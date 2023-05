El legendario músico y compositor Roger Waters, realizó su segunda visita al Perú en 2018 con su gira Us+Them, donde encendió los corazones de miles de fanáticos peruanos con un espectáculo impactante y cargado de mensajes políticos y sociales. Hoy el exbajista de Pink Floyd confirmó que visitará nuevamente nuestro país para un concierto en el Estadio Nacional este 29 de noviembre.

En aquella ocasión el Estadio Monumental de Ate se convirtió en el epicentro de la experiencia inolvidable que duró cerca de tres horas. El repertorio estuvo compuesto por los clásicos atemporales de Pink Floyd, con un énfasis en los temas de los álbumes “Animals”, “The Dark Side of The Moon” y “The Wall”. Además, Waters presentó canciones de su más reciente producción en solitario, “Is This the Life We Really Want?”.

El show fue un éxito, logrando reunir a cerca de 30 mil asistentes, por lo que no sorprende que el cantante y bajista también incluya a nuestro país en su gira mundial “This Is Not a Drill”, la cual marca su despedida de los escenarios a los 79 años de edad.