Sebastián Yatra lleva la música inmersa en el ADN. Sus primeros recuerdos, sobre todo los más felices, tienen que ver con crear melodías y componer canciones. Antes de ser famoso, el ’renacuajito’, como lo llamaba su padre de niño por su marcada delgadez, se visualizaba cantando en imponentes escenarios. Quería ser artista y cambiar vidas. Casi dos décadas después, la estrella colombiana rememora pasajes de su infancia, reflexiona sobre su acelerado crecimiento musical y da detalles de “A dónde van”, su nuevo sencillo.

“Siempre he buscado superarme y demostrarme a mí mismo que las cosas se hacen realidad. Dios me fue mostrando el camino a través de visualizaciones. Visualicé todo esto (la fama) desde chiquito, todas las noches le pedía a Dios, hablaba con él y me levantaba motivado. Poco a poco le fui encontrando el gusto a esto. Uno dice: ’Qué nota es ser famoso, el estilo de vida’; pero luego dices: ’Qué nota es tener la oportunidad de que la gente te escuche”, manifiesta el músico medellinense.

Antes de cumplir doce años, Sebastián Obando Giraldo tuvo un flirteo con el fútbol. Al asumir la capitanía de la selección de su escuela, dejó abierta la posibilidad de seguir una carrera futbolística, pero como su juego era demasiado lento tuvo que declinar a sus intenciones. Entonces la música pasó a cobrar total relevancia en su vida.

“Antes de comenzar a cantar pensé que podía ser futbolista, pero poco a poco me fui dando cuenta que no iba a ser capaz, que la música es lo mío. He tenido diferentes momentos donde me he ido encontrando y descubriendo porque uno va como agregándole capas a las cosas, he ido mejorando en la guitarra y en mis presentaciones, he seguido evolucionando. Ya tengo una noción más clara de lo que estoy haciendo, ya no improviso tanto”, destaca Yatra.

Inicios musicales

En 2006, el cantautor colombiano comenzó a componer sus primeras canciones y ocho años después, estrenó su primer sencillo promocional llamado “El psicólogo”, una balada pop de su propia autoría. Actualmente cuenta con dos discos de estudio: “Mantra” (2018) y “Fantasía” (2019). Ha cantado con artistas con estilos radicalmente opuestos al suyo, como Fito Páez y Ñejo, y sus temas han formado parte de las principales listas musicales de América Latina y Estados Unidos.

Sebastián Yatra. (Foto: Universal Music)

“Hay canciones que aunque pasen los años siguen conectando con la gente porque están bien escritas y son honestas. Una canción que fue un hit alguna vez, lo será toda la vida. De pronto si una canción de Rafael la lanzas en este momento no pasa mucho. Hoy en día las baladas toca traerlas a un lenguaje que la gente joven te entienda, pero sin perder esas emociones. Hoy en día los arreglos cambian un poco, las melodías cambian”, señala el artista que actualmente apuesta por lo urbano.

Nueva propuesta

En “A dónde van”, su nuevo sencillo compuesto durante un “campamento digital a través de Zoom”, Yatra fusiona la guitarra española, con lo urbano del puertorriqueño Álvaro Díaz y el pop. El tema formará parte de su tercer disco de estudio, el cual verá la luz el 2021.

“Estoy híper feliz de lanzar una canción tan diferente, con una colaboración tan inesperada como la de Álvaro. Las guitarras te transportan a un lugar mágico, el tema reúne varios estilos, ritmos y emociones para nosotros los latinos que hablamos español. Es reflexivo, planea tiempos de fiesta, da ganas de tomar whisky, de emborracharse”, relata.

Yatra, quien tiene más de 23 millones y medio de seguidores en Instagram y ha recibido cuatro Latin American Music Awards y decenas de nominaciones en diferentes concursos internacionales, más que sumar premios y reconocimientos, busca cambiar vidas con la música.

“Si me pones a elegir entre ser buena persona y ser buen cantante, dejo de cantar aunque ame la música. La música es un vehículo para llegar al corazón de la gente con un mensaje bonito de amor, pero si no tengo ese mensaje, no logro mi propósito. Gracias a Dios eso lo he ido encontrado en canciones como: ’Un año’, ‘No hay nadie más’ y ‘Robarte un beso’. Ojalá que pueda seguir así a lo largo de los años”, destaca.

“Hay tantos artistas increíbles en el mundo pop y el urbano que todos los días mejoran, tocan todos los instrumentos, escriben brutal y cantan increíble‚ que para tener una carrera que perdure, uno tiene que estar al nivel. He visto necesario prepararme más para seguir creciendo, por ejemplo, mis colegas como los Morat, que tocan brutal los instrumentos, me motivan a ser mejor, a decir: ’Yo también quiero tocar así’”, enfatiza el músico de 25 años.

Conexión en la red

Finalmente, Sebastián Yatra explicó por qué compartió en Instagram una publicación de la modelo peruana Luciana Fuster, a quien varios usuarios de las redes sociales confundieron con la ex pareja del colombiano, Tini Stoessel.

“#ADóndeVanChallenge Luciana Fuster. ¿Ya hicieron el suyo? #ADóndeVan”, se lee en la descripción del video que ya cuenta con más de 400 mil “Me gusta”.

“Me gustó que (Luciana) comparta mis canciones, se ve que está en ese programa (’Esto es guerra’), que espero visitar cuando vuelva al Perú”, subraya Yatra, mientras esboza una gran sonrisa.

