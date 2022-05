Natiruts es una banda de reggae brasileño que inició en 1996 en Brasilia. Ellos supieron diferenciarse de otras agrupaciones cantándole a la naturaleza y la espiritualidad. Alexandre Carlo es el líder y El Comercio conversó con él acerca de su retorno a la capital, el mensaje que llevan a sus seguidores y la filosofía de la banda.

— Esta será la tercera vez que brinden un concierto en Lima, ¿Qué impresión tienes del país y de los fanáticos del Perú?

Es un placer saber que hay personas en Perú que les guste Natiruts. Todas las personas en Latinoamérica sabemos de la historia y la cultura milenaria de este país y a nosotros, que hacemos cultura en forma de música, nos hace felices visitarlos una vez más, creo que será increíble.

— El 2021 lanzaron su álbum “Good Vibration - Vol. 1″, ¿Qué tipo de mensaje querían transmitir?

El mensaje principal fue uno de esperanza. Muchas personas después de la pandemia quedaron con depresión, entonces intentamos con este álbum que la esperanza de las personas crezca en esos momentos y que crean en un mejor futuro.

— En este LP se unieron con Ziggy Marley y Yalitza Aparicio en su tema “America Vibra”, ¿Qué ideas había detrás de la colaboración?

Quisimos hablar de la importancia social y del medio ambiente. Yalitza Aparicio se sumó en aquel momento por los problemas del muro en la frontera de México con Estados Unidos. Por eso escribí en español la frase: “No queremos muros, nosotros somos puentes”. También el videoclip da un mensaje social ya que habla acerca del medio ambiente, debido a que estamos cerca de un colapso global climático y creemos que es un mensaje importante para todo Latinoamérica.

— Han lanzado canciones como Adeus Mamaezinha, donde hablan de migración, o “Povo Brasileiro”, sobre la importancia de la educación. ¿Cree que como músico tiene una responsabilidad social para con sus oyentes?

Sí, porque la música es el instrumento más fuerte de influencia en las personas. La música camina sola por el aire, cuando escuchas música en la radio, pueden estar pasando mensajes buenos o malos, pero eso termina influenciando en las personas. Pero yo comprendo que hay canciones que son solo para bailar y que no tienen mensajes importantes, pero estos ritmos están ayudando a las personas a salir de la pobreza. Aunque la intención de Natiruts es que la música tenga un mensaje, ya sea social, de naturaleza o de amor. Es nuestra forma de comunicación con el mundo.

— También a los fanáticos les suele gustar la banda porque tienen temas que transmiten alegría y felicidad, ¿De dónde surge esto?

A pesar de ser el compositor no sé dónde está el secreto, es algo muy natural para mí. Si Natiruts trae alegría para las personas entonces vamos a hablar de estos temas que los hace felices, que les da buenas vibras. Por que independientemente de cómo está la vida en el exterior, las personas precisan estar bien dentro de sus cabezas y sus almas para así intentar cambiar sus vidas y el mundo. Por eso nuestra música deja a las personas con esperanza.

— Cuando hablamos del reggae, se suele estigmatizar el uso de la marihuana como algo negativo, ¿Cómo hace la banda para liberarse de ese estereotipo?

No hacemos nada. No creo que me dé una mala imagen hablar de la marihuana, ya que es una planta, mala es la prohibición que ha sido hecha por los hombres de la política que no se caracterizan por hacer cosas buenas. Hombres así no deberían poder prohibirnos nada. No pienso avergonzarme de hablar sobre eso, ya que estos hombres no son importantes para mí. Los que verdaderamente tienen impacto en mí son personas como Bob Marley, John Lennon, Nelson Mandela, hombres que hicieron cosas importantes para el mundo y para las personas.

