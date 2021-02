El himno nacional

Antes de dar inicio al Super Bowl LV, como en todos los años, artistas famosos aparecerán en la cancha para cantar “The Star-Spangled Banner” (“La bandera adornada con estrellas)”, himno nacional de los Estados Unidos. En 2020, la responsable de darle voz a dicho tema fue Demi Lovato.

Pero este 2021, serán los artistas Eric Church y Jazmine Sullivan quienes unirán sus voces, por primera vez, para entonar las letras. Church, vale resaltar, está especializado en música country; mientras que Sullivan hace lo propio con el R&B. Ambos han tenido múltiples nominaciones a los premios Grammy. Se espera que ambos canten aproximadamente a las 6:40 PM (hora del Perú).

Super Bowl 2021: hora aproximada para el show de The Weeknd

Perú: 8:30 p.m.

8:30 p.m. México: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Estados Unidos: 8:30 p.m. (hora del este)

8:30 p.m. (hora del este) Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Colombia: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Uruguay: 8:30 p.m.

8:30 p.m. España: 2:00 a.m. (lunes 8 de febrero)

Sobre el show de medio tiempo

Cuando el Super Bowl 2021 llegue a medio tiempo, será turno del show musical. Para este domingo está confirmada la aparición de The Weeknd, ganador del Grammy por la canción “Blinding Lights”. El artista, durante varios meses, ha mostrado su rostro envuelto en vendas o deformado; esto como parte de una narrativa en la que, según el mismo, trata de enviar un mensaje a Hollywood y su cultura de apariencias.

El show de The Weeknd no será común. Él mismo ha dicho que, para esta presentación en vivo, ha invertido US$ 7 millones de su fortuna personal para ofrecer algo impresionante que, de acuerdo a Mac C. Taylor, su director creativo, requirió seis meses de desarrollo.

“Todos crecimos viendo los mayores espectáculos del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar en estar en esa posición. Me siento honrado y emocionado en ser el centro de ese infame escenario este año”, dijo el cantante por medio de una nota de prensa.

