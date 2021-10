Conforme a los criterios de Saber más

No es la primera vez que participa en campañas de concientización contra el cáncer. Emilia Drago siente que más allá del entretenimiento su deber como persona pública, artista y comunicadora es utilizar sus recursos e imagen para fines sociales y solidarios. Por eso, no dudó en ser parte de la Cruzada Avon Contra el Cáncer de Mama, específicamente en la carrera de 5K o 10K que recauda fondos para educar en prevención y le da la posibilidad de tener un examen clínico mamario a miles de mujeres con escasos recursos.

Cuenta la actriz y escritora que en su familia la lucha contra el cáncer ha dejado huella. “Un primo mío murió de cáncer al estómago, mis abuelos también tuvieron esta enfermedad y varias amigas han padecido de cáncer de mama bastante jóvenes”, detalla. Las cifras sobre este último tipo de cáncer señalan que es la principal causa de muerte en mujeres peruanas: anualmente se detectan 7000 casos al año y cinco víctimas mortales por día . A propósito de su reciente nombramiento como embajadora oficial de “¡Corre contra el Cáncer de Mama!” conversamos con Drago sobre sus próximos proyectos y la importancia de la autoestima.

Tienes dos libros escritos, ¿el tercero ya está en planes?

Para mí escribir es una forma de ayudar. Tengo uno que es de autoayuda y el otro está enfocado en la maternidad. Ahora estoy interesada en escribir algo para los niños, entrar al mundo infantil. Tal vez algún cuento. Ahora que soy madre veo de cerca la necesidad de los niños de sentirse seguros y descubrir sus sentimientos. Me estoy animando a entrar en todo este mundo. Pero sí, yo tengo muchos planes de seguir escribiendo, creo que tengo mucho que contar y compartir. Escribir es algo que me apasiona.

Tu primer libro se llama “Cómo aprendí a quererme a mí misma”, una frase importante en estos tiempos.

Todos cargamos con temas de la infancia, del pasado, con los padres. Y queramos o no nuestra autoestima se ve afectada. Pero cuando somos adultos debemos empezar a resolverlos estos temas nosotros mismos. Llega un momento en que culpar a la vida o a otros es inaceptable, hay que aprender a crear y aceptar nuestro propio camino. Y en ese camino es importante reconocerse, valorarse, conocer nuestras virtudes y defectos. El amor propio es la base de todo. Es un camino muy largo, en realidad uno que nunca termina.

Y en el caso de las personas que tienen o tuvieron cáncer, ¿cómo aplicar estas lecciones, teniendo en cuenta las lesiones físicas y emocionales que la enfermedad deja?

Es algo muy complejo. Quienes lo han superado nunca deben olvidar que son unos guerreros, que son personas admirables en todos los sentidos. Es muy probable que la autoestima se vea afectada pero hay que saber que también es posible hallar dentro de nosotros mismos los recursos para superarla.

Muchos todavía piensan que el cáncer es solo hereditario, pero en realidad cualquiera puede padecerlo. ¿Alguna vez has pensado en esta posibilidad?

El cáncer es una enfermedad que asusta, difícil de asimilar. Siempre me ha causado preocupación, pero no necesariamente miedo. Pienso que lo más importante es la prevención. Es además muy importante, como lo dicen los médicos, el estado de ánimo con que uno lo afronta. Superar el cáncer es una nueva oportunidad de vida. Por eso cuando me convocaron para esta campaña me encantó la idea de llevar un mensaje de conciencia, de prevención.

El empoderamiento femenino es otro tema al que estás muy ligada.

Es parte de las cosas que hago y me importan. Los libros que he escrito tienen mucho que ver con el empoderamiento personal. Es un tema constante para mí, incluso en redes. Allí intento colocar un poco de verdad porque muchas veces la autoestima de la mujer se ve vulnerada, afectada en estos espacios virtuales que difunden perfección. Se cree que la vida de los artistas es toda felicidad, pero desde hace tiempo estoy en el reto personal de mostrarme en redes tan real como soy, con problemas y malos ratos, como todos. Aunque no lo crean, esto ayuda a empoderar a las mujeres.

Más información: La XIX Cruzada Avon Contra el Cáncer de Mama tiene dos iniciativas: la venta de Productos Rosa que son adquiridos a nivel nacional a través de la línea gratuita 0800-00156 y la Carrera Caminata Virtual contra el Cáncer de Mama, que va del 17 al 24 de octubre. Inscripciones en la página web carreracaminataavon.pe. Costo de participación: S/29.90.

