La publicidad de una aplicación de citas le serviría de inspiración al artista mexicano Marco Mares para crear su nueva canción “Match”, que mezcla un ´dembow´ lento y una letra que habla sobre las relaciones modernas que surgen gracias a internet en muy poco tiempo.

En entrevista con El Comercio, Mares confesó que la idea para este sencillo surgió gracias a que un día de cuarentena, al abrir las cortinas de su hogar, visualizó un panel publicitario de una app de citas en la acera de al frente. Es así que descarga por primera vez una aplicación de este tipo al celular. Sin embargo, tras crearse un perfil, se dio cuenta que la relaciones en línea no eran lo suyo.

“Cuando lo vi (el cartel), estábamos en pandemia encerrados. Dije ´quiero hablar con gente´, pero ¿cómo iba a conocer a gente si no salía? Entonces bajé la aplicación (…) Mi experiencia (con la app) fue como ´siento muy raro que te puede gustar alguien solo por la foto y no por quién es´. Salí con una canción escrita relacionada a las relaciones a través de las aplicaciones de citas y tecnología de hoy en día”, aseguró.

El origen de su pasión

Marco Mares nació en una familia artística. Como él mismo cuenta, desde pequeño tuvo instrumentos a la mano. Empezó con la batería y a la par aprendió guitarra. Por parte de su familia paterna están los intereses por la pintura, la fotografía y el cine; mientras que por el lado materno tiene el canto y el baile. Aunque él fue el primero en dedicarse profesionalmente a la música. “Siempre fue muy natural que desde muy niños jugáramos a hacer armonías, a hacer segunda voz. Yo soy el que peor canta de todos, pero fui el único que quiso escribir canciones y hacer de eso su vida. Siempre lo supe, siempre me han apoyado, fue hasta los 20 años que empecé a escribir canciones”, contó entre risas.

Aunque el empujón decisivo para iniciar en la industria lo tuvo gracias a una relación pasada. Marco quería plasmar el cariño hacia esa persona en una canción y, gracias a ello, inició su aventura en la composición musical. “Esa fue la persona y la relación que me hizo querer poner mis sentimientos (en canciones) y querer expresarlos, no dejarlos para mí en privado. Definitivamente, no estaría haciendo esto si no fuera por esa relación que tuve. Cambió mi vida”, dijo.

Marco Mares empezó a escribir canciones a los 20 años, inspirado por una relación que tuvo en ese tiempo. (Crédito: David Barajas) / @daviddbarajas

Durante su carrera, Marco Mares ha experimentado también con el ritmo tropical; aunque de pequeño lo que más escuchaba era R&B y pop. Separarse de México para vivir en Estados Unidos lo hizo extrañar sus raíces y se dio cuenta de la riqueza de la música en español con la que planea seguir experimentando. “Me fui acercando un poquito más a la música latina y he ido navegando por géneros y subgéneros de esta. Siempre con esa mentalidad de mantenerme innovador para mí, siempre querer cambiar y no hacer lo mismo”, recalcó.

Conexión con el Perú

Marco estaba familiarizado con el Perú antes de visitarlo por su amistad con la cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gian Marco. Ambos dejaron sus países natales para seguir sus sueños y, gracias a ello, se conocieron estudiando música en una escuela de Estados Unidos.

La química entre ellos surgió de inmediato tras cantar juntos en su primera clase. “Nicole es mi hermanita. Nos volvimos inseparables. Siempre estábamos juntos. Comíamos, cenábamos, hacíamos música, escribíamos”, dijo. Sin embargo, cada uno tuvo que regresar a su país, pero se mantuvieron en contacto. “A pesar de que nos graduamos y cada uno se fue, creo que siempre nos mantuvimos cercanos pese a la distancia. Están las videollamadas y el WhatsApp. Esta amistad es muy especial para mí”, aclaró.

Es gracias a esa amistad que Marco Mares regresó a Lima el pasado 16 de julio para participar del concierto “Gian Marco 30 años” en el Estadio Nacional. Frente a 50 mil personas, el mexicano cantó “La Ola”, su colaboración con Nicole Zignago.

“Fue una noche muy especial, y para mí que Gian Marco decidiera invitarme a formar parte de su celebración de 30 años (de carrera) fue algo muy lindo. Me siento muy afortunado de estar entre artistas tan importantes como Grupo 5, Amy Gutiérrez, Pandora, Sofía Reyes, Tony Succar. Verme entre esa lista me sentí muy especial”, recordó.

Además, recalcó que le emocionó ver reunidas a tantas personas tras dos años complicados por la pandemia. “Eso fue muy loco: ver que estamos regresando a la vida real, a lo que es, me encanta. A mí Perú me fascina. Cada vez que voy la pasamos bien”, recalcó.

Próximo concierto

El primer evento que ofreció el artista en Lima fue en 2019 y fue considerado como uno de los arribos más importantes de ese año, gracias a los ´sold out´ que consiguió para las tres presentaciones que ofreció a su público peruano.

Este 2022, Marco Mares regresa acompañado -por primera vez- de su banda completa, una experiencia completamente nueva para él. En ese sentido, ofrecerá un recital este sábado 20 de agosto en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula y canciones como “Match” no faltarán en el repertorio.

“A mis seguidores peruanos los adoro. Son el primer país, después de México, que me recibió con los brazos abiertos. Entonces, para mí Perú siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Espero que vayan, quedan poquitas entradas. Va a ser un show muy especial. Espero que estén dispuestos a olvidarse un ratito de la vida y volar”, finalizó.