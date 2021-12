Llega un nuevo año y muchas personas quieren saber que les espera en el horóscopo en los próximos 12 meses. Los intereses son muy particulares; sin embargo, destaca en la gran mayoría el querer saber cómo les irá en el aspecto sentimental. Es por ello, que la astróloga y tarotista Victoria García Garcilazo, nos cuenta que les depara y cómo le irá a los doce signos del zodiaco para el amor.

PREDICCIONES PARA EL AMOR PARA EL 2022

ARIES

Los primeros días del mes de mayo para Aries serán muy favorables para los vínculos haciendo que se pueda encontrar en plenitud contigo mismo. Hasta el mes de junio, Venus y Marte impulsan tu deseo y atractivo. Recibirás la visita de Júpiter varias veces durante el año, abriendo oportunidades para conocer personas y generar confianza. Recuerda que la prioridad será la felicidad.

TAURO

Tauro arranca enero con dudas por la retrogradación de Venus, pero las cosas cambian en febrero luego de la conjunción de Venus y Marte en Capricornio, llegando a presentarse grandes gratificaciones. El amor llega con posibilidad de consolidarse y con libertad mutua debido a la influencia de Urano. Venus pasa por tu signo erotizando todo en mayo y junio y al final del año podrás encontrar la deseada estabilidad.

GÉMINIS

La vida afectiva de Gémenis se activa en enero tras el paso de Marte. Mientras que para marzo el panorama romántico se abrirá con amores distintos por la conjunción de Marte y Venus en Acuario. Este 2022 será de crecimiento emocional y trabajo personal porque Marte pasará casi 5 meses en tu signo. De esta manera, podrás tomar grandes decisiones e importantes desafíos para tu futuro.

CÁNCER

Cáncer, no te angusties por no recibir la visita de Venus ni Marte este año. Tu vida sentimental no estará quieta porque tu signo opuesto, Capricornio, recibirá a ambos planetas. Este 2022 es un año donde la otra persona puede dar un paso más firme. Si estás en búsqueda de compañía, las oportunidades se abrirán a finales de octubre con el paso de Venus por Escorpio. Recuerda no dejar de divertirte.

LEO

Marzo puede ser espectacular para Leo tras la conjunción de Marte y Venus en Acuario. Aprovechas estos días para unir las pasiones y las oportunidades para compartir. El volumen del romance se elevará entre agosto y septiembre luego que Venus entre en tu signo, pero ten cuidado con el drama. Saturno desde Acuario podría traer algún aprendizaje que necesite de mayor seriedad.

VIRGO

Virgo la llama del amor se mantendrá encendida en enero, febrero y diciembre por la conjunción de Venus en Capricornio. Puedes tener una invitación para entrar al mundo de las fantasías tras la unión de Marte con Venus en Piscis durante abril. Venus te visitará te cautivará con su gracia en septiembre. Este es un año donde podrás tener ‘flechazos’ y pasiones por Urano en Tauro y Plutón en Capricornio.

LIBRA

Libra será favorecido en marzo con la conjunción de Marte y Venus en el signo de Acuario. Debido a esta unión, se activa lo mejor del amor en confianza y diversión. Venus y Marte entrarán en Aries haciendo que las pasiones exploten en el mes de mayo. Para el mes de octubre, tu signo te dará el aire y la libertad que necesitabas para poder ir en busca de esa nueva conquista.

ESCORPIO

Urano sigue frente a Escorpio en el signo de Tauro y hará que no te duermas y encuentras una forma de amar mucho más libres y desapegada. A finales de octubre, Venus te traerá una cuota de embrujo e intensidad que es propia de ti. El camino se irá mostrando a medida que vayas avanzando, no te paralices y recuerda disfrutar al máximo todo lo que venga hacia adelante.

SAGITARIO

Sagitario tendrá un inicio de año acompañado de Marte dándote la fortaleza y carisma. Marte estará casi cinco meses en Géminis, tu signo opuesto, así que aprovecha ese momento. Si aún no tienes claro lo que estás buscando entonces otras personas podrían adelantarse a ti y traer conflictos con tu pareja. Presta mucha atención pues alguien del pasado podría volver. Recuerda no forzar los vínculos.

CAPRICORNIO

Venus abre el año en Capricornio y también lo cierra en diciembre. Algo parece cerrarse para bien y la conjunción de Marte y Venus en febrero te dará la oportunidad para florecer y sentirte ganador. Los meses de mayo y septiembre serán muy positivos para conocer personas o quizá enamorarte. Todo el año estarás acompañado de Plutón para que desarrolles tu sexualidad y explores formas de vivirla junto a Urano.

ACUARIO

Saturno continuará Acuario haciéndote más consciente en tus momentos de soledad y aislamiento. Para marzo, Marte y Venus irán a tu encuentro y se aflojarán tus tensiones emocionales para traerte la diversión y el respiro que necesitas. Venus en Leo podrá brindarte una relación muy armónica o mejorar muchísimo la actual en agosto y parte de septiembre. Tu deseo en alza se mantendrá gracias a Marte en Géminis.

PISCIS

Este año será muy positivo para Piscis, debidos a que tus dos planetas regentes estarán en tu signo. Neptuno continuará ayudándote a incorporar tu sensibilidad y Júpiter sumará ello por momentos. Recuerda que cada vínculo en tu vida tendrá que sumar para darle un sentido. La unión de Venus y Marte en tu signo en abril, te dará la seguridad que necesitas y a fines de octubre, Virgo podría enamorarte de la manera más tierna.