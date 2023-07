El amor por el Perú, por una mujer, por la familia, por la vida y la capacidad de reinventarse. El amor pícaro (como la canción “Choclo con queso”), el de arraigo, el fatuo, el que nunca se va. En la nueva propuesta discográfica de Marco Romero (Rímac, 1973) converge el amor en todas sus vertientes. “Mi lugar bendito” es el octavo disco de estudio del artista nacional y el más personal de todos.

“Es una transición, es el puente entre las tradiciones de la música peruana con nuestros colores unidos y texturas arraigadas, y un paso a la contemporaneidad en cuestiones de sonido, de producción, de procesos, de arreglos, de escuchar y sentir. El disco debió salir en pandemia con un espectáculo, celebrando mis 20 años de vida artística, pero no se pudo”, refiere el cantautor criollo.

Marco Romero lanza su octava producción musical, "Mi lugar bendito". (Foto: Julio Reaño)

“Mi lugar bendito” reúne nueve temas, entre los que destacan colaboraciones con la cantante ayacuchana Renata Flores, el salsero César Vega (”Me enamoré”), Susan Ochoa (”Me he dado cuenta”) y Yahaira Plasencia (”Noche de Luna”). Este último es un festejo fusionado con música urbana. El video se grabó en la comunidad de Leticia, en las faldas del cerro San Cristóbal.

“Este es un disco de autor. Solo dos canciones no son mías: una es de Desiré Mandrile y otra es ‘Fruta fresca’ en zamacueca, en homenaje a Carlos Vives. Estoy tratando de contactarme con él por todos los medios posibles, para que todo esté en orden. También estoy viendo contactarme con un artista colombiano emergente para incluirlo en esta canción. Sería muy bonito”, destaca.

“Se han unido grandes voces, como las de Renata y César Vega. La voz de Susan también es increíble. Tiene una potencia y una capacidad interpretativa que te deja asombrado. Tiene un color de voz que te estremece. Con Yahaira también disfruté mucho. Seguro dará que hablar en el futuro porque su voz y talento están creciendo”, asegura.

“Este disco está lleno de sorpresas y de grandes amigos. Lucho Quequezana participó en ‘Fruta Fresca’ y el gran músico Ramón Stagnaro, quien lamentablemente falleció durante la pandemia, contribuyó con las guitarras de dos canciones: ‘Me enamoré' y ‘Aquella foto’”, adelanta el artista nacional.

El lanzamiento del disco digital está previsto para fines de julio. El cantautor no descarta que posteriormente al estreno virtual haya un lanzamiento físico.

"Creo que toda la producción, aunque suene a cliché esto que te voy a decir, es como un hijo. Es como un recién nacido que quieres que todo el mundo vea"

─Con respecto a tus anteriores producciones, ¿qué tiene de especial este disco?

Creo que toda la producción, aunque suene a cliché esto que te voy a decir, es como un hijo. Es como un recién nacido que quieres que todo el mundo vea. Tiene sus cachetes rosaditos y los ojos de su mamá.... Cada producción tiene algo de ti en primer orden, luego tiene ingredientes de etapas de tu vida que te han marcado de alguna manera: los años, la experiencia musical, las inquietudes.... Este disco tiene la particularidad de mostrar a un Marco Romero de sus inicios, al de ‘Ahora bailalo’, mi primera producción de hace 20 años, donde quería mostrar lo nuevo estaba haciendo, pero no sabía cómo. Entonces, me adelanté a una época con mucha fusión y visión futurista.

─¿Y pasó lo que previas con la música?

No me equivoqué. Hoy en día las fusiones se dan por todos lados. Encontrar un género puro es bien extraño, ya no existe el folclore puro. Este disco tiene ese marco Romero de sus inicios, pero con una madurez de 20 años de carrera.

─¿Cuál es el siguiente paso?

Buscar nuevas rutas. Llevar mi música al extranjero, pero no solamente a un público peruano. Que un ecuatoriano, un boliviano, un chileno, un argentino, un colombiano, un europeo o un japonés encuentre en mi música algo que le parezca divertido o le haga bailar. También estoy pensando en sacar otro disco con artistas nuevos y canciones propias, de corte tradicional y con el cajón de Mario Agüero, con quien grabé antes de que lamentablemente falleciera en pandemia. Lo que estoy haciendo ahora es un poco mi tendencia y mis ganas de estar en el hoy, en lo que hoy se mueve a nivel de redes.

─Y esta tendencia a las fusiones, ¿no crees que podría hacerte perder tu esencia?

Buscar nuevos públicos es lograr que gente que no necesariamente escuchaba música criolla, ahora la escuche. Las colaboraciones con artistas de diferentes géneros están para eso. Hay que movernos, si no te mueves estás fuera del negocio.El otro día escuché a Sergio George decir que en el Perú no hay industria de música. Y tiene razón. Yo sigo siendo criollo, y lo seré hasta el día que muera porque es mi raíz.

─¿Por qué en este disco no tienes colaboraciones con algún representante de la cumbia o la música urbana?

Estuvimos tentados a hacer algo con cumbia, pero no se pudo. La cumbia siempre me ha gustado. Está pendiente. Posiblemente para el próximo disco trabaje con estos géneros.

─¿Y seguirás haciendo himnos al Perú?

Sinceramente, no lo creo; pero uno nunca sabe lo que pasará más adelante. Cuando me emocione un gol, seguramente compondré algo y tenga el mismo éxito que las canciones anteriores o, de repente, nadie la escuche. Al final, la gente es la que manda. Muchas veces cuando camino por la calle, se me acercan para agradecerme por canciones como “Porque yo creo en ti” o “Vamos Perú”. Se han convertido en símbolos de peruanidad. Qué orgullo. Algo de bueno he tenido que hacer en esta vida para merecer tanto.

─¿Qué esperas de la selección peruana?

Hay que confiar en Juan Reynoso y en los jugadores que han sido elegidos. Hay que trabajar unidos porque el problema viene cuando comienza la desunión. Y eso está demostrado. En 2018 volvimos a un Mundial porque todos empujamos el mismo coche. Y si todos apoyamos volveremos a clasificar.

─¿Qué opinas de la convocatoria de Paolo Guerrero?

Me encanta porque es un jugador que se reinventó, que ante la adversidad y los malos hinchas que dicen que está “viejo”, regresó con fuerza. No hay que olvidar que él nos llevó a la clasificación. Y estoy totalmente convencido de que hubiésemos estado en Qatar, si Paolo jugaba contra Australia. Es líder, le inyecta coraje y fuerza a la selección. Es una pieza clave, no puede faltar.

─¿Qué temas tienes pendientes?

Hasta ahorita no he hecho un show de teatro. Espero poder hacerlo en noviembre de este año.