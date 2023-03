Nos dio un susto. Semanas atrás, la intérprete Susana Baca había subido a las redes sociales un video donde anunció, con su rigurosa y celeste bata de paciente Del Hospital Rebagliati, que iba a someterse a una cirugía. Más allá de la natural preocupación, también sentimos el orgullo por una artista que daba ejemplo: atravesando un mal momento, ella había decidido compartir su caso con su público, para que otras personas con su misma condición tomaran conciencia. Para salvar vidas, el tema de las infecciones urinarias debe hablarse sin complejos.

“Mi caso puede servir a mucha gente que tenga algo parecido”, nos dice la intérprete. Hace semanas, Baca había comentado a una amiga lo mermadas que sentía sus energías y lo difícil que le resultaba curarse de sus infecciones. Ella le recomendó verse con un urólogo experto, el doctor Romualdo Pacheco, ex jefe de urología del Rebagliati. La tomografía detectó el problema: una fístula instalada entre su colon y su vejiga. El médico le dijo que si no se operaba de inmediato, su vida estaba en riesgo.

“Mi colon y mi vejiga estaban bailando un bolero, y yo quería ponerles una cumbia para que se separen”, comenta ahora la ex ministra de Cultura con humor. Aunque evidenciando una visible delgadez, ella afirma sentirse totalmente renovada tras la intervención quirúrgica de siete horas de duración. “Me operé en el hospital Rebaliati, cuya área de cirugía es de altísimo nivel. Fue una operación larguísima, a cargo de dos médicos que se apasionaron con mi caso, el doctor Nazario, y el doctor Ortega. Ellos me animaron a operarme y yo me atreví”, señala.

Ya tengo la fuerza para pararme en un escenario y cantar”. Leyenda: No pudo asistir a la entrega de los Premios Luces al encontrarse recuperándose de una compleja operación. Ya con el trofeo en casa, Susana Baca y sus músicos alistan una nueva gira europea para inicios de abril. (Foto: archivo personal de la cantante)

CANSADA, PERO CONTENTA

Visitamos a la artista en su departamento en Chorrillos para entregarle el Premio Luces a la Mejor obra de No Ficción del año, su autobiografía “Yo vendo a dejar mi corazón”, que significa su primer reconocimiento a nivel literario. “En esto soy primeriza!”, señala emocionada. “Me da mucho gusto porque este libro lo hemos trabajado con mucha paciencia y fuerza, recordando mucho. ¡Se han quedado cosas en el camino. No se podía poner todo. Cuando terminé, me preguntaba si en verdad había vivido todo eso. ¡Estoy muy cansada!”, confiesa, recuperando fuerzas.

Fuerzas que necesitará para emprender una nueva gira de conciertos en Europa, a inicios de abril, con Portugal como primera parada. Luego viajará a Londres para firmar un nuevo contrato con el sello “Real Word”, del notable músico británico Peter Gabriel. “Mi corazón estará siempre con Luaka Bop de David Byrne, pero mi último disco “Palabras urgentes” salió con Real Word. Ahora ha producido el disco “Mujeres dotadas”, una reunión de las más celebradas intérpretes mujeres. Peter llamó a David, y como son grandes amigos, le dijo que me querían para esa compilación. Y allí estoy pues”, afirma feliz.

Susana ha retomado los ensayos con el grupo de músicos con el que prepara la gira. El día de nuestra visita ha sido el primero en verlos tras un mes y medio, tiempo de los rigores previos y post operatorios. Ahora, Susana Baca siente que recuperar la voz será fundamental para terminar su sanación: “He cantado con ellos una canción, pero no pude sostener la voz como se debe. Se me cortaba porque estaba muy emocionada. ¡Mi diafragma se ha dedicado a la gran vida! confiesa. Pero tras una pausa, añade firme: “