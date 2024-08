— Son tus cuartos Juegos Olímpicos ¿Qué hace distinto a París 2024 si tuvieras que compararlos con los anteriores?

Estos Juegos van a ser diferentes, ya que vamos a vivirlo mejor que Tokio 2020. Nos complicó un poco por la pandemia. Esta vez se está llevando a cabo un evento diferente, volviendo todo a su normalidad. Obviamente, hay una diferencia abismal recordando la primera vez en Londres 2012, e incluso en esos años estaba aún incursionando en el atletismo. Desde esa fecha hasta ahora hay una diferencia de experiencias, de trabajo duro, de madurez. Todo va cambiando. En estos últimos años he tenido que salir fuera del Perú, alejarme de mi familia para poder concentrarme y estar siempre a la altura del alto rendimiento. Una cosa es ser deportista y otra es mantenerse arriba. Con la ayuda de Toyota, mis auspiciadores, mi familia hemos podido avanzar. Estoy feliz de volver después de tres ciclos olímpicos.

— ¿Qué expectativas tienes antes de correr la maratón?

El atletismo, especialmente en la maratón, es un deporte bastante sacrificado, muy duro, muy fuerte mundialmente. Aparte, es una disciplina muy competitiva. Si bien sabemos hoy los africanos dominan este deporte, yo creo que Perú esta vez estará muy bien representado en París 2024. Eso me alegra mucho, para mí es un honor inmenso y el objetivo principal es plasmar todo lo que he venido aprendiendo, las experiencias, las nuevas vivencias y los trabajos.

— ¿Cómo ha sido tu preparación para estos Juegos?

Estoy en Estados Unidos, cerca a Phoenix, donde vengo haciendo mi campamento. Es un lugar muy caliente. El trabajo para maratón exclusivamente concierne en trabajar de cuatro a seis meses antes de la competencia. Técnicamente, un deportista debe correr dos maratones al año, más no, porque requiere muchos meses de preparación. Por eso, salí con mucha anticipación de Perú. Estoy muy segura del trabajo que he venido realizando. En estos últimos meses, me he sentido muy bien, con un cuerpo perfecto, me he podido adecuar al clima, hice bastante cambios de temperatura, del horario, porque empecé con campamentos en Kenia, Estados Unidos, España y México. En Arizona hice mis último campamentos y luego viajaré directo a París. He ido bajando la intensidad en las últimas semanas. Del 1 al 10, estoy trabajando al 6, guardando espacio para la recuperación.

— ¿Por qué te sientes mejor que en tus anteriores participaciones?

Porque llego muy bien en lo que respecta a la salud, al estado anímico y sicológico. Eso va a definir muchísimo la competencia en París. Estoy segura de que, a diferencia de mis otras tres participaciones olímpicas, esta vez yo siento que he trabajado muchísimo mejor. El trabajo ha sido diferente y eso me da esa certeza y confianza en mí misma.

— ¿Cuánto ayudó ser la primera deportista peruana clasificada a París 2024?

Este año quise tomarlo muy tranquilo, ya que la marca clasificatoria la logré en noviembre del 2022. Eso me dio mucho espacio para estar más relajada. Este 2024 lo empecé de cero, quería alejarme de la maratón un poco, liberarme de acumular tanto trabajo, kilómetros en pistas y montañas. Obviamente, mi rendimiento bajó, pero eso no quiere decir que no esté en buen nivel. Por el mismo proceso de recuperación, el cuerpo necesita un descanso. Recién en abril y mayo me he metido ya de lleno al trabajo que tenía planificado para París 2024. No me acumulé de estrés. Gracias a Dios estoy fuera de lesiones, fuera de problemas físicos, y eso es lo que se quiere para todo atleta: llegar al 100% a la competencia.

— ¿En qué consiste la estrategia?

Para mí, esta competencia no es nueva y puedo manejarla de alguna y otra manera las cosas que sucedan durante la maratón. Puedo manejar cómo responder a cada clima, los ritmos de competencia respecto a las otras competidoras, conozco a muchas de ellas y sé cómo correrán. Y esa es la estrategia: hacer un mejor papel de lo que se ha podido hacer en anteriores competencias olímpicas.

— ¿Qué tan posible es pensar en un medalla?

La maratón es complicada por las horas que uno la pasa corriendo y, obviamente, el corazón y el cuerpo van a una velocidad extrema. Son 42 kilómetros, más de dos horas y media llevando tu organismo al límite. Para eso me he preparado. La maratón es muy importante para estos Juegos. Es un deporte extremo, muy competitivo. Sabemos que los africanos no caminan, sino corren. Y con el avance de la ciencia en todo sentido, eso salpica a países desarrollados y subdesarrollados. No estamos a la altura de ellos, pero eso no quiere decir que nos amilane. Yo me he preparado muchísimo y siempre me ha gustado dar lo mejor de mí hasta el final.

Hoy mientras regresaba al airbnb en París, me encontré con este bus que tenía la foto de Gladys Tejeda y otros atletas internacionales, como parte de una publicidad de Toyota. Tremenda sorpresa fue. Orgullo 🇵🇪🎉 #JuegosOlímpicos #PARIS2024 pic.twitter.com/UpEjSJCNrt — Natalia Delgado (@Nataliaddimi) July 25, 2024

— ¿Pueden ser tus mejores Juegos Olímpicos?

Llegué a Londres 2012 sin nada de experiencia. Incluso era la primera peruana en clasificar a una maratón en los Juegos Olímpicos. Entonces, noté que muchas cosas están vacías, porque para ser un atleta de alto rendimiento se necesita de un equipo integral a su lado. En Río 2016, superé esos obstáculos, quedé entre los 15 mejores y fue grandioso para mi país. Me sentí muy bien, aunque me faltaron muchas cosas por ajustar. Me faltó pulir mi entrenamiento en climas, porque hizo bastante calor y fue desfavorable para mí. En Tokio 2020, por la pandemia, fue difícil. Y ahora para París 2024 me preparé mucho mejor. Daré todo desde el inicio hasta el final. No pienso retroceder, sino dar el 100%. Será especial porque me acompaña mi familia, mi mamá estará allá, y eso me da la fortaleza que necesito.

— Hace poco dijiste que también te sientes fuerte sicológicamente...

Puedes estar bien de salud, pero también es clave la parte mental. En un competencia de este nivel, el 60% es entrenamiento y el 40% es mental. En los dos o tres últimos kilómetros, un atleta corre por inercia, porque son 42 kilómetros de fatiga. En promedio, con el calor que hace en París, pronostico que se avanza un kilómetro cada tres minutos con 30 segundos. Espero que la delegación nos apoye muchísimo. En esa parte hago un llamado para que estén bastante activos para nosotros, porque mantener la hidratación va a escapar de nuestras manos. En esta ocasión, la maratón no va a ser en circuitos de 10 kilómetros, sino que darán la partida y nos iremos de largo los 42 km.; por eso vamos a necesitar que nos estén apoyando.

— ¿Qué se viene después de París 2024?

Me gusta la planificación y los objetivos. Sin esas dos cosas no se puede trabajar. Para este 2024 hemos tenido el ciclo olímpico. Después de eso, todavía hay competencias para finalizar el año. Buscaré recuperarme de la maratón, dependiendo de cómo me vaya. Cada competencia es diferente, esta va a ser durísima por el clima. Quizá nos va a costar recuperarnos, pero todavía hay competencias este año. El entrenamiento va a continuar y el próximo año creo que también en los Juegos Bolivarianos.

— ¿Los Panamericanos Lima 2027 son una opción?

Sí, van a ser en casa. En 2026 estaré buscando las marcas para ese evento, así que voy a estar activa.

— ¿Y te veremos en Los Ángeles 2028?

Por ahora no podría definirlo. Me siento muy fuerte, me siento muy bien. A veces me pongo a pensar que para correr bien la maratón hay que llegar a una cierta etapa de madurez. Hay exatletas que dicen que para la maratón, el músculo debe estar muy maduro. Yo soy una de las primeras maratonistas del Perú, así que veré cuál es la experiencia, a dónde puedo llegar. Perú no tuvo esta experiencia antes. Para mí queda en una interrogante, pero estoy feliz por la forma en cómo se comporta mi organismo y cómo acepta los entrenamientos.

Gladys Tejeda ganó 11 medallas en su carrera como maratonista,

— No me atrevería a pensar que París 2024 sea tu última participación en unos Juegos Olímpicos...

Por el momento estoy concentrada en mi competencia; pero hace unos meses conversaba con mi entrenador y le decía que me gustaría completar los cinco aros olímpicos. Voy por el cuarto y cómo no pensar en el quinto. Todo es posible y depende de cómo uno llega, depende de cómo visionarse hacia el futuro. Los años se van volando. Todo puede pasar.

— ¿Qué le dirías a Kimberly García, Alonso Correa y los demás deportistas que nos representan en París 2024?

Estoy muy orgullosa de pertenecer al Team Perú. Hemos sido 26 deportistas que hemos luchado para estar en los Juegos Olímpicos. Meterse a este evento no es fácil, todo deportista hace todo lo posible, son sueños, son objetivos que tenemos. Y eso tratamos de llevarlo a cabo. Nada nos han regalado. Ha sido un sacrificio de todo el Team Perú por llegar hasta aquí, luchando por una medalla.