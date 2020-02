No le teme al 'El Monstruo’. La intérprete peruana Luz Merly Santa Cruz está entusiasmada por su debut en Viña del Mar 2020. Ni siquiera las manifestaciones han hecho que la cantante peruana sienta nervios ante las millones de personas que verán su interpretación esta noche. Conversamos en exclusiva con la cantante ayacuchana.

¿Cómo ha estado el ambiente hoy lunes?

Bien, a comparación del domingo, que sí estuvo movido por las marchas y los enfrentamientos fuertes. Pero nosotros, en realidad toda la comitiva peruana, y en realidad todos los países competidores hemos estado a buen recaudo, si bien es cierto no pudimos salir del Hotel O’Higgins más de cuatro horas por bienestar propio, después hemos evacuado con la policía de inteligencia, con carabineros. Luego, vinimos al Hotel Quinta Vergara. Estamos mucho más tranquilos, vamos a cenar al promediar las 7 de la noche (hora chilena) y a prepararnos; que hoy empieza la competencia.

¿Desde que llegaste a Viña has visto manifestaciones o movimiento de los cuidadanos en la calle?

No. Estaba tranquilo, pero esto ya se sabía. Los chilenos están en contra de la realización del festival, ya que mencionan que no hay nada que celebrar. Pero en realidad, es un evento tradicional aquí, en Viña. Y no realizarlo seria ir en contra de una tradición. Es por eso que se está llevando acabo todo el festival. La dirección ejecutiva, la producción, los canales han redoblado la seguridad, que es lo más importante.

¿Cuándo los reubicaron de hotel?

A todos, ayer en la noche. En realidad de madrugada.

Ensayos de Luz Merly para su presentación en el festival Viña del Mar 2020. (Foto: Difusión)

¿Cómo te enteraste ayer que los concursos se pospondrían?

En realidad les dijeron a todos los mánagers de todos los países participantes, tanto internacional como folclórica. Somos un total de 12 países, pero no se han cancelado las competencias, se realizarán hoy con total normalidad. Algunos medios estuvieron malinformando; sí se van a llevar a cabo las competencias con total normalidad.

¿Ahora que te han reubicado de hotel, tienes contacto con los otros participantes de las competencias?

Sí, andamos todos juntos todos los días, tanto internacional como folclórica. Ya nos conocemos. Estamos hospedamos todos en un mismo lugar.

¿Cómo se sienten ellos en estas circunstancias de protestas?

Ayer, tensos todos, como yo. Todos iguales, preocupados, porque obviamente cuidamos nuestra integridad. Todos tenemos familia que nos esperan en nuestros países. Pero, después no hubo pánico o algo así, o daños fuertes en algunos de nosotros; para nada.

¿Los ensayos que has tenido hasta la fecha se han dado con total normalidad?

Todos los ensayos, todos los días, han sido tranquilos. Incluso, nosotros hemos caminado por la ciudad muchos días, paseando, conociendo; fuimos a Viña a pie desde el Hotel O’Higgins porque estaba muy cerca. Todo ha estado normal. No ha estado movido el panorama cuando llegamos. Nos salvaguardan bastante. A veces hemos querido caminar, conocer, pero ellos (los organizadores) querían llevarnos en la van.

¿Qué otras recomendaciones ha dado la organización a ustedes como artistas, por el lado de la seguridad?

No recomendaciones como tal, sino que ellos se han comprometido a darnos seguridad a través de conversaciones que han tenido con el Ministerio del Interior. Nos han garantizado mucha más seguridad.

Hoy es, por fin, tu debut, ¿cómo te sientes?

Tranquila. Estoy con buen ánimo. En esa parte yo no suelo tener ataques de pánico ante un hecho fuerte porque el accidente que tuve, me endureció un poco. Mantienes la calma mucho más, a comparación de otros participantes que estaban asustados. Es más, si ayer me preguntaban si yo podía tocar o no, yo normal. Yo subía al escenario. Pero creo que no todos estaban en la misma condición. Hoy estoy mucho más tranquila y relajada para dar todo.

DATO:

Luz Merly competirá el lunes y miércoles en la categoría folclórica. Para votar por ella, puedes ingresar a la App Claro Viña 2020, y darle tu voto durante los minutos de su interpretación. Una vez que digan el nombre Perú hasta que la intérprete termine de cantar estarán las votaciones abiertas.

