En setiembre de 2015, en medio de los preparativos de la gira de Jarabe de Palo por América y Europa, Pau Donés revelaba por primera vez que padecía de cáncer de colon. El panorama no era para nada bueno y tras una primera cirugía, tuvo que ser operado por segunda vez y recibir sesiones de quimioterapia.

“Enfermeras en mi vida ha habido tres. Tres grandes mujeres a las que quise y sigo queriendo mucho, y a las que ahora, después de haber pasado por el hospital, valoro, respeto y quiero todavía mucho más (...) No es que no paren de ‘trabajar’. No paran de auxiliar y curar a gente. No hay nada en el mundo que pueda pagar un cariño de los vuestros cuando estás jodido en la cama de un hospital”, escribió el músico español en medio del inicio de este tratamiento a través de un comunicado el cual usó también para anunciar que Jarabe de Palo cancelaba la gira prevista para ese año en América y Europa.

Contra todo pronóstico, en abril de 2016 Pau Donés anunció que estaba “limpio” del cáncer que padecía, pero en febrero de 2017 el cantante reveló que se le había detectado un nuevo tumor, esta vez en el peritoneo: “El cangrejo (como él le llamaba al cáncer) estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”, escribió en un comunicado.





COMENZAR DE CERO

A diferencia de la primera vez en la que decidió pausar su vida musical por completo, Pau Donés decidió hacerle frente a esta nueva etapa del cáncer con la publicación del décimo primer álbum de Jarabe de Palo llamado: “50 palos” en alusión al medio siglo de vida que cumplía en 2017. Ese mismo año, además, publicó su libro autobiográfico: “50 palos: ... y sigo soñando”.

“Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música", dijo entonces el cantante.

A pesar de todo, Pau se retiró de los escenarios en enero de 2019 para centrarse en su tratamiento contra el cáncer y se instaló en California junto a su hija Sara. En medio de su tratamiento, el músico no dejó de componer y volvió a Barcelona para ofrecer dos conciertos benéficos para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

"Vine aquí para estar con mi hija. Yo he hecho de medio padre durante la infancia de mi hija, que ahora tiene 15 años, en el sentido de que teníamos mucha calidad cuando estábamos juntos pero muy poca cantidad”. Separado de su madre, Donés reconoce que “era un pequeño riesgo, porque hemos pasado de vernos dos veces al año como quien dice a vernos cada día. Todo va muy bien. Mira lo que he hecho esta mañana: me he levantado, he hecho el desayuno para mi hija, le he preparado la fiambrera para el instituto, la he llevado al cole y después de hablar contigo cogeré la tabla y me iré a surfear un rato. Nunca me he sentido tan fuerte como ahora”, declaró en 2019 el cantante al diario La Vanguardia de España.

LOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Durante todo su tratamiento, Pau Donés siempre trató de ponerle buena cara a la enfermedad y evitó mostrar su lado del dolor. “La vida es urgente. La vida es una y ahora, y hay que vivirla a tope, con intensidad”, declaro el cantante quien siempre se mostró en contra de asociar la palabra luchador con el cáncer.

“Cuando me dicen: eres un luchador, un guerrero, no me mola, me toca los huevos porque yo soy un guerrero. En otras cosas sí pero con el cáncer no”, declaró a La Sexta Noticias.









Los últimos meses Pau Donés se los dedicó a terminar de grabar “Tragas o escupes”, su nuevo álbum con Jarabe de Palo. En marzo de este año el cantante reapareció con un video en el que cantaba en el balcón de su domicilio la canción “Los ángeles visten de blanco”, para apoyar a los sanitarios de su país que combatían el coronavirus.









Un mes después, el músico compartió otro video suyo en el que cubierto con una mascarilla, trata de darle los últimos toques al disco exclamando: “¡No acabaremos nunca este disco!”





EL ANSIADO REGRESO

El 28 de mayo Pau Donés publicaba ‘Tragas o escupes’ en las plataformas digitales, siendo “Vuelvo” el primer single en salir al mercado. El video de este tema mostraba al músico en el balcón de su casa acompañado tan solo de su guitarra y bastante delgado.

“Si la vida te da palo, dame una guitarra que te canto una canción Si la vida te da palo, que escribí unos versos pa’ alegrarte el corazón Si la vida te da palo, traigo una receta que te hará sentir mejor Si la vida te da palo”, versa el mencionado tema.





Tras la publicación de “Vuelvo”, Pau Donés publica “Eso que tú me das”, un tema con el que el cantante buscó agradecer a quienes estuvieron a su lado en su convivencia con la enfermedad.

A través de un documento publicado por la discográfica del músico en el momento de la presentación del disco, Pau Donés habló de este nuevo legado musical y de la letra de “Eso que tú me das”.

“Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mí. (...) Eso que tú me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”.

En el videoclip de “Eso que tú me das”, Pau Donés, se muestra por última vez con la banda de siempre y haciendo lo que más le gustaba: cantar. Su hija Sara, a quien también le dedica el tema, lo acompaña enmascarada y bailando al ritmo del último adiós de su padre.

Sara, la hija de Pau Donés, protagonizando el videoclip de "Eso que tú me das" de Jarabe de Palo.