Tras aparecer de sorpresa en el festival Coachella 2024 y anunciar su regreso a los escenarios con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, la cantante colombiana Shakira reveló la fecha en la que anunciará los días y las ciudades que visitará con su gira mundial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Te felicito” compartió un teaser que muestra imágenes suyas en recientes conciertos. “La loba se viene”, es el mensaje que acompañó su publicación.

“¿Están listos? Cuenta regresiva para el primer anuncio de las fechas de #LMYNLWT comienza ahora mismo ¡Nos vemos en 24hrs! ¡Regístrate al Wolfpack en Shakira.com para ser uno de los primeros en recibir todos los detalles!”, señala la leyenda de la publicación.

De esta manera, Shakira anunció que las fechas y ciudades que visitará en su próxima gira mundial serán anunciados este martes 16 de abril a través de su página web shakira.com.

Al abrir la página aparece un contador que muestra que faltan menos de 24 horas para el anuncio oficial de la gira “Las mujeres ya no lloran”. Cabe señalar que si bien no se tienen fechas oficiales, según la misma Shakira la gira empezará la misma ciudad en la que se presentó con Bizarrap.

“Hoy no me puedo contener. Hoy tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira. Me voy de gira por fin. Finalmente nos vamos de tour, comenzando aquí, este noviembre, este año, en esta ciudad. No puedo esperar. ¡No podría pedir más!”, aseguró la colombiana, mientras las pantallas mostraban el texto “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en blanco.

