¿Puede alguien amar a un país tan convulsionado, dividido e imperfecto como el nuestro? Esa es la pregunta en la que gira “Nací para quererte”, el nuevo musical de la asociación cultural Preludio que busca explorar el momento en que nuestro país perdió el rumbo.

Producida por Denisse Dibós, escrita por Mateo Chiarella, y bajo la codirección de Tommy Párraga y Juan Pablo Lostannau, el show hila tres relatos ambientados en distintas épocas - los 60, 80 y 2000- y regiones – Costa, Sierra y Selva-, unidos por la traición, codicia y la sed de poder.

Es sin duda el espectáculo más cargado de contenido político por parte de Preludio hasta la fecha, cuyo proceso de escritura estuvo influenciado por las protestas que golpearon a nuestro país en los últimos meses. “Nos dimos cuenta de que por un tema de coyuntura nacional había muchas cosas que teníamos que ajustar”, señaló a El Comercio Denisse Dibós. “El teatro es vivo, el teatro es vida, y no podemos estar ajenos a lo que está pasando en nuestra realidad”.

Es así que la obra gira en torno a las relaciones de poder y los métodos de resistencia por el pueblo donde los antagonista - un capataz violento, una política que olvida sus promesas y un afablemente despiadado empresario maderero- logran salirse con la suya apoyados por un sistema indiferente a los débiles y olvidados.

El elenco de "Nací para quererte", el nuevo musical de Preludio. / Hugo

A pesar de este contexto, para Mateo Chiarella la obra no busca presentar una postura política. “Son ficciones que no están basadas en hechos reales, pero sí están cimentadas en dinámicas sociales tristemente constantes que se vienen desde hace décadas y que son reconocibles por los peruanos”, sostuvo el dramaturgo.

En cambio, el verdadero villano es la indolencia y la sumisión al ‘status quo’, representado por el personaje de Mil Caras que interpreta Paul Martin, un ser enmascarado que se mueve como una presencia corruptora tras bambalinas y que representa cómo este sistema no se apoya en uno o dos personas, sino en todos y nuestros peores impulsos

“Nuestra idea no es cuestionar a personas específicas, sino a una mentalidad enclaustrada en nuestra sociedad que debemos desterrar”, señala Chiarella. “Si no lo hacemos, aunque cambiemos de políticos seguirá ocurriendo lo mismo. Es todo un sistema, no podemos hablar de una o dos personas en particular porque de verdad nos queda chico”.

Paul Martin como Mil Caras, personaje que representa la corrupción en el Perú. / Preludio

Para contrarrestarlo, solo puede haber un esfuerzo superior nacido de los lazos que nos unen a los peruanos como seres que comparten una cultura. Esta queda ilustrada en los arreglos musicales de César Vega, una mezcla de ritmos de todos los rincones del país. De allí se destacan temas como “Camina con orgullo” de La Nueva Invasión y “El juicio final” de La Sarita. Y el propio elenco también dice algo: es un grupo heterogéneo, de personas de distintos colores de piel, credos e ideologías políticas que se juntan para, según la propia Dibós, convertirse en “una voz de paz de lo que nosotros creemos y sentimos que está fallando en nuestra coyuntura: que nos estamos olvidando de que peruanos somos todos, un variopinto mestizaje que nos hace quienes somos”.

¿Puede alguien amar a un país tan convulsionado, dividido e imperfecto como el nuestro? Sí, dice la obra “Nací para quererte”, con esfuerzo constante y ánimo de lograr un futuro mejor.

Preludio para Preludio

“Nací para quererte” se estrena en un contexto todavía complicado para las artes escénicas, donde si bien está creciendo constantemente la cartelera teatral con proyectos de escala pequeña, todavía son contados los espectáculos de gran envergadura que Preludio ha hecho su carta de presentación. “Ha sido muy, muy difícil sacarlo adelante”, confesó a este diario Denisse Dibós. “Los chicos me dijeron que estaba loca por intentar adelante este proyecto, pero yo les respondí que también lo están ellos porque me siguen acompañando. De los 26 años de nuestra asociación cultural, este ha sido sin duda el más difícil. De tener de seis a 10 auspiciadores en años pasados, terminamos con dos”.

"Nací para quererte" se lleva a cabo a lo largo de tres tiempos - los 60, 80 y 2000- y en tres regiones - Costa, Sierra y Selva - para darnos un microcosmos de la corrupción en el Perú. / Preludio

A pesar de estos obstáculos, la productora se muestra esperanzada por el futuro de su compañía de teatro y apunta a fortalecer sus alianzas estratégicas con el sector empresarial para continuar y hacer crecer a su grupo de artistas.

Por el momento también ya están pensando en su siguiente proyecto, una adaptación de la obra “Querido Evan” de Steven Levenson que será dirigida por Roberto Ángeles Tafur y que se estrenará en la segunda mitad del año, aunque tampoco sin olvidar de producir contenido centrado en música peruana que comenzaron con “Déjame que te cuente” para luego continuar con “Todos vuelven” y ahora “Nací para quererte”. El sueño, confiesa Dibós, es que estos musicales sirvan como “un menú contundente” que atraiga a inversores para lograr una tan ansiada gira internacional.

Yo estoy segura de que algún día va a venir una empresa que nos diga vámonos, te llevamos aquí y aquí para que puedas representar al Perú” Denisse Dibós