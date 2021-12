Conforme a los criterios de Saber más

Pese a disposiciones restrictivas y limitantes, el negocio de la música no se detuvo en 2021. El retorno lento pero sostenido de conciertos y festivales a la presencialidad marcó la pauta. Y en este segundo año de pandemia, el streaming volvió a jugar un rol protagónico con asequibles espectáculos virtuales y propuestas efervescentes. “Fue un año de incertidumbre y esperanza para la industria musical”, asegura Jorge Fernández, representante de la productora de eventos Prodartes.

“Los eventos presenciales, que son los que proporcionan mayores ingresos, se han reactivado de una manera limitada. Las normas dispuestas por el gobierno de turno varían constantemente influenciadas por la aparición de nuevas sepas. El contexto del ruido político de una u otra manera también afecta. No tenemos reglas claras”, señala el empresario musical.

El pasado 17 de julio, casi un año y cuatro meses después de la llegada del Covid-19 al Perú, se realizó el primer concierto presencial masivo, al aire libre, con aforo limitado y protocolos de bioseguridad. Agrupaciones como Armonía 10, Son Tentación, Olaya Sound System y Amaranta dieron vida a “Por la reactivación de la música” en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Fue un espectáculo coorganizado por el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima como parte del programa Activando Cultura.

El Festival Reactívate en Arena Perú también marcó un importante precedente en el retorno a la presencialidad. Congregó en un mismo escenario a Armonía 10, Deyvis Orosco, Bareto, Raúl Romero, Amén, Zaperoko, Libido, entre otras agrupaciones nacionales.

El 30 de agosto, fecha en que se celebró el Día de la Salsa en nuestro país, 24 músicos unieron fuerzas para ofrecer un espectáculo inolvidable del género bailable en Arena Perú. Daniela Darcourt, Tony Succar, Yahaira Plasencia, Zaperoko, Cielo Torres, Willy Rivera, Kate Candela, Orquesta Nsamble, You Salsa, entre otros, formaron parte de este selecto grupo de artistas.

El cuatro de septiembre, luego de salir airoso de una dura batalla contra el COVID-19, el cantautor Diego Dibós retornó a los escenarios presenciales junto a bandas como Amén y Libido, en el evento denominado “100% Rock peruano: Reactivando al Perú”. El exvocalista de TK y el líder de los Mojarras, Hernán Condori, más conocido como Cachuca, coincidieron en que volvieron a nacer tras haber permanecido varias semanas en la UCI enfrentando el virus y las secuelas que este les dejó.

Asimismo, Grupo 5 se reencontró con su público en un espectáculo en vivo, en El Huaralino de Los Olivos . El artista nacional Gian Marco Zignago también dejó migró a la presencialidad con una gira musical por diferentes ciudades del interior del país, como Cusco, Arequipa, Huancayo, entre otras. Vale resaltar que al cierre de este artículo, Zignago reveló tener Covid-19.

En diciembre, Eva Ayllón ofreció un concierto en el centro de convenciones Bianca. Artistas como Ezio Oliva, Bartola, Cecilia Bracamonte y Marco Romero, también realizaron espectáculos presenciales.

La artista electro pop chilena Javiera Mena se presentó el 8 de diciembre en el C.C. de Barranco, en el marco de una gira sudamericana denominada “Entusiasmo Tour”. El espectáculo tuvo una capacidad reducida para solo 300 personas y se desarrolló bajo los debidos protocolos de bioseguridad.

“Lo de los aforos es un tema. Hay ciertos eventos que están limitados o que todavía no se pueden hacer por una cuestión de infraestructura o de costos. Se han establecido nuevos procesos de trabajo y como valor agregado está la posibilidad del streaming, que todavía está en plena vía de desarrollo”, detalla Fernández.

Aliado determinante

De acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), en su Informe Global de la Música 2021, el streaming fue el único formato en mostrar un crecimiento durante la crisis sanitaria con un incremento del 19,9 % de los ingresos en relación con 2019, al obtener ganancias por 13,4 mil millones de dólares.

“La transmisión de suscripción paga fue el factor clave de esto, creciendo 18,5%. El streaming fue el formato dominante y tuvo en cuenta 62,1% de los ingresos globales de música grabada. Representaba más de la mitad de ingresos en 48 mercados en todo el mundo, un aumento de 12 mercados desde 2019″, precisa el estudio.

El informe también indica que Latinoamérica se posicionó una vez más como “la región de más rápido crecimiento a escala mundial”. En el caso del streaming, esta parte del continente mostró un incremento en sus ingresos del 30,2 % el año pasado, lo cual hizo que este formato representara el 84,1 % de las ganancias totales de la industria musical en la región.

Nuevas propuestas

En medio de la pandemia, la creatividad se fortaleció e incrementó. De la mano de plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube Music y Tidal, connotados artistas peruanos lanzaron sus nuevas propuestas musicales.

“Se tuvo que recurrir al streaming porque no quedaba de otra. Teníamos que seguir trabajando y generando, y no solamente a nivel de conciertos. Han habido trabajos musicales que han tenido que acelerar sus procesos y migrar al entorno virtual. Hemos tenido que adaptarnos y adoptarlo como un uso común y regular”, destaca Fernández.

Tony Donayre, director de programación en Radio Moda y Radiomar, advierte que el streaming jamás podrá destronar a lo presencial, mucho menos desterrarlo. “Llegó como una novedad, pero no hay nada como estar presencialmente y vivir la adrenalina que se siente al interactuar con el público”, asegura.

Durante los días de confinamiento, el cantautor nacional Gian Marco Zignago creó “Mandarina”, su disco número 16. Y junto a la intérprete mexicana María José lanzó una nueva versión de su éxito “No va ser fácil”. Micheille Soifer estrenó la producción musical “La Nena” y Marco Romero unió su voz a la de Renata Flores para crear “Mi lugar bendito”. Eva Ayllón presentó una nueva versión de “Esta noche”, su primer disco como solista (1979).

Leslie Shaw, luego del lanzamiento de “No olvido”, llegó a Lima desde Miami, donde actualmente radica, para sorprendernos con “C.U.L.I.T.O”, tema que espera se convierta en un éxito del verano. Mientras que Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Renata Flores unieron sus voces para dar vida al pegajoso “Arriba Perú”.

“Lo urbano domina gran parte de Latinoamérica y Perú no es la excepción. Me gustó más lo que se hizo al principio de la pandemia, los productores se encerraron y comenzaron a crear cosas interesantes, como Bug Banny con ‘Yonaguni’, Rauw Alejandro con ‘Todo de Ti’, Maluma con ‘Sobrio’ o un Farruko con ‘Pepas’”, sostiene Donayre.

Gustavo Hernández, conocido como ‘Chiki’, de radio La Zona, asegura que la agrupación Explosión de Iquitos lidera las listas de cumbia con su tema “No sé”. Indica, además, que Bryam Arámbulo, Cielo Torres, la agrupación Bembé, Kate Candela y Brunella Torpoco también lograron introducirse en esta importante relación.

“Este chico Bryam Arámbulo, que ha sido la revelación del 2021, tiene la canción ‘Marimix’. En cuanto a lo juvenil, Farruko con ‘Pepas’. Su tema tomó fuerza tras ser cantada en los camerinos de la selección peruana de fútbol. Luego viene Maluma con ‘Sobrio’. La misma ‘Bichota’, de Karol G, fue la canción del verano en todas las radios juveniles. Rauw Alejandro con ‘Todo de ti’ también es un revelación”, indica Chiki.

“Sebastián Yatra está fuerte con ‘Pareja del año’. La salsa está complicada porque no hemos tenido un tema que destaque. Podría mencionar a ‘De Vuelta Pa’ La Vuelta’, de Marc Anthony con Daddy Yankee, pero no está para ser considerada Salsa del año. En cuanto a lo urbano, tenemos a ‘Poderosa’, de Lyanno y Rauw Alejandro. Fue una sensación de TikTok. En cuanto a música anglo te puedo mencionar a ‘Stay’ de Justin Bieber. En balada no hay nada, estuvo muerta este año”, remarca.

Orgullo peruano

De otro lado, el percusionista Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy, volvió a llenar de orgullo a los peruanos tras ser nominado por primera vez a los Premios Grammy por su álbum “Live from Peru”.

Grandes ausencias

En noticias menos gratas, el bolerista Guiller, el querido ‘Rey de las cantinas’, falleció a los 79 años, al igual que el fundador del Cuarteto Continental, Alberto Maraví; el compositor José Zelada ‘Genio de América’; el cantante Ronald Padilla, ‘Ronieco’, y el músico, letrista y fundador del Sargento Pimienta, Eduardo ‘El Mono’ Chaparro.

A escala global lamentamos la partida del virtuoso pianista y compositor estadounidense Chick Corea a la edad de 79 años, del baterista británico Charlie Watts; y de la cantautora, bailarina y presentadora de TV italiana Raffaella Carrà.

A continuación las listas de las canciones y videoclips más pedidos del 2021 en YouTube y Spotify.

Top 10 - Spotify

Bad Bunny, Jhay Cortez - “Dákity” Rauw Alejandro - “Todo de Ti”. J. Balvin, Maria Becerra - “Qué Más Pues?”. Myke Towers, Juhn - “Bandido”. BTS - “Butter”. Maluma - “Sobrio”. Sech - “Sal y perrea”. Karol G - “BIchota”. Ozuna - “Tiempo” . Anuel AA, Ozuna - “Antes”.

Top 10 - YouTube Perú

Karol G, Mariah Angeliq - “El Makinon”. Sebastián Yatra, Myke Towers - “Pareja del Año”. Rauw Alejandro - “Todo de Ti”. J. Balvin, Maria Becerra - “Qué Más Pues?”. Bad Bunny x Rosalía - “La noche de anoche”. Natti Natasha x Becky G - “Ram Pam Pam”. Bad Bunny - “Yonaguni”. Tini, Maria Becerra - “Miénteme”. Karol G, Anuel AA, J. Balvin - “Location”. Rusherking, Tiago PZK, KHEA, LIT Killah, Duki, Maria Becerra - “Además de mi remix”.

