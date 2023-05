George Roger Waters, más conocido como Roger Waters, está realizando una extensa gira mundial denominada “This Is Nott a Drill”. En ella el músico y compositor de 79 años de edad interpretará clásicos de Pink Floyd como ‘Another Brick in the Wall, Part 2′, ‘Wish You Were Here’ y ‘Us and Them’, entre otros, junto a material solista.

Por ahora el bajista ha confirmado que se presentará en Uruguay (17 de noviembre), Argentina (21 de noviembre) y en Chile (25 de noviembre). Sin embargo, el artista podría sumar a su gira otros países latinoamericanos, entre ellos Perú.

Fue Kandavu Entertainment, empresa encargada de los más importantes eventos musicales en el país, quien mediante una publicación dio a conocer que Roger Waters podría venir pronto a nuestra patria.

“¡Lo pedían y aquí está!, ¿Están Listos?” se lee en un post que fue acompañado por la canción ‘Another Brick in the Wall, Part 2′.

La última vez que el cofundador de la banda Pink Floyd se presentó en Perú fue el 17 de noviembre del 2018, como parte de su gira “Us + Them”. El concierto que se realizó en el Estadio Monumental y se extendió por poco más de dos horas.