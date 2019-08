Vivo x el Rock 2019 | esta es la lista completa de las bandas que tocarán en la 11.ª edición

César Ramos, el promotor del festival de música Vivo x el Rock, habla con la seguridad de quien sabe que se hace camino al andar. Tiempo atrás, en el 2016, cuando todas las bandas que tocaban eran peruanas, cuando los conciertos se realizaban en un centro comercial, cuando convocaron a poco más de 15.000 asistentes, es decir, cuando todo empezó, era difícil imaginar que el festival de rock más importante del país crecería tanto y en tan poco tiempo.

El Cuarteto de Nos.

"Nos hemos desarrollado gradualmente, pero también muy rápido", afirma Ramos, quien estudió Economía y comenzó su trabajo como productor de conciertos en una discoteca de Los Olivos, con solo 50 asistentes. "Para este Vivo x el Rock esperamos unas 55.000 personas", dice el organizador.

Él mató a un policía motorizado

Siempre se ha cuestionado si el Perú es un país rockero o no. Las dos veces que quebró una marca tan poderosa como Hard Rock Café parecen sentenciar que el rock es algo para pocos en el Perú. Sin embargo, si uno repasa las cifras del festival que organiza Ramos, puede llevarse una sorpresa. El tercer Vivo x el Rock, que fue la primera edición que incluyó artistas internacionales, sumó 23.000 asistentes. El cuarto registró 31.000; el quinto, 46.000; y el último, llevado a cabo en dos fechas en el Campo de Marte en el 2018, tuvo más de 57.000 espectadores.

Fito Páez

LAS BANDAS

Definitivamente, el plato fuerte es The Strokes, la banda que a principios de agosto encabezó el festival Lollapalooza de Chicago. El último álbum de la banda fue lanzado en el 2013, aunque en el 2016 lanzaron el EP titulado "Future Present Past".

Mago de Oz

Slipknot también encabeza la lista de bandas que se darán cita el 23 de noviembre en la Universidad de San Marcos. La banda de metal alternativo y nominada a ocho premios Grammy lanzó en mayo de este año su sexto disco de estudio, "We Are Not Your Kind".

El argentino Fito Páez volverá a participar en el festival, luego de hacerlo en el 2016, mientras que la agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos debutará en el evento musical. También estará el DJ Don Diablo y los españoles Mago de Oz, entre otros artistas extranjeros como Interpol, Él Mató a un Policía Motorizado, A.N.I.M.A.L. y más.

En cuanto a las bandas nacionales no hay mayores novedades: Mar de Copas, Libido, Amén, Rio, Zen, Diazepunk, Cementerio Club, Campo de Almas, Dolores Delirio y los irreverentes Chabelo integran la lista.



Slipknot

VIRAJE MUSICAL

Sí es novedoso, en cambio, que este Vivo x el Rock bien podría llamarse Vivo por la Música. Esto debido a que se han incluido en la lista de artistas a representantes de la cumbia peruana como Deyvis Orosco, Armonía 10 y Los Mirlos, quienes competirán por la atención del público.

"Anteriormente hemos incluido agrupaciones o artistas que hacen fusión, pero es la primera vez que tendremos artistas de cumbia y ellos tendrán un campo alterno para todos los que quieran dejar de escuchar rock un rato y se animen por otros géneros", explica Ramos, quien también anuncia que en esta ocasión el espacio para los escenarios es más grande que el perímetro del estadio: en esta ocasión, las bandas internacionales estarán dentro del estadio con dos escenarios y las bandas nacionales y las bandas de música fusión tendrán su espacio en la explanada y en el campo contiguo, respectivamente.

Bullet For My Valentine

FUTURO ROCKERO

César Campos asegura que imagina un Vivo x el Rock que dure varios días y no solo horas, como ocurre actualmente. "Vemos que los demás festivales de la región tienen hasta una semana de pura música, con diferentes escenarios. Más adelante, Vivo x el Rock podría ser así", señala, antes de admitir que aún falta acostumbrar más al público peruano a disfrutar de festivales y no solo de conciertos. "Durante mucho tiempo no hubo festivales, y el público se acostumbró a que no haya. Recién ahora estamos creando un público que espera con expectativa el Vivo x el Rock. Y eso lo hemos hecho trayendo artistas contemporáneos que el público pide. Seguimos avanzando", finaliza.

Don Tetto

LISTA COMPLETA DE BANDAS VIVO X EL ROCK 2019

BANDAS 2 ESCENARIOS ESTELARES (ESTADIO)

THE STROKES

SLIPKNOT

INTERPOL

FITO PÁEZ

BULLET FOR MY VALENTINE

DON DIABLO

MAGO DE OZ

CUARTETO DE NOS

EL MATO UN POLICÍA MOTORIZADO

CARAJO

ANIMAL

DON TETTO

2 MINUTOS



BANDAS ESCENARIO ROCK POP (EXPLANADA)

MAR DE COPAS

LIBIDO

AMEN

RÍO

RAÚL ROMERO

ZEN

CHABELOS

PSV LA BANDA

6 VOLTIOS

DANIEL F

CUCHILLAZO

DIAZEPUNK

DIFONÍA

TREMOLO

CAMPO DE ALMAS

DOLORES DELIRIO

CEMENTERIO CLUB

INYECTORES

POR HABLAR

NI VOZ NI VOTO

AUTOBUS

PLUTONIO DE ALTO GRADO

MUNDAKA

CLARA YOLKS



BANDAS FUSION (CAMPO ALTERNO)

DEYVIS OROSCO

ARMONÍA 10

MAURICIO MESONES

TOURISTA

WE THE LION

TEMPLE SOUR

LAGUNA PAI

LA MENTE

HEY HEY CAMAGUEY

KANAKU Y EL TIGRE

UCHPA

LOS MOJARRAS

M2H

OLAYA SOUND SYSTEM

LOS OUTSAIDERS

LOS MIRLOS

BARRIO CALAVERA

NO RECOMENDABLE

WENDY SULCA



DUB CORNER

LIMA SOUND SYSTEM



CARPA RED BULL

Batalla de los Gallos

DJs