Conforme a los criterios de Saber más

En la partida, 184 muestras de cafés especiales procedentes de 10 regiones productoras del país salieron a demostrar su calidad en esta cuarta edición de Taza de Excelencia Perú 2020. De estas, 91 clasificaron a la siguiente etapa, denominada Rueda Nacional, y ahora, de cara a la final global, 36 productores han pasado la prueba y competirán en la fase internacional del certamen de cafés especiales más grande del mundo. El ganador se dará a conocer el 30 de octubre a través de la plataforma virtual Festival Nuestro Café.

Cusco es la región que lidera la representación de cafés especiales, con nueve productores de la provincia de La Convención (entre ellos Dwight Aguilar, caficultor del distrito de Santa Teresa y fue ganador de Taza de Excelencia Perú 2018) y cuatro de Calca. Le sigue Cajamarca con 10, Junín con nueve, Pasco con dos, Puno y Huánuco, con uno cada uno. Destacamos en esta selección de 36 personas la presencia de cinco productoras: Eli Espinoza Soberón (Jaén, Cajamarca), Hilda Leguía Gonzales (La Convención, Cusco), Yolanda Cabrera Álvarez (Calca, Cusco), Clomalda Salvador Valverde (Dos de Mayo, Huánuco) y Nancy Andrade Gabancho (Oxapampa, Pasco).

Este ha sido un año complejo para el concurso Taza de Excelencia debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Y es que además de asumir estrictas medidas de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19 durante las catas de cafés (desde controles de temperatura, uso de mascarillas, guantes, cofias para el cabello y mandiles, hasta desinfección permanente de mesas y equipos), la última etapa de selección tuvo una variación importante: debido a la cancelación de vuelos internacionales y la imposibilidad de que arribe al Perú un juez internacional que presida la selección final, la Specialty Coffee Association (SCA) optó por designar a un juez nacional para liderar esta última etapa nacional. La elegida para asumir esta gran responsabilidad fue la catadora Lourdes Córdova Moya.

El equipo de cata nacional ha estado integrado por ocho jueces, que han cumplido los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social durante el ejercicio de sus labores. (Foto: Taza de Excelencia)

Catadora líder

Esta es la primera vez que una mujer lidera al equipo de catadores que tiene la responsabilidad de seleccionar a los mejores cafés especiales del Perú, para darles pase a la final global de Taza de Excelencia. Y aunque hace 18 años que Lourdes Córdova se desempeña como catadora, esta es la primera vez que ha asumido una tarea de tan alto nivel.

“Ha sido una gran responsabilidad, y un orgullo a la vez, porque liderar [este evento] en época de crisis, salir a dar la cara y no decir que no, se refleja la fuerza de la mujer peruana, porque en momentos difíciles tenemos las agallas para asumir retos y tener a cargo una evaluación que va a salir al mundo. Me siento contenta por hacer este aporte, al igual que todo el equipo”, nos dice la jueza que además es jefa de control de calidad de la Cámara Peruana del Café y Cacao. Ella no solo asumió las obligaciones que suelen recaer sobre un juez internacional, sino que además participó en cada proceso del certamen, desde la preselección de las muestras participantes.

La Ing. Lourdes Córdova Moya es catadora con más de 18 años de experiencia. Este año lideró al equipo de catadores que tuvo a su cargo todo el proceso, desde la preselección hasta la rueda nacional. (Foto: Archivo personal)

Sobre esta experiencia la especialista cuenta que el equipo estuvo integrado por 8 catadores (tres mujeres y cinco hombres), quienes en medio de la crisis sanitaria asumieron los riesgos que implica participar en un evento como este. “Los felicito a todos, porque pudimos hacer nuestro trabajo con seguridad: a todos nos hicieron la prueba antes de ingresar y en todo momento usamos protección y utensilios personales para la cata. Fue una rutina a la que nunca habíamos estado sometidos, pero fue fácil adaptarnos”, detalla la jueza líder, sobre la experiencia realizada en el laboratorio de la Central Café & Cacao, en Lima.

Recta final

Ahora, las 36 muestras de café especial peruano seleccionadas serán enviadas a ocho laboratorios ubicados en Japón, China, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Noruega, donde expertos catadores elegirán a los ganadores de la competencia. El 30 de octubre se conocerá cuál es el mejor café del Perú y el nombre de su productor. ¿Tiene Lourdes Córdova algún favorito? “Sí, pero no es solo uno. Perú tiene mucha variedad en perfiles aromáticos, hay para todos los gustos y clientes. Hemos tenido cafés bien trabajados, con atributos muy distintivos y complejos también. Algunos tienen aromas de pasta de cacao, manzana, también florales, con especias como clavo de olor. Por eso son cafés especiales, gourmet”, apunta.

El café que gane la cuarta edición de Taza de Excelencia Perú 2020 será promocionado mundialmente, para luego participar en una subasta electrónica global el 3 de diciembre. Según los organizadores, este año se espera romper la cifra récord de precios obtenido en Taza de Excelencia 2017, donde el productor cajamarquino Juan Heredia obtuvo US $100/libra o US $10.000/quintal (45,36 kilogramos) por su café de especialidad. En total, Heredia logró vender 328 kilos de café verde por un valor que bordeó los US$71 mil.

Estas son las 36 muestras de cafés especiales seleccionadas para la final de Taza de Excelencia Perú 2020. (Foto: Taza de Excelencia)

“Esta competencia genera un efecto multiplicador en la calidad del café, pues más caficultores apuestan por mejorar su producción al ver el reconocimiento y los precios que los ganadores de Taza de Excelencia obtienen. Además, en los últimos tres años ha ayudado a mejorar la imagen del café peruano en la industria de cafés especiales alrededor del mundo y apoya de forma directa a las familias cafetaleras, ya que los cafés se subastan por encima de US $ 7.00/libra o US$ 700/quintal, un gran estímulo para el productor frente a los precios actuales de US $1,2/libra o US $120/quintal”, afirma Geni Fundes, gerente de la Central Café & Cacao del Perú y coordinador general de Taza de Excelencia Perú 2020, evento que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego, Prom-Perú y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), entre otros.