“He estado sobreviviendo y también haciendo”. Hasta antes de la pandemia, Salim Vera, Jeffry Fischman y Manolo Hidalgo estaban puliendo lo que iba a ser un nuevo disco de Líbido. Los planes estaban saliendo bien e incluso se habían animado a revisitar material antiguo de la banda para darle nuevas formas. “Y yo lo quería seguir haciendo –dice Vera–, pero ellos pensaron que no sería buena idea lanzar algo este año, y tengo que respetarlos. Son mis partners y mis brothers”.

Del trabajo realizado, solo una canción ha logrado superar la crisis. Se trata de “Estoy tan gris” del disco “Pop Porn”. “Ha salido tan bien que parece que vamos a repetir el plato varias veces”, anota Vera.

Pero quienes desean ver y escuchar al Líbido de hace quince años (o por lo menos, lo más cercano que existe a la formación original a la que solo le faltaría Jáuregui) tendrán que esperar hasta, por lo menos, mediados del 2021. “Es una proyección teniendo en cuenta hacia dónde se dirige la pandemia, la vacuna –explica Vera–. Si es antes, mucho mejor, pero somos escépticos”.

Jeffry Fischman, Manolo Hidalgo y Salim Vera. (José Rojas Bashe)

Como se recuerda, Jeffry Fischman fue parte de los primeros tres discos de estudio de Líbido: “Líbido” (1998), “Hembra” (2000) y “Pop Porn” (2002), así como también en “Líbido acústica”. De hecho, es Fischman el compositor de temas como “Laberinto”, “Hembra”, “En esta habitación”, “Invencible”, así como otros títulos.

EL MIEMBRO QUE FALTA

Para ver al grupo reunido íntegramente solo falta un miembro, Toño Járegui. ¿Qué tan probable es verlos juntos? Hasta hace algunos meses, las posibilidades parecían nulas: Vera declaró que si se daba el reencuentro sería con fines comerciales, a lo que Jáuregui respondió que no, por su tranquilidad mental.

Toño Jáuregui y Salim Vera, los amigos de barrio que crearon una banda de rock. (Foto: Archivo de Toño Jáuregui)

“Es un poquito antipático que todo el tiempo me estén preguntando por eso. Pero, de hecho, sí habrá un reencuentro, pero se dará cuando se tenga que dar –esquiva Vera–. Quizás a finales del 2021, quizás a mediados del 2022… No sabemos. Nuestra prioridad no es pensar en un reencuentro con Toño. Y, de hecho, nos habíamos olvidado de eso porque pensábamos que nunca iba a pasar. Lo dábamos como un hecho, así que cada uno seguía con su vida, con sus proyectos, con sus cosas. Y yo no he sido la excepción. Nunca me he puesto a pensar en juntarnos. Para nada”.

¿Qué tendría que pasar para que ello suceda? “Tendría que haber buena onda y darse en un buen momento. No se pueden forzar las cosas porque hay mucha psicología detrás de ese reencuentro. Ahorita no estamos pensando en esas cosas. Nuestras prioridades son otras”.

