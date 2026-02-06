El Año Nuevo Chino 2026 se celebrara el martes 17 de febrero, pero tu hogar debe prepararse antes de recibir esta energía tan vital, como es la que trae el Cabello de Fuego que está asociado con el movimiento, decisiones rápidas y gran intensidad emocional y creativa. Para esto la clave está en limpiar, ordenar y ajustar algunos detalles simbólicos para que la energía nueva pueda entrar con fuerza y armonía. No se trata solo de decoración, sino de un ritual de renovación energética y emocional, muy arraigado en la tradición china y en el Feng Shui. Aquí te traigo las pautas de lo que debes ir haciendo desde una semana antes del inicio del Año Nuevo Lunar.

Cómo es la energía del Caballo de Fuego

El 2026 corresponde al Año del Caballo en el calendario chino, que se asocia con vitalidad, libertad, impulso de avanzar, independencia y determinación. Cuando se combina con el elemento Fuego, se intensifican la pasión, el liderazgo, la creatividad y la tendencia a los cambios rápidos y a la toma de decisiones importantes.

Entonces, estos 12 meses serán ideales para reinvenciones personales y profesionales, pero también con riesgo de impulsividad si no se equilibra la energía. Es por esto que tu casa deja de ser solo un espacio físico donde vives o descansas y pasa a ser un contenedor de tu energía, tus emociones y tus proyectos, por lo que armonizarla es clave para no sentirte sobrepasado por el clima intenso del Caballo de Fuego.

En el inicio del Año Nuevo Chino, tu casa deja de ser solo un espacio físico y pasa a ser un contenedor de tu energía, tus emociones y tus proyectos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Prepara tu hogar para la llegada del Año Nuevo Chino 2026

1. Limpieza profunda antes del 17 de febrero

Las tradiciones del Año Nuevo chino señalan que hay que hacer una limpieza profunda de la casa unos días antes del Año Nuevo (entre 3 y 7 días antes), para barrer la mala suerte y los problemas del año que termina.

En el Feng Shui, la limpieza es un acto de preparación espiritual para poder darle espacio y bienvenida a la energía del Caballo de Fuego. Esta limpieza incluye sacar polvo, ordenar cajones, tirar basura, reparar lo roto y deshacerse de objetos en mal estado o que traen recuerdos negativos, porque se considera que retienen energía estancada y bloqueos.

Es importante terminar esta limpieza antes de la víspera, ya que el mismo día del Año Nuevo no es recomendable barrer o tirar la basura para no “arrastrar” la buena fortuna que está entrando al hogar con el nuevo ciclo.

2. Purificación energética con vinagre, humo y sonido

Antes del Año Nuevo Chino, la limpieza física no basta y también se necesita una energética. Un ritual muy difundido es colocar tres gotas de vinagre blanco en tres puntos clave del hogar (puede ser la cocina, el baño y la entrada o puerta prinicpal) para cortar cargas negativas y activar la prosperidad. También se sugiere usar una vela (por ejemplo, de miel) e ir pasando copal o incienso de canela por los ambientes, abriendo luego puertas y ventanas unos minutos para permitir que la energía densa salga y entre aire nuevo.

3. Orden, desapego y lo que debes sacar de casa

Desde el Feng Shui, para recibir la energía dinámica del Caballo de Fuego hay que sacar todo lo que represente estancamiento, desgaste y mala suerte. Esto incluye ropa que no usas, objetos rotos, papeles acumulados, regalos asociados a conflictos o recuerdos dolorosos, ya que estos elementos se leen como anclas al pasado y frenos al avance que propone el nuevo año.

Dona lo que esté en buen estado, recicla lo posible y dejar ir lo que ya no tiene sentido en tu vida actual, cuidando especialmente la zona de entrada, la cocina y el dormitorio. Así podrás crear espacio para que la nueva energía, las oportunidades y las relaciones afines al Caballo de Fuego puedan manifestarse sin tanta carga del pasado.

4. Cocina y despensa

Limpia la despensa de alimentos vencidos y cosas que ya no uses en tu gabinetes, ya que una cocina limpia es indispensable para la prosperidad del hogar.

Otro punto importante es la vajilla donde servirás la comida. Expertos en limpieza energética recomiendan pasar los platos o recipientes por agua caliente y no la uses hasta tu cena especial.

5. Habitación con buena energía

Usa sábanas claras y armónicas para ese día y verifica que no tengas ningún objeto bajo la cama, ni zapatos ni ninguna otra prenda. Esto ayudará a que tengas un mejor descanso en general, sin contar que donde hay orden permanece la energía divina.

6. Puertas para atraer lo mejor del Año Nuevo Chino

Limpia la puerta de tu casa y decora con un símbolo rojo de ser posible, colocar plantas y luces ya que la energía encuentra el camino donde hay iluminación.

En el Año del Caballo de Fuego, conviene privilegiar la sensación de amplitud y movimiento: despejar pasillos, no bloquear puertas con muebles y evitar cúmulos de objetos cerca de la entrada, porque se considera que esta zona es la “boca” por donde entra el Chi a tu vida. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Ajustes de Feng Shui para el Caballo de Fuego

Para 2026, expertos en Feng Shui recomiendan prestar especial atención a ciertos sectores de la casa para aprovechar la naturaleza del Caballo de Fuego.

La zona sur del hogar se asocia al elemento fuego; se aconseja mantenerla muy ordenada y limpia, e incluso activarla con una vela encendida de forma consciente, una lámpara de sal o buena iluminación, para potenciar la vitalidad, el éxito y los proyectos que requieren decisión y coraje. Colocar imágenes o figuras de caballos en lugares visibles se considera un símbolo de avance, libertad y progreso, alineado con la energía del signo regente del año. También se sugiere equilibrar la intensidad del fuego con plantas sanas o elementos de madera, especialmente en áreas como el noreste, para favorecer estabilidad, bienestar y armonía durante todo el ciclo.

Decoración, colores y cuidados para el 17 de febrero

Una vez limpia y ordenada la casa, puedes decorar con elementos tradicionales: rojo y dorado en sobres, cintas, farolillos o detalles textiles, ya que representan alegría, protección y prosperidad en la cultura china. Se acostumbra encender luces e iluminar bien la casa en la víspera, y evitar discusiones fuertes o palabras negativas para no “marcar” el inicio del año con una vibración baja. Muchas guías recuerdan que el primer día del Año Nuevo no se barre ni se saca la basura, y se procura no hacer una limpieza grande para no expulsar la buena suerte que acaba de llegar. En sintonía con la fuerza del Caballo de Fuego, algunas recomendaciones de Feng Shui para 2026 incluyen usar o incorporar tonos como rojos moderados, púrpura o matices tierra que equilibren la energía ígnea, favoreciendo el éxito, la salud y la prosperidad sin caer en el exceso.

Altar y ritual de intención para el Caballo de Fuego en tu hogar

Crear un pequeño altar o espacio sagrado es otra manera de preparar tu hogar para recibir el Año Nuevo Chino 2026 con una actitud consciente y enfocada. Puedes incluir elementos asociados al Caballo de Fuego, como una figura o imagen de caballo (símbolo de fortaleza, independencia y valentía), una vela roja o naranja (que represente el Fuego) y objetos que para ti simbolicen progreso, libertad y expansión personal. En la medianoche o durante el primer día del Año del Caballo, muchas personas acostumbran encender la vela y formular en voz alta sus deseos para el nuevo ciclo, alineando sus propósitos con la energía de rapidez, creatividad y transformación característica de este animal.

Otra práctica extendida es escribir en un papel aquello que deseas dejar atrás (miedos, hábitos, situaciones estancadas) y en otro tus intenciones de avance; algunas tradiciones recomiendan quemar de forma segura la lista de lo viejo y conservar en el altar la lista de metas para que te acompañe todo el año. Así, tu hogar se convierte en un espejo de lo que quieres vivir en el 2026: un espacio ordenado, luminoso y vibrante, preparado para aprovechar la intensidad del Caballo de Fuego como motor de crecimiento, no como fuente de caos.

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

