. E 'Sol de México' es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la "Explosión latina" en la década de 1990.

Antes del estreno de la biopic, Luis Miguel venía de cancelar muchos conciertos en México y se encontraba inmerso en la mayor crisis profesional de sus más de 30 años como artista. A mediados del 2015 hasta inicios del siguiente año, el 'Sol de México' no podía culpar a la noche, a la playa, ni mucho menos a la lluvia por el mal momento que atravesaba. 'Micky', como lo llaman sus allegados más cercanos, se refugió en el alcohol, en la autocompasión... pero pudo eludir esos demonios, recuperar el 'Sol' y sobreponerse a su pasado. Por eso anunció en 2017 que revelaría todos sus secretos. "Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz", dijo en el primer teaser de "Luis Miguel la serie".

Luis Miguel Gallego Basteri cumplió 48 años en el presente año, nacido en abril de 1970 en San José, Puerto Rico, por más que se creyera durante mucho años que era mexicano de nacimiento. De hecho, tras salir a la luz su verdadero origen, a través de la revista Vea del país azteca, se armó tremendo escándalo entre sus fans, algo que fue relatado con lujo de detalles en la serie de televisión.

El medio noticioso hizo público el origen de Luis Miguel, quien vio la luz el 18 de abril de 1970 en el Hospital San Jorge, Santurce, Puerto Rico. "Descubrimos su secreto tras 22 años ¡LUIS MIGUEL ES BORICUA!", fue el titular de la edición 1198, de julio 26 a 1 de agosto de 1992. Además, desplegaron una foto de archivo tomada por Ed Fernández, que mostraba minutos después del parto a Micky en el regazo de su madre, Marcela Basteri, acostada en una cama del hospital junto a su padre Luisito Rey.

Dos años después, Luis Gallego, más conocido como Luisito Rey, decidió viajar a México para cumplir un contrato y presentarse a mejores oportunidades artísticas. De esta manera, decide viajar con su familia y no se volvió a saber más de él. Más tarde, en 1982, el padre de Luis Miguel volvió a su país natal para presentarlo como cantante al programa puertorriqueño "El show del mediodía".

En ese momento el niño se presentó por primera vez en televisión de canal abierto y anunció que había nacido en Veracruz, sin llamar la atención del conductor y las presentes en ese entonces. Pero ¿por qué se ocultó la verdadera nacionalidad de Luis Miguel? Es un tema muy personal y familiar que solo los padres conocen. Sin embargo, nadie podía pensar que aquel chico iba a llegar tan lejos e iba a ser tan importante en el mundo artístico latinoamericano.

Luis Miguel debuta en la televisión en 1982

Luis Miguel, el hijo mayor de tres hermanos

Es el mayor de tres hermanos, Alejandro y Sergio, dentro del matrimonio entre Luisito Rey y Marcela Basteri. Debido a la profesión de su padre, un cantautor español, tuvo que viajar a México y posteriormente a Madrid, España. Desde que era un niño se crió en Europa y estudió hasta quinto de primaria. Después continuó su educación con profesores particulares debido a su incursión en el mundo artístico.

El talento de Luis Miguel era notable y Luisito Rey decidió dejar su propia carrera para dedicarse de lleno a su hijo, acompañándolo en la guitarra y buscando su debut en la televisión. En 1981 inició su carrera como cantante de manera exitosa durante la boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portillo. Esto abrió puertas al divo para que tener un contrato discográfico en 1982 con EMI, una compañía multinacional que comprendía el sello de EMI Music, con sede en Brook Green, una localidad en Londres. Este fue el primer salto de ‘Micky’, que a sus 12 años lanzó su primer álbum nominado 1+1=2 enamorados. Luego edita el álbum 'Directo al corazón'.

La adolescencia exitosa de Luis Miguel

Con la ayuda de Honorio Herrero, director de Hispavox, Luis Miguel saca su tercer y cuarto álbum en corta edad. Durante este exitoso camino tempranero, se generó un problema y se tuvo que cambiar la letra de la canción Decídete, pues parece relatar el primer encuentro sexual de ‘El Sol’, mortificando a muchas personas y considerándose ‘muy atrevido’ para un menor de edad.

"Nos quedamos solos, todos se marcharon y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar", era parte de la letra de la canción que escandalizó a mexicanos y parte de Latinoamérica.

Versión censurada de "Decídete"

En 1984, Luis Miguel lanzó el siguiente álbum "Palabra de Honor" teniendo gran acogida y contando con un tema de Juan Carlos Calderón quien más tarde sería su productor. En 1985 gana su primer premio Grammy con el tema "Me gustas tal como eres", haciendo un dueto con la escocesa Sheena Easton. Ese mismo año se presentó en el Festival de Viña del Mar y ganó su primer premio internacional: la Antorcha de Plata.

El segundo premio en el exterior lo obtuvo tras presentarse en el Festival de la Canción de San Remo (Italia) con el tema "Noi Ragazzi di oggi" ("Los muchachos de hoy"). La popularidad del cantante le hizo sacar su única producción en idioma italiano, titulada "Collezione Privata" en 1985. Un año después ganó su segunda Antorcha de Plata.

A sus 14 años Luis Miguel regresó a México y debutó en la pantalla grande en producciones Televisa. 'El Sol' protagonizó dos cintas en 1984, una en la película "Ya nunca más" y otra "Fiebre de amor". Luego de las dos películas, se generaron álbumes homónimos y no ha vuelto a aparecer en el cine, dedicándose al cien por ciento en el canto.

Fama mundial, récords en ventas y productor

A inicios de los 90, su disco "20 años" vende en tan sólo una semana más de 600 mil copias. Seis sencillos del disco entran en el Top 100 de México. Por si fuera poco, gana dos Antorchas de Plata en Viña del Mar y recibe el premio Excelencia Europea en España. Además, gana su primer World Music Award en Mónaco, siendo el primer latinoamericano en recibir dicho reconocimiento como Best Selling Artis.

Tras su regreso a México, Micky logró récord de ventas, principalmente en boleros producidos e instrumentados al estilo jazz pop. Luego, reforzó la expresividad en su canto con el famoso bolerista mexicano Armando Manzanero, quien junto a él produce su álbum "Romance", iniciándose en la interpretación de boleros y generando más de 7 millones de copias internacionalmente. Luis Miguel estaba en un apogeo y ganó 70 discos de platino, seis de oro.

La muerte de Luisito Rey

El 9 de diciembre de 1992 Luisito Rey perdió la vida y fue un momento duro para Luis Miguel. Al día siguiente, el cuerpo de su padre se trasladó a la capilla ardiente del cementerio de Collserola e hizo un drama quebrantador. "Él salió quebrado. Estaba fuera de sí, fuera de la realidad, era un ente", narró el fotógrafo Gabriel Piko, uno de los pocos testigos del momento fatídico a la revista Gente en su edición del 17 de diciembre de 1992.

"Incluso me ve ahí y me abraza, llorando. Me dice '¿Cómo no me llamaron antes?, ¿cómo no me avisaron que mi papá estaba en un hospital?' Les hubiera mandado plata para que lo llevaran a la mejor clínica. Como me encontró ahí y era de las pocas personas que estaba, en su tristeza pensó que yo era un amigo del padre", agregó el fotógrafo.

Tras el fallecimiento de su padre, la función tuvo que continuar. Luis Miguel llegó a Argentina para cumplir sus conciertos y durante una presentación dedicó unas palabras de tristeza por la lamentable situación.

"Antes que nada quisiera disculparme por no tener la oportunidad de estar esta noche con ustedes como siempre he deseado. Pero esta noche es un poco diferente para mí. Quisiera que me ayudaran a hacer de esta noche una noche divertida y bonita porque la vida es divertida y bonita, y hay que disfrutarla el tiempo que la tengamos", dijo.

"Quiero desearles mucha felicidad a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Compartan todo lo que tengan con la gente que quieren. No mañana, sino hoy. Y siempre tengan algo que dar a otra persona porque lo más bonito que tenemos es el amor y el cariño del ser humano", mencionó en un video que recuerda una escena penosa por Luis Miguel.

A pesar de una relación muy complicada entre padre e hijo, que también fue expuesta en "Luis Miguel, la serie", el cantante continuó derrochando talento, carisma y dominaba los escenarios.

Los amores del 'sex symbol', Luis Miguel

Luis Miguel y Mariana Yazbek durante la grabación de "Cuando calienta el sol". (Foto: Captura) Captura

A sus 48 años, Luis Miguel no es el mismo hombre que 'flechaba' a las mujeres con su canto y su físico. Sin embargo, es bueno recordar a muchas de ellas que pasaron en su vida y dejaron una gran anécdota en su vida. El conductor Raúl de Molina dijo en una entrevista que 'El Sol' "trata a las mujeres de maravilla, como si fuera la última del mundo".

Una de las protagonistas de un video popular de Luis Miguel fue la fotógrafa Mariana Yazbek. Ella logró conquistar el corazón del mexicano y tuvieron una conexión intensa en la época adolescente de ambos. Meses más tarde se separaron y terminó siendo la primera crisis amorosa del cantante.

Stephanie Salas es una de las más sonadas y polémicas parejas que tuvo el divo de México. Con ella tuvo una hija a quien no quiso aceptarla. Sin embargo, fue Aracely Arámbula madre de sus dos hijos quien logró la unión entre padre e hija.

Otra mujer fue Salma Hayek, quien estaba metiéndose de lleno al mundo de Hollywood. Todo iba de maravilla; sin embargo, la mexicana dio prioridad a su carrera artística y terminó con el divo. Una de las escenas más recordadas es en la ceremonia del Oscar en 1997.

La crisis familiar y de salud

Luis Miguel fue criticado en diferentes partes de Latinoamérica por conciertos cancelados, numerosas demandas y una enfermedad que perjudicaba su impecable carrera artística. Estos problemas hicieron sonar las alarmas en la prensa internacional y muchos pensaban que era el final de su carrera. Nadie confiaba en el artista y muchos titulares de los periódicos del DF era: "Luismi, otra vez borracho".

Parecía que 'El Sol' se escondía "Por debajo de la mesa" y sus problemas legales y de salud consumían su popularidad en los escenarios. Su exmujer, quien lo acusó de abandonar a sus hijos y de ser mal padre, embarraban la imagen del artista y desató la ira de sus "incondicionales", que juraron la fidelidad y lealtad en el músico.

Un año antes, Micky inició las cancelaciones de sus conciertos. Comenzó cantando tres temas, alegando que no podía aguantar el aire acondicionado. Por otro lado, el divo fue acusado que no recordar las letras de sus propios temas. Más tarde, canceló el tour a Estados Unidos a causa de un resfrío. Por si fuera poco, canceló todos los conciertos en el Auditorio Nacional de México. ¿Qué le pasaba a Luis Miguel?

La tinnitus, que genera sonidos o golpes en un oído, empezaba a darse en la vida de Luis Miguel. Como se sabe, el comenzó desde muy temprana edad a los conciertos y sonidos muy fuertes. Por otro lado, Arturo Velasco, productor de televisión indicó: "Ha acabado con su gente más cercana. Algo andaba mal en su vida y ya le llegarán las facturas", dijo en entrevista con "Vanity Fair" en 2016.

Además, José Quintana, ex productor discográfico de Warner, indicó: "A mí me parece que cuando Luis Miguel empezó a producirse él mismo fue cuando empezó a decaer su carrera. Pensó que con los músicos de su banda, con canciones que aparentemente eran bonitas era suficiente. Y no siempre la suerte está de tu lado. Dejó de guiarse por la gente que sabía de música y de composición que lo llevó al éxito. Pero él solo no tiene el nivel".

Los problemas familiares también se vieron envueltos en la vida de 'El Sol'. Su ex mujer, la actriz Aracely Arámbula, acusó que él no ha sido ejemplar con sus herederos. "Jamás les he hablado mal de su papá, pero conforme pasa el tiempo y él no los busca, creo que ellos ya no lo ven como un padre, porque eso se da en la convivencia diaria. [...] Él es un padre ausente. Ojalá que si algún día quiere recuperar el tiempo perdido, no sea demasiado tarde", confesó.

Sus problemas de salud y su adicción a las drogas lo llevarían a subir de peso, asombrando a muchos de sus seguidores cuando acudían a sus conciertos.

Discografía