Luego de reaparecer en la escena local con su segundo material “Kismet”, del cual se desprendió “When life began” y “Let me go”, la banda peruana We The Lion presenta su nuevo sencillo “The System”, tema que guarda un mensaje de corte social.

“The System” es una voz de protesta a lo que se nos ha impuesto como diseño de vida por un sistema que cada vez nos consume más.

La agrupación transmite en este video cansancio y decepción por la situación que se vive actualmente, la continua corrupción en este sistema que no solo es materia de preocupación en nuestro país, sino también en otros países de Sudamérica, lugares donde vemos grandes grupos levantándose y pidiendo un cambio urgente.

We The Lion presentará su nuevo tema junto a bandas invitadas el próximo 5 de diciembre en el Sargento Pimienta.

“The System” llega con un nuevo videoclip donde muestran imágenes de un artista ruso, editado por Señor Z.