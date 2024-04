Taylor Swift lanzará en el primer minuto de este viernes ‘The Tortured Poets Department’, su undécimo disco de estudio, en el que estuvo enfocada durante dos años y del que ha asegurado que es su álbum “más necesario”. Swift anunció este trabajo el pasado 4 de febrero al recibir el decimotercer Grammy de su carrera, su número favorito, en la última edición de esos premios.

Inmediatamente después, la cantante, de 34 años, publicó la portada en sus redes sociales, al igual que la lista de nombres de las canciones, y sus fans más fieles pudieron comprarlo en preventa en la página oficial.

Tras eso hubo muy poca información al respecto. Sin embargo, en su gira mundial ‘The Eras Tour’ Swift ha hablado de su proceso de creación y durante uno de sus más recientes conciertos en Melbourne, Australia, aseguró que el álbum fue como “un salvavidas” para ella.

“Necesitaba hacerlo. (...) Me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en la vida y nunca he tenido un álbum en el que haya necesitado escribir canciones tanto como en ‘Tortured Poets’”, dijo la autora de ‘Willow’.

Más explícita y nuevas colaboraciones

El 18 de marzo, Apple Music ofreció la posibilidad a los usuarios de recibir una alerta cuando el álbum estuviera disponible, y con ello reveló que siete de las 16 canciones que componen ‘The Tortured Poets Department’, más un tema extra, tienen lenguaje explícito, una situación cada vez más común en su música.

La publicación de la lista de temas en la plataforma también permitió ver que el disco contará con la colaboración de artistas como Post Malone, que acompañará a la cantante de Pensilvania en el tema ‘Fortnight’ que abre el disco, y de la banda británica de indie rock Florence + the Machine, liderada por Florence Welch, en el tema ‘Florida!!!’.

Además, el lanzamiento estará acompañado de un vídeo que verá la luz el mismo viernes a las 01:00 GMT.

El número dos y nuevas teorías

Hasta el momento la cantante ha dado muy pocos detalles sobre su nuevo disco y sus seguidores han intentado encontrar el significado de las supuestas señales ocultas que ha ido ofreciendo.

En redes sociales ronda la teoría de que el número dos es uno de los signos que envuelven al nuevo proyecto, pues Swift hizo la señal de paz y amor durante el anuncio del lanzamiento en los Grammy, además de hacer énfasis en que el álbum había tardado dos años en gestarse.

Asimismo, en la tienda efímera promocional del álbum, que actualmente se encuentra en Los Ángeles, los relojes del recinto que asemeja una biblioteca marcan las dos en punto.

Por ello, algunos de sus seguidores creen que hay posibilidad de que Swift podría estar insinuando una posible versión ‘2AM Edition’ de ‘The Tortured Poets Department’, al igual que hizo cuando lanzó el ‘3AM Edition’ del álbum ‘Midnights’ en la madrugada del lanzamiento del álbum, que incluía siete nuevas canciones.

Pero otros consideran que podría ser una señal de una segunda parte de ‘The Eras Tour’, que en 2023 fue la primera gira en superar los 1.000 millones de dólares de ingresos.

Ese año la cantante también superó al puertorriqueño Bad Bunny como la artista más escuchada del año en Spotify y produjo la película ‘The Eras Tour’, que batió récords como el filme de conciertos más taquillero de todos los tiempos al recaudar 261,7 millones de dólares en su estreno.

Swift también se posicionó como la primera intérprete en ganar un cuarto premio Grammy al álbum del año en 2024, por ‘Midnights’.

Con información de EFE

National Geographic eligió a Perú como Mejor Destino Internacional 2024