Humberto Zurita (Torreón, 1954) ha sido el jefe de una tribu gitana en “Encadenados”, un director de orquesta en “Alguna vez tendremos alas”, el héroe militar Porfirio Díaz en “El vuelo del águila”, el secretario general de un partido político en “El Candidato” o el presidente de México en “La reina del sur”. El prolífico artista ha sido bueno, ruin, amoroso amante, dedicado padre, galán y conquistador. Es el actor más sexy del mundo, según los lectores de la última edición de la revista Glam’mag; y el mejor pagado del 2023, según People With Money. Con la misma ilusión de sus inicios artísticos, pero con la madurez que le dan más de cuatro décadas sobre el escenario, llegará por primera vez al Perú para presentar la comedia de enredos “Papito querido”, los días 20 y 21 de mayo en funciones dobles, en el Teatro del colegio San Agustín.

“Es un privilegio que me llamen constantemente para hacer todo tipo de papeles. A mi edad sigo protagonizando casi todas las historias”, destaca el artista mexicano de 68 años. “Estamos muy contentos de poder ir por primera vez a Lima para presentar una de las obras más exitosas que se ha hecho en la República Mexicana. Está escrita por Rodolfo Rodríguez y producida por Gabriel Varela”, enfatiza.

Humberto Zurita dirige y protagoniza "Papito y querido". La obra se presentará en el Perú los días 20 y 21 de mayo. (Foto: Press Management & Booking)

Dirigida y protagonizada por Zurita Moreno, “Papito querido” cuenta la historia de un padre divorciado que se viste de mujer para apoyar a su hija por la presión de sus conservadores suegros.

“He dirigido y producido varias obras, pero esta es la primera vez que dirijo y actúo al mismo tiempo. Tengo un doble y divertido papel. Soy un padre divorciado, que en complicidad con su hija, se viste de mujer. Es una comedia que reflexiona sobre la paternidad y la familia”, comenta.

En tan solo cuatro minutos, Zurita se transforma en Luisita, un divertido personaje cuyos movimientos están inspirados en su difunta esposa, Christian Bach.

Entre el elenco de actores destaca la actriz Stephanie Salas, actual pareja sentimental de Zurita e hija de la consagrada artista mexicana Sylvia Pasquel. También figuran los actores mexicanos Lambda García, Rodrigo Vidal e Ivonne Zurita.

“Trabajar con la pareja no solamente es una ventaja, creo que es un privilegio porque la pasamos muy bien. No es la primera vez que coincidimos en una producción. Conozco a Stephanie desde hace muchos años, hemos hecho algunas cosas juntos, pero antes solo la veía como una amiga. No podía verla de otra manera porque era casado, tenía esposa”, aclara el protagoniza de éxitos internacionales como “El derecho de nacer” y “De pura sangre”:

Humberto Zurita decidió darse una oportunidad en el amor con la actriz de 53 años, luego de superar varias etapas en su vida de dolor, enojo, y falta de fe, tras la muerte de su esposa, Christian Bach, ocurrida en febrero del 2019.

─¿Planea hacer turismo en esta su primera visita a Lima?

Estamos pensando muy seriamente quedarnos en Perú algunos días para conocer Machu Picchu y todos esos lugares hermosos que tienen ustedes. Ojalá que los tiempos nos permitan porque tenemos la gira bien pesada. Esta semana estaremos en Texas, en Houston, Dallas.... No hemos parado.

─¿Cómo logró mantenerse vigente? ¿Cómo enfrentó los cambios que se han dado en la industria del cine y la televisión, a lo largo de cuatro décadas?

Tuve dos productoras con las que hicimos durante muchos años televisión y cine para Televisa y TV Azteca. Además de producir, dirijo casi todos los años. No solamente hice “La Reina del Sur”, acabo de terminar también una cosa para Disney, llamada “El galán: La TV cambió, él no” y un trabajo para History Channel, “Inexplicable Latinoamérica”. Hago mucho cine también.

─Al conocerse que vendría al Perú, sus fans abarrotaron las redes sociales con piropos y halagos. A sus 68 años sigue robando suspiros. ¿Se considera el eterno galán?

La verdad es que no entro en ese adjetivo, afortunadamente, porque no reúno los requisitos para ser galán. Me considero un actor y agradezco al público que me haya arropado durante tantos años y que me considere un galán. Es un privilegio que me llamen constantemente para hacer todo tipo de papeles. A mi edad sigo protagonizando casi todas las historias. En “La reina del sur”, por ejemplo, Kate del Castillo y yo somos ejes de la historia.

─¿En “La reina del Sur 3” tuvo oportunidad de tratar con algún actor peruano?

No, porque mi personaje está en la ciudad, en un solo lugar. Pero en Colombia, al principio de las grabaciones, tuve la oportunidad de compartir con muchos actores de Latinoamérica, entre ellos, dos peruanos.

─¿Rodrigo Palacios, Mayella Lloclla, Emanuel Soriano o Gerardo Zamora?

No recuerdo sus nombres.

─¿Conoce el trabajo de Christian Meier o Stephanie Cayo? ¿Qué opina de ellos?

Claro que conozco lo que han hecho, tienen una carrera increíble. No somos amigos, tampoco hemos coincidido en alguna producción. Con Stephanie compartí una cena porque su manager en México es mi compadre. Es una chica hermosa y talentosa. No sé si se acordará de mí. En Perú hay talento de sobra.