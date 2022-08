Las leyendas del rock mexicano. El quinteto Moderatto explora nuevamente la música y, como resultado, lanzaron el último jueves su nuevo álbum “Rockea Bien Duro”, un tributo a la icónica banda RBD. Este proyecto tuvo la gran propuesta de presentar diez exitosos temas en colaboración con cantantes de diversas partes del mundo, y que a su vez pertenecen a diferentes estilos musicales.

El Comercio participó en la conferencia de prensa ofrecida por Moderatto vía Zoom el último miércoles para medios de Latinoamérica. Los integrantes de la banda mexicana se mostraron sumamente emocionados por el estreno de su nueva producción que empezó a construirse a inicios de la pandemia.

La idea de grabar las canciones de RBD, al estilo Moderatto, vino por parte de su disquera Universal Music. “(Nos dijeron) si se nos antojaba experimentar y jugar un poco a ´moderattizar´ las canciones y con base a eso empezamos a crear”, comentó Bryan Amadeus, el vocalista de la agrupación.

Todos los sencillos del nuevo disco son colaboraciones, y una de las más importantes es con Anahí en “Nuestro Amor”. Moderatto recalcó que volver a trabajar con la cantante fue una experiencia increíble. “Fue divertidísimo. Haber encarado hacer un álbum de canciones que no las escribimos nosotros y que ahora son nuestras porque la llevamos a este nivel. El resultado nos gusta mucho”, puntualizó Bryan.

Moderatto no tiene entre sus planes -aún- reunir a RBD para grabar alguna colaboración; pero no descartan la idea para el futuro. “Todo puede pasar. Por el momento no es uno de los proyectos que tenga la banda. Se dio que teníamos muchas ganas de invitar a Anahí, pero si en algún momento nos encontramos en el súper con alguno de los otros integrantes lo invitaremos a hacer una colaboración”, agregó el vocalista.

Moderatto recalcó que aún no tienen planes de juntarse con RBD para una colaboració; pese a ser bandas contemporáneas en su momento, aunque pertenecientes a estilos musicales distintos. (Foto: Universal Music Group)

En el evento de prensa también estuvieron presentes Renee y Aczino, artistas que fueron convocados por Moderatto para colaborar en su nuevo álbum tributo. La primera aportó su talento para la canción “Aún Hay Algo” que salió el último jueves.

“Para mí fue experiencia súper genial, estoy muy agradecida con Moderatto por haberme dado la oportunidad porque mi proyecto también es uno que se está desarrollando, creciendo. Siempre voy a estar agradecida con ustedes chicos”, recalcó.

Por su parte, el rapero Aczino formó parte del sencillo “Ser O Parecer”, junto a la peruana Nicole Favre. Sobre la experiencia, el artista recalcó que fue un reto muy grande. “A los raperos se nos encasilla mucho en un solo género, son muy pocos los raperos que colaboran en otros géneros, más que todo en México, es difícil. La verdad que fue muy interesante tomar las frases de la canción y llevarlas a unos versos de rap. Me gustó mucho el resultado. Estoy muy contento y agradecido con la banda de recibirnos con buena energía”, dijo.

En ese sentido, Bryan Amadeus de Moderatto agregó que escogió a Favre y estudiaron en qué sencillo podrían unir sus voces. “Tomamos un globo terráqueo y cada uno de los cinco apuntaba con un dedo y aparecían estos países. Para el Perú estuvo Nicole (Favre) junto al mexicano Aczino (en “Ser O Parecer”). Una canción de las que son favoritas (del público)”, agregó.

El secreto para mantenerse unidos desde su fundación en 1999 -según expresó Roy Ochoa- es el afecto y el respeto que mantienen entre los integrantes. “(Moderatto) nació como un proyecto de amigos, nos conocemos desde muy chicos y, por otro lado, si nos encontramos en una encrucijada pedimos pollo, tabaco y licor. Seguiremos por toda la eternidad”, aclaró.

Moderatto invitó a la peruana Nicole Favre para uno de los diez temas incluidos en su nuevo álbum "Rockea Bien Duro". (Foto: Universal Music Group)

Moderatto, por el momento, se encuentra totalmente enfocado en la promoción de “Rockea Bien Duro”, por lo que no han pensado en sacar algún material nuevo pronto. Desde este 18 de agosto, puedes escuchar el nuevo álbum de la agrupación mexicana en las distintas plataformas digitales.