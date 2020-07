Luego de tres meses y medio de aislamiento social obligatorio por el coronavirus, algunas cosas van quedando claras en cuanto a nuestra nueva vida. Por ejemplo, que la reapertura de restaurantes, galerías de arte, bibliotecas y demás espacios públicos se dará gradualmente; que el trabajo en casa se mantendrá, mayoritariamente; y que la educación en línea seguirá a la orden del día.

Por eso presentamos algunas actividades que se pueden realizar en los próximos días, desde ir de compras a un mercado al aire libre o dar un paseo en bicicleta hasta usar herramientas digitales que nos facilitarán las cosas en el hogar, sitios web para tener una fiesta virtual, plataformas para aprender en línea y aplicaciones para mejorar la productividad en el teletrabajo.

1. Mercados itinerantes

La Municipalidad de Miraflores viene organizando mercados al aire libre donde se ofrecen alimentos en un ambiente seguro. Este viernes 3 y sábado 4 estarán en la calle 8 de Octubre (alt. del óvalo de la Av. del Ejército) y en el parque Francisco de Zela (espalda de la I.E.E. Juana Alarco), entre 8 a.m. y 2 p.m. El sábado también se instalará la Bioferia en el parque Miranda. Ojo a las normas: es obligatorio el uso de mascarillas; personas mayores de 65 años solo pueden ir hasta las 10 a.m. y no pueden ingresar niños ni mascotas.

2. Delivery más que nunca

Como salir a la calle todavía es riesgoso para muchos, es mejor hacer compras desde casa. Hay varios restaurantes con delivery propio que llevan su plato favorito hasta la puerta de su hogar. También hay aplicaciones como Glovo, donde se puede hacer pedidos a sitios como Don Mamino, Pardos Chicken, Embarcadero 41, entre muchos otros. Igualmente, se puede pedir postres de Mariate, Beso Francés, Gelarti, Wawitas Cake, Dunkin Donuts, entre otros.

Además, hay aplicaciones como Corner Shop que se encargan de hacer las compras en supermercados por usted. Solo es necesario que indique qué productos necesita y el equipo de compras se encargará de llevarlo a la puerta de su casa.

3. Fiestas virtuales

Pasará un buen tiempo antes de que las fiestas vuelvan a ser lo que fueron antes. Ahora lo que está de moda, sobre todo entre los más jóvenes, son las celebraciones virtuales y Spotify cuenta con una herramienta ideal. Con ella es posible enviar un link generado desde nuestra cuenta a los amigos con los que queramos pasarla bien y así ellos podrán escuchar en simultáneo la música que decidamos. Asimismo, si queremos música en vivo a la carta, el cantante Saulo Martínez Bruckmann ofrece conciertos para cumpleaños con canciones del recuerdo y contemporáneas. Se le puede encontrar en su cuenta de Facebook.

4. Aprender en línea

Parte de redescubrir esta nueva vida es encontrarnos con una gran oferta de cursos, clases y talleres en línea. Entre los portales más populares están Crehana, Platzi, Udemy y Domestika. En estos se puede encontrar temas que van desde el márketing digital hasta emprendimiento, o desde diseño hasta creación de muebles. Los costos varían de acuerdo a los programas, al igual que el tiempo de duración.

5. Herramientas de productividad

Trabajar en casa se ha vuelto para muchas personas una costumbre y existen aplicaciones gratuitas que prometen ayudarnos a mejorar nuestra productividad. Trello, por ejemplo, es un programa que ayudará a organizar el flujo de trabajo, mejorará los tiempos de entrega y el cumplimiento de metas. Se puede descargar en el teléfono o en la computadora.

Por otro lado se tiene el conocido WhatsApp de escritorio, que se puede descargar a la computadora gratis y es muy eficiente para compartir archivos de trabajo.

6. Bicicleta por la ciudad

La nueva normalidad que vivimos realza la bicicleta como medio de transporte. Si bien antes había personas que las usaban para trasladarse, ahora más que nunca se han convertido en una alternativa valiosa para evitar el transporte público y el tráfico. Aquí hay una guía importante para todo aquel que transite por Lima en dos ruedas: https://url2.cl/4n6h4.

PRÓXIMAMENTE

Restaurantes

En los siguientes días, los restaurantes abrirán sus puertas, pero solo se permitirá la atención en salón al 40% del aforo. Al cierre de esta edición todavía no se conocían los locales que atenderían al público este fin de semana; sin embargo, algunos ya se vienen anunciando.

Galerías de Arte

Las salas de exhibición también regresarán. Mientras tanto, Yvonne Sanguineti Galería de Arte presentará hasta el 11 de julio una muestra del artista Luis Sifuentes que se puede ver en www.peopleartfactory.com/g/23285.

Museos y centros culturales

Hasta que los museos y centros culturales abran con el 50% de aforo, se puede apreciar la exposición virtual “Nosotros nunca terminamos nada” del C.C. de España en Lima en www.exposiciones.ccelima.org/

Zoológicos

El Parque de las Leyendas inició en su web Leyendas.gob.pe la venta anticipada de entradas. Aunque todavía no cuenta con una fecha de reapertura, el dinero recaudado servirá para la manutención de la flora y fauna que conserva. Bibliotecas

Las bibliotecas pueden abrir y atender al público, pero todavía no han anunciado las fechas de reapertura. Por el momento, la BNP ha organizado para hoy, a las 7 p.m., un conversatorio en homenaje a Chabuca Granda. Se puede ver a través de la página oficial de Facebook de la BNP.

